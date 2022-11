Le défenseur Byron Castillo absent de l’équipe équatorienne de la Coupe du Monde de la FIFA

L’Équateur était la dernière équipe connue parmi les 32 de la Coupe du monde, et son entraîneur Gustavo Alfaro n’a pas inclus de joueur qui a mis en doute la présence de l’équipe dans le tournoi.

Alfaro a annoncé son équipe lundi soir, près de la date limite, et n’a pas inclus le défenseur Byron Castillo malgré tous les problèmes juridiques rencontrés par les autorités équatoriennes du football depuis leur qualification en mars.

A LIRE AUSSI : Monde non. 1 Para Shuttler Manasi Joshi recevra le prix Arjuna le 30 novembre

Le Chili et le Pérou ont fait valoir devant les autorités sportives que Castillo était en fait colombien et avait disputé illégalement plusieurs éliminatoires de la Coupe du monde. La demande a été rejetée et l’Équateur a été autorisé à figurer dans le groupe A avec les hôtes du Qatar, du Sénégal et des Pays-Bas.

L’Équateur et le Qatar ouvriront le tournoi dimanche.

Le Tribunal arbitral du sport a décidé la semaine dernière que l’Équateur perdrait trois points avant le début des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2026 en raison de l’utilisation de fausses informations sur l’anniversaire et le lieu de naissance de Castillo dans sa procédure pour lui accorder un passeport.

A LIRE AUSSI : L’archer Akash Malik est prêt à représenter L’Inde en Coupe d’Asie de tir à l’arc

Alfaro a fait appel à l’attaquant Kevin Rodríguez, qui évolue en deuxième division équatorienne.

L’Équateur participe à la Coupe du monde pour la quatrième fois, tout cela au cours de ce siècle.

Effectif d’Equateur :

Gardiens: Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Aucas).

Défenseurs: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (Sao Paulo), Pervis Estupiñán (Brighton), Angelo Preciado (Genk), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles), Félix Torres ( Santos Laguna), William Pacho (Royal Anvers).

Milieux de terrain: Carlos Gruezo (Augsbourg), José Cifuentes, Jhegson Méndez (Los Angeles), Moisés Caicedo (Brighton), Jeremy Sarmiento (Brighton), Alan Franco (Talleres), Ángel Mena (León), Ayrton Preciado (Santos), Gonzalo Plata ( Valladolid), Romario Ibarra (Pachuca).

Attaquants: Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys), Énner Valencia (Fenerbahçe), Kevin Rodríguez (Imbabura), Michael Estrada (Cruz Azul).

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici