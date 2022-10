Le défenseur anglais de Man City, Kyle Walker, incertain pour la Coupe du monde après une opération à l’aine

Kyle Walker s’est blessé à l’aine lors du derby de Manchester le week-end dernier. Photo de Michael Regan/Getty Images

Le défenseur de Manchester City, Kyle Walker, doit faire face à un contre-la-montre pour être en forme pour la Coupe du monde après avoir subi une opération à l’aine.

Walker a été expulsé lors de la victoire contre Manchester United au stade Etihad dimanche et a raté la victoire 5-0 contre le FC Copenhague mercredi.

City a confirmé jeudi que le défenseur avait subi une intervention chirurgicale cette semaine et bien qu’il n’y ait pas de calendrier pour son retour, il est un doute majeur pour l’Angleterre au Qatar.

Une déclaration publiée par la ville lit: “Kyle Walker a subi une intervention chirurgicale après avoir subi une blessure à l’aine à la jambe gauche lors de la première mi-temps de notre victoire 6-3 contre Manchester United dimanche.

“L’opération a réussi et un pronostic plus détaillé sera fourni en temps voulu. Tout le monde à Manchester City souhaite à Kyle un prompt rétablissement.”

Walker était presque certain de faire partie de l’équipe de Gareth Southgate pour la Coupe du monde, mais sa participation au Qatar est désormais menacée.

Southgate devrait nommer son équipe le 20 octobre, donnant à Walker, qui a remporté 70 sélections, seulement deux semaines pour prouver qu’il sera suffisamment en forme pour participer.

L’homme de 32 ans a posté un message sur son compte de médias sociaux jeudi et a déclaré: “En tant que joueurs, nous devons comprendre que les blessures font partie intégrante du jeu que nous aimons.

En tant que joueurs, nous devons comprendre que les blessures font partie intégrante du jeu que nous aimons. Mon opération de mardi a été un succès et maintenant je peux me concentrer sur ma rééducation et retrouver une forme physique complète. Je soutiendrai mes coéquipiers tous les jours de toutes les manières possibles. 💙 pic.twitter.com/BcwIAjkb8B – Kyle Walker (@kylewalker2) 6 octobre 2022

“Mon opération de mardi a été un succès et maintenant je peux me concentrer sur ma rééducation et retrouver une forme physique complète. Je soutiendrai mes coéquipiers tous les jours de toutes les manières possibles.”

L’Angleterre lance sa campagne contre l’Iran le 21 novembre.

Le coéquipier de Walker’s City, Kalvin Phillips, est également incertain pour la Coupe du monde après avoir subi une opération à l’épaule.