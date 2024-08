Le défendeur dans le procès pour mort injustifiée du submersible Titan demande à ce que l’affaire soit portée devant un tribunal fédéral

PORTLAND, Maine — L’un des accusés dans un procès pour mort injustifiée découlant de la implosion d’un submersible sous-marin en route vers l’épave du Titanic, cherche à déplacer l’affaire du tribunal d’État au tribunal fédéral.

Janicki Industries a déposé une requête le 12 août pour que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de district des États-Unis, selon des documents consultés lundi et déposés auprès du greffe du tribunal supérieur du comté de King dans l’État de Washington. Les plaignants dans cette affaire ont jusqu’au milieu du mois prochain pour répondre à la demande.

La famille de l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, décédé dans l’implosion du submersible Titan en juin 2023, a déposé une plainte contre plusieurs entreprises devant un tribunal de l’État de Washington au début du mois. le procès réclame plus de 50 millions de dollars et déclare que l’équipage du Titan a vécu « de la terreur et de l’angoisse mentale » avant la catastrophe, et accuse l’opérateur du sous-marin OceanGate de négligence grave.

La plainte désigne Janicki Industries comme défendeur pour son rôle dans la conception, l’ingénierie et la fabrication du submersible. La conception non conventionnelle du sous-marin et le fait que ses créateurs n’ont pas soumis ce dernier à des contrôles indépendants sont devenus des sujets de préoccupation après l’implosion, qui a tué les cinq personnes à bord et a attiré l’attention du monde entier.

Les représentants de Janicki Industries n’ont pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires. Un représentant d’OceanGate, qui a suspendu ses activités après l’implosion et n’a pas commenté publiquement le procès, a déclaré qu’il n’avait pas non plus de commentaires à faire sur la demande de déplacement de l’affaire. Les autres accusés cités dans le procès n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les plaignants n’ont pas fait de commentaires sur la demande de déplacement de l’affaire, a déclaré Matt Shaffer, avocat de la famille Nargeolet. La demande ne change pas l’objectif du procès, a-t-il déclaré.

« Nous espérons que les familles obtiendront des informations plus précises sur ce qui s’est passé et sur les responsabilités », a déclaré Shaffer. « Et elles cherchent assurément à obtenir justice. »

Nargeolet était un explorateur sous-marin chevronné qui s’était rendu plusieurs fois sur le site du Titanic avant l’implosion du Titan. L’implosion a également tué Le PDG et cofondateur d’OceanGate, Stockton Rush, qui exploitait le Titan, ainsi que l’aventurier britannique Hamish Harding et deux membres d’une éminente famille pakistanaise, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood.

La dernière plongée du Titan a eu lieu le 18 juin 2023 et il a perdu le contact avec son navire de soutien environ deux heures plus tard. L’épave du navire a ensuite été retrouvée au fond de l’océan à moins de 305 mètres de la proue du Titanic dans l’Atlantique Nord. L’implosion fait l’objet d’une enquête Enquête des garde-côtes qui est toujours en cours près de 15 mois plus tard.

Le procès Nargeolet stipule que « le L’équipage du Titan aurait dû s’en rendre compte « Exactement ce qui se passait » au moment de la défaillance du submersible. Il est précisé que « les hommes auraient continué à descendre, en pleine connaissance des défaillances irréversibles du navire, éprouvant de la terreur et de l’angoisse mentale avant que le Titan n’implose finalement. »

Une audience publique de la Garde côtière à propos de l’implosion du submersible L’audience devrait débuter le mois prochain. Les responsables de la Garde côtière ont déclaré que l’audience porterait sur des sujets tels que la conformité réglementaire et les systèmes mécaniques et structurels liés au submersible.

Le Titan n’avait pas été enregistré auprès des agences américaines ou internationales qui réglementent la sécurité. Il n’avait pas non plus été classé par un groupe de l’industrie maritime qui établit des normes pour des caractéristiques telles que la construction de la coque.

Les avocats de Nargeolet ont déclaré que l’explorateur n’aurait pas participé à l’expédition Titan si OceanGate avait fait preuve de plus de transparence. Leur action en justice décrit la mort de l’explorateur comme « tragique, mais parfaitement évitable ».