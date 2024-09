Le « défaut commun » du prince Harry et Meghan Markle à l’origine du snobisme d’Hollywood

Selon certaines informations, le prince Harry et Meghan Markle auraient du mal à progresser à Hollywood, un « mauvais trait » commun étant lié à leur taux de rotation élevé du personnel et à leurs relations professionnelles tendues.

Connu dans les cercles d’initiés sous le nom de « Sussex Survivors Club », le personnel du couple, composé de membres de la famille très différents, a mis en évidence les défis permanents de leur vie très médiatisée en Californie.

Parmi les départs récents, citons Josh Kettler, qui a démissionné de son poste de chef de cabinet du couple après seulement trois mois en août 2023.

Il rejoint une liste croissante d’anciens employés, tels que Toya Holness, leur attachée de presse mondiale jusqu’en 2022, et Christine Weil Schirmer, leur responsable des relations publiques, partie en 2021.

D’anciens membres du personnel ont critiqué Harry et Meghan, les qualifiant de « mauvais décideurs », un facteur qui, selon eux, contribue à la difficulté du couple à maintenir des relations professionnelles stables et à réussir à Hollywood.

Parmi les personnes ayant quitté leur cercle intime, on compte Catherine St-Laurent, qui a dirigé leur association caritative Archewell pendant un an, et Mandana Dayani, directrice de l’exploitation d’Archewell.

Même Ben Browning, qui a joué un rôle déterminant dans la conclusion de leur contrat avec Netflix, et la directrice marketing Fara Taylor sont passés à autre chose.

Des sources proches du couple révèlent que Harry et Meghan ont tous deux été difficiles à côtoyer, ce qui a contribué à ternir leur réputation.

Selon une source proche du couple, le style de gestion de Meghan est particulièrement controversé. « Tout le monde est terrifié par Meghan », a déclaré la source. Le Hollywood Reporter, notant qu’elle est souvent perçue comme rabaissant les gens et réticente aux conseils.

Harry, bien que décrit comme charmant, est perçu comme un facilitateur du comportement de Meghan, aggravant ainsi la situation.

Les changements d’avis fréquents du couple ont entraîné confusion et frustration parmi leur personnel.

L’approche dominatrice de Meghan aurait provoqué une tension émotionnelle importante, une source affirmant : « Elle marche comme une dictateuse en talons hauts », et a même réduit des hommes adultes aux larmes.