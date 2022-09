Le défenseur barcelonais Ronald Araujo nie donner la priorité à son club par rapport à l’Uruguay

L’arrière central barcelonais Ronald Araujo a défendu sa décision de subir une opération à la cuisse mercredi au prix probable de manquer la Coupe du monde.

Araujo a été blessé vendredi dernier en Uruguay contre l’Iran. Il est retourné à Barcelone et a reçu un diagnostic de tendon déchiré à la cuisse droite.

“La chirurgie était la meilleure option”, a-t-il écrit sur Twitter lundi.

La Coupe du monde aura lieu dans moins de deux mois et les critiques uruguayens pensent qu’il fait passer son club avant son pays. Araujo a nié.

“J’aime mon pays et j’aime mon équipe nationale. Il ne s’agit pas de choisir l’un ou l’autre, il s’agit de santé et d’être à 100% le plus tôt possible », a-t-il écrit. “Sur le plan personnel, ce sont des moments difficiles et je tiens à remercier tout le monde pour tout le soutien que je reçois.”

Barcelone a déclaré qu’il donnerait un calendrier de récupération d’Araujo après l’opération, qui sera effectuée par le Dr Lasse Lempainen sous la supervision du personnel médical du club à Turku, en Finlande.

