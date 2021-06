Le défenseur anglais Tyrone Mings riposte au ministre de l’Intérieur britannique Priti Patel pour avoir pris le genou

Le défenseur anglais Tyrone Mings a rejeté la suggestion du ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, selon laquelle se mettre à genoux est une « politique gestuelle » et a promis que l’équipe continuerait « d’éduquer la minorité » en promouvant l’égalité raciale.

Le manager Gareth Southgate a tenu deux réunions avec ses joueurs plus tôt ce mois-ci au cours desquelles ils ont décidé de continuer à se mettre à genoux tout au long de l’Euro 2020 après que les deux matchs d’échauffement contre l’Autriche et la Roumanie au Riverside Stadium de Middlesbrough aient été éclipsés par l’opposition vocale des supporters.

Les politiciens et le public ont continué à débattre de la question avec Patel, le premier ministre du cabinet à critiquer cette décision, lorsqu’elle a déclaré: « Je ne soutiens tout simplement pas les personnes participant à ce type de geste politique », avant d’ajouter que c’était le « choix ». des fans de huer ou non.

Il y avait des huées audibles alors que les joueurs se mettaient à genoux avant la victoire 1-0 de dimanche de l’Euro 2020 contre la Croatie devant 22 500 fans à Wembley, mais ont été rapidement submergés par les acclamations et les applaudissements.

Mings et le capitaine de Liverpool Jordan Henderson ont été invités en janvier pour consulter les ministres du gouvernement sur les mesures possibles pour lutter contre les abus dans le football et interrogé sur la dernière intervention de Patel, le défenseur d’Aston Villa, âgé de 28 ans, a déclaré: « Au ministre de l’Intérieur, je Je n’ai pas vraiment de message direct. Nous avons parlé, elle m’a invité à un appel Zoom où elle semblait si intéressée et captivée par le point de vue des joueurs, ce que nous pourrions faire de plus pour résoudre ce genre de problèmes.

« Mais en même temps, tout le monde a droit à son opinion. Le ministre de l’Intérieur est l’une des nombreuses personnes qui s’opposent à ce que nous nous mettions à genoux ou refusent de le défendre.

« Donc, nous avons notre propre ensemble de croyances et ce que nous pensons pouvoir faire pour aider, que les joueurs peuvent être influents et défendre ce en quoi nous croyons. Et naturellement, lorsque vous avez des croyances aussi fortes, il y aura une opposition à cela. Nous en avons beaucoup parlé.

« Nous avons parlé d’essayer d’éduquer ou d’essayer d’informer la minorité qui refuse de reconnaître pourquoi nous prenons le genou et veut le huer, mais en même temps à Wembley, il y a eu une réaction extrêmement positive à nous en prenant le genou comme bien et je ne pense pas que cela devrait être éclipsé par la minorité qui refuse d’accepter quelles sont les raisons ou qui ne sont pas d’accord avec elles. »