Le défenseur américain Trusty quitte Arsenal pour Sheffield United

Le défenseur international américain Auston Trusty a quitté Arsenal pour effectuer un transfert vers son compatriote de Premier League Sheffield United, ont annoncé jeudi les clubs.

Trusty, 24 ans, a signé pour Arsenal depuis les Colorado Rapids en janvier 2022 mais n’a jamais fait d’apparition officielle pour la première équipe des Gunners. Il a passé la saison dernière en prêt dans le championnat avec Birmingham City, où il a été nommé joueur de la saison.

– Calendrier complet des rencontres de Premier League 2022-23

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Nous sommes si fiers de voir jusqu’où Auston est venu et le chemin qu’il a parcouru », a déclaré le directeur sportif d’Arsenal, Edu a dit. « Si vous le regardez quand il nous a rejoint par rapport à maintenant quand il nous quitte, il a tellement accompli.

« Nous le voyons maintenant, un international américain ayant remporté le titre de joueur de la saison avec Birmingham City dans une ligue compétitive, dont vous devez vous rappeler qu’il s’agissait de sa première dans le football anglais. Il déménage maintenant dans un club de Premier League où il jouera l’élite. football.

« Toutes les personnes impliquées dans la progression d’Auston jusqu’à présent devraient être très satisfaites des étapes qu’il a franchies, passant à ce nouveau défi. »

Auston Trusty fera partie de l’équipe de Sheffield United à son retour en Premier League. SportImage/Sheffield United FC via Getty Images

Les performances de Trusty avec Birmingham lui ont valu une première apparition dans l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de la victoire de la Concacaf Nations League en mars contre la Grenade.

« Je suis ravi que nous ayons réussi à faire passer celui-ci sur la ligne, c’est l’un des postes que nous cherchions à pourvoir et c’est avec le nôtre, un transfert permanent plutôt qu’un prêt », a déclaré le manager de Sheffield United. Paul Heckingbottom a dit.

« Il est à un bon âge pour progresser, il a l’expérience d’avoir joué au niveau international et dans le championnat l’année dernière, où nous l’avons suivi et il a remporté le prix du joueur de l’année de Birmingham. En tant qu’équipe d’entraîneurs, nous pensons qu’il a le l’athlétisme et le désir de réussir en Premier League. »

Trusty venait tout juste de rentrer des États-Unis, où il a participé à la tournée de pré-saison d’Arsenal, mais est maintenant prêt à participer au retour de Sheffield United en Premier League après sa promotion du championnat.

« Je suis plus qu’excité », a déclaré Trusty. « L’opportunité d’être ici dans ce club historique, et l’opportunité de jouer en Premier League et de montrer mes capacités, c’est tout ce dont j’aurais pu rêver en grandissant en tant qu’enfant. En Pennsylvanie, c’était un rêve – presque un rêve impossible mais j’ai cru en moi et l’opportunité s’est présentée, c’est tout ce dont je rêvais.

« C’est fou la rapidité avec laquelle les choses se passent dans le football. Je reviens tout juste d’une tournée américaine avec Arsenal et quelques jours plus tard, je suis assis ici à faire cette interview. Les choses se sont passées très vite, mais c’est comme ça que le football fonctionne. J’étais vraiment à la recherche d’une opportunité, donc dès qu’elle s’est présentée, les choses et les détails ont été réglés. Je suis là, je ne perdais pas de temps.