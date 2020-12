AstraZeneca n’a pas révélé avoir suspendu les essais du vaccin d’Oxford lors d’un appel avec les régulateurs américains, sapant la confiance des responsables dans le jab et retardant son développement, selon le New York Times.

La société pharmaceutique a tenu un appel avec la Food and Drug Administration américaine le 8 septembre pour discuter de la manière dont elle pourrait obtenir l’approbation du régulateur pour un vaccin Covid-19 qu’elle développait avec l’Université d’Oxford.

Cependant, selon le New York Times, au cours de l’appel, les responsables d’AstraZeneca n’ont pas révélé que deux jours plus tôt, la société avait suspendu ses essais mondiaux de vaccins après qu’un participant au Royaume-Uni eut une réaction indésirable suspectée.

Quelques heures après l’appel, la nouvelle des essais interrompus a éclaté, laissant les responsables de la FDA « aveugles » et « stupéfaits » que la société ne leur avait pas divulgué l’information directement.

L’incident, ainsi que d’autres erreurs de communication présumées, ont porté atteinte à la réputation de la société britannique auprès des régulateurs américains et ont semblé ralentir le développement du vaccin, selon le New York Times.

Les régulateurs de la FDA s’attendaient à ce que l’entreprise les tienne au courant de tout développement depuis que le gouvernement américain avait promis plus d’un milliard de dollars pour développer le vaccin Oxford-AstraZeneca et fournir au pays 300 millions de doses s’il s’avérait efficace.

Les essais Oxford-AstraZeneca ont repris au Royaume-Uni quelques jours après la pause, mais la FDA n’a autorisé la reprise des essais américains que fin octobre – près de sept semaines plus tard.

Les régulateurs américains avaient initialement espéré que le vaccin d’Oxford, qui est moins cher et plus facile à transporter et à stocker que certains de ses concurrents, constituerait une part importante de son programme de vaccination.

Fin novembre, des scientifiques d’Oxford et d’AstraZeneca ont révélé que leur vaccin avait atteint un taux d’efficacité global de 70% dans les essais de phase III. Le taux d’efficacité est passé à 90 pour cent dans un sous-groupe, une découverte que les chercheurs ont qualifiée de « fascinante ».

Il a ensuite été révélé que cela provenait d’une erreur lorsque certains des participants à l’étude n’avaient reçu qu’une demi-dose pour le premier vaccin alors qu’une dose complète avait été prévue. Ceux qui ont reçu la dose prévue ont vu des taux d’efficacité de seulement 62%.

Cependant, lorsque les résultats de l’essai ont été révélés le 23 novembre, ni AstraZeneca ni Oxford n’ont révélé que le chiffre de 90 pour cent était basé uniquement sur un groupe d’adultes âgés de 55 ans et moins.

Au milieu des questions croissantes sur la performance du jab, le chef américain des vaccins, Moncef Slaoui, a déclaré que les résultats les plus récents d’AstraZeneca « ne seront probablement pas suffisants pour une approbation ».

La société AstraZeneca a depuis déclaré qu’elle organiserait un essai supplémentaire, mais il est peu probable que la FDA approuve le jab avant janvier au plus tôt.

Le professeur Andrew Pollard, chercheur principal de l’essai sur le vaccin d’Oxford, a déclaré au New York Times que l’équipe d’Oxford avait été «aussi transparente que possible depuis le début», citant la publication par l’équipe d’articles évalués par des pairs et de plans d’essais.

AstraZeneca a également déclaré au journal: «Nous continuons à partager toutes les données avec la FDA et d’autres régulateurs du monde entier en temps opportun».