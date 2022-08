Le défenseur champion de la LNH apporte la Coupe Stanley à Cranbrook

Une foule de près de 600 personnes était rassemblée au Western Financial Place le mardi 16 août, attendant patiemment l’arrivée du champion de la LNH Bowen Byram et la coupe Stanley.

Byram a apporté la Coupe Stanley dans sa ville natale pour célébrer avec ses amis et sa famille, tout en assistant à une séance de photos avec le grand public.

Byram a remporté la Coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado le 26 juin, lorsque le Colorado a battu le Lightning de Tampa Bay lors du sixième match de la finale de la Coupe Stanley.

Le défenseur de l’Avalanche dit que c’est un « grand sentiment » d’amener la coupe dans sa ville natale — c’est la neuvième fois que la coupe est visitée.

“C’est très amusant [to be home]”, a déclaré Byram lors de la séance photo mardi. « Grandir et jouer au hockey mineur ici — c’est spécial de l’avoir ici et que les gens de la communauté puissent le voir et [I can] discuter avec certaines personnes. Ce fut une journée amusante jusqu’à présent.

« Dans les petites villes, il y a beaucoup de gens qui aident au hockey mineur. J’ai eu beaucoup de bons entraîneurs dans mon enfance – j’ai été très chanceux de grandir à Cranbrook dans un environnement de hockey aussi riche.

Bowen Byram avec la Coupe Stanley au Western Financial Place, le mardi 16 août. (Photo de Trevor Crawley)

Byram lui-même est le cinquième vainqueur de la Coupe Stanley de Cranbrook, rejoignant la compagnie des anciens vainqueurs Scott et Rob Niedermayer, Brad Lukowych et Jon Klemm.

“Ramener la coupe à la maison est une expérience vraiment spéciale et je suis très reconnaissant d’avoir pu l’avoir si tôt dans ma carrière”, a déclaré Byram. “On ne sait jamais, peut-être que j’aurai la chance de le faire encore quelques fois.”

Byram dit qu’il a eu la chance d’être repêché par l’Avalanche du Colorado et que gagner la Coupe Stanley est un rêve devenu réalité.

“Je savais que j’avais de la chance d’être repêché par les Avs – ils avaient déjà une équipe vraiment solide”, a-t-il déclaré. « Ils m’ont choisi d’Ottawa. Ils ont fait les séries éliminatoires cette année-là et ont atteint le deuxième tour, donc je savais que j’allais avoir une chance. Évidemment, on ne sait jamais vraiment — beaucoup de bonnes équipes ne gagnent jamais la Coupe Stanley. En grandissant, on a toujours voulu être un champion de la Coupe Stanley et maintenant que je le suis, c’est un peu difficile à décrire. »

Bowen Byram et ses partisans avec la Coupe Stanley au Western Financial Place, le mardi 16 août. (Photo de Trevor Crawley)

Byram a connu un mauvais début de carrière dans la LNH, manquant près de trois mois et une série de 32 matchs en raison de symptômes de commotion cérébrale. Malgré cela, il a surmonté les blessures et s’est avéré être un contributeur clé de l’équipe de l’Avalanche.

«Ce fut quelques années frustrantes, je suppose, de ne pas jouer autant de matchs que je l’aurais souhaité en raison de blessures et d’autres choses. Mais je pense que c’était honnêtement positif pour moi de vivre cela au début de ma carrière », a déclaré Byram. « Vous savez, ce n’est jamais facile de revenir d’une blessure, alors j’ai eu beaucoup de chance de revenir et d’avoir à nouveau une place dans l’alignement. J’ai juste essayé de contribuer de toutes les manières possibles dans les séries éliminatoires.

Lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait de soulever la Coupe Stanley dans les airs juste après la victoire, Byram a dit que c’était difficile à décrire.

« C’est un sentiment spécial, difficile à décrire aux gens. Vous venez de traverser quelques mois très difficiles et d’y arriver enfin, c’est presque un soulagement, d’une certaine manière. Il y a beaucoup de stress et d’anxiété, peu importe comment vous voulez l’appeler, tout au long des séries éliminatoires et tout au long de l’année. Surtout quand tu fais partie d’une équipe qui en parle beaucoup. Nous étions les favoris de la coupe au début de l’année – donc c’est un soulagement mais c’est aussi très excitant. C’est difficile à mettre en mots. »

Il ajoute que dans l’ensemble, ce fut une excellente année avec de nombreux faits saillants tout au long de la saison des séries éliminatoires.

“Il y en a plusieurs [of highlights]. Je peux penser à beaucoup de moments des séries éliminatoires », a-t-il déclaré en riant. “Avec le recul, vous auriez vraiment aimé pouvoir vous en imprégner un peu plus, mais il se passe tellement de choses que ça passe comme un éclair.”

Après sa séance de photos avec la communauté, Byram dit qu’il célébrera avec la coupe Stanley aux côtés de sa famille et de ses amis avant que la coupe ne passe à un autre joueur.

Bowen Byram avec les médias au Western Financial Place, le mardi 16 août. (Photo de Trevor Crawley)