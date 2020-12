DANIEL STURRIDGE

Interdit pendant quatre mois et condamné à une amende de 150000 £ plus tôt cette année, et son club turc Trabzonspor a mis fin à son contrat. Sturridge avait initialement reçu une interdiction de six semaines, dont quatre suspendues, avant que la FA ne fasse appel des conclusions d’une commission indépendante. Il a été accusé d’avoir transmis des informations privilégiées sur ses propres négociations de transfert en janvier 2018.

JOEY BARTON

Interdit pendant 18 mois et condamné à une amende de 30000 £ en 2017 après avoir été accusé d’avoir enfreint les règles de la FA pour avoir placé 1260 paris sur des matchs entre le 26 mars 2006 et le 13 mai 2016. Barton a déclaré qu’il était accro au jeu et que l’interdiction avait été réduite de cinq mois en appel . Il n’a plus joué.

SCOTT KASHKET

Interdit de toute activité de football pendant deux mois, avec quatre mois supplémentaires suspendus, et condamné à une amende de 3 446,13 £ pour avoir placé 183 paris sur des matchs entre le 3 septembre 2014 et le 22 août 2016. Le joueur de Wycombe a décidé de ne pas faire appel. Certains paris étaient contre son club à l’époque, Leyton Orient.