Des militants bloquant la rue devant la Cour suprême de Washington, DC. | Erik McGregor / LightRocket via Getty Images

Le premier jour, Biden a annulé les politiques anti-LGBTQ de Trump. Les trolls n’étaient pas contents.

Peu de temps après avoir prêté serment en tant que 46e président des États-Unis, Joe Biden a signé une épaisse pile de décrets, annulant une foule de politiques de l’administration Trump – y compris la protection des droits LGBTQ en vertu de la loi fédérale existante.

Le raisonnement juridique du décret est simple: prenez la décision de la Cour suprême de l’été dernier Bostock c.Comté de Clayton, qui a statué que les personnes LGBTQ sont protégées contre la discrimination sexuelle dans les décisions d’emploi en vertu du titre XII de la loi sur les droits civils de 1964, et l’applique partout où le sexe est une classe protégée dans la loi fédérale. Cela signifie que les personnes LGBTQ ne peuvent plus être victimes de discrimination en matière de logement, d’éducation, de soins de santé et d’emploi.

«Chaque personne doit être traitée avec respect et dignité et doit pouvoir vivre sans peur, peu importe qui elle est ou qui elle aime», lit-on dans l’ordonnance. «Les enfants devraient pouvoir apprendre sans se soucier de savoir s’ils se verront refuser l’accès aux toilettes, aux vestiaires ou aux sports scolaires. Les adultes devraient pouvoir gagner leur vie et poursuivre une vocation en sachant qu’ils ne seront pas licenciés, rétrogradés ou maltraités à cause de qui ils retournent chez eux ou parce que la façon dont ils s’habillent n’est pas conforme aux stéréotypes sexuels. Les gens devraient pouvoir accéder aux soins de santé et avoir un toit au-dessus de leurs têtes sans être victimes de discrimination sexuelle. »

Les défenseurs des droits LGBTQ ont salué l’ordre mercredi, félicitant Biden d’avoir pris des mesures immédiates pour faire reculer certaines des politiques les plus intrusives de Trump. «C’est une reconnaissance critique de ce qui était la décision historique de la Cour suprême en juin dernier», a déclaré Gillian Branstetter, porte-parole du National Women’s Law Center, à Vox. Cependant, a-t-elle noté, «il est important de savoir qu’il ne s’agit pas d’une étape radicale. L’administration Biden ne fait qu’appliquer la décision de la Cour suprême telle qu’elle a été rédigée.

Alors que le décret exécutif de Biden annule la plupart des politiques anti-LGBTQ de Trump, Biden n’a pas encore officiellement révoqué l’interdiction militaire trans de l’ancien président. Au lieu de cela, les responsables de la Maison Blanche ont demandé aux dirigeants militaires de s’y attendre peu de temps après que d’autres nominations de Biden au Pentagone soient confirmées.

Malgré les applaudissements pour l’ordre de Biden, il n’a pas fallu longtemps aux conservateurs marginaux et à d’autres pour répondre avec les attaques transphobes habituelles selon lesquelles les femmes trans ne sont pas des femmes et donc l’ordre de Biden mettra leur définition des femmes en danger. Le hashtag #BidenEraseWomen a suivi la majeure partie de la journée de jeudi sur Twitter – en partie parce que les défenseurs LGBTQ ont repoussé le message transphobe.

La plupart des Américains soutiennent les droits des LGBTQ – près de 7 Américains sur 10 soutiennent les protections contre la discrimination LGBTQ, selon un sondage réalisé en 2019 par l’organisation non partisane Public Religion Research Institute. Et Biden, en respectant sa promesse de protéger les Américains homosexuels et trans et en signant ce décret le premier jour, a montré son engagement à défendre la communauté LGBTQ.

Le décret exécutif LGBTQ de Biden annule la plupart des politiques anti-queer de Trump

Presque immédiatement après l’entrée en fonction de Trump en 2017, l’administration annulé un mémo de l’ère Obama diriger les écoles pour protéger les étudiants trans contre la discrimination. En juillet, Trump a annoncé sa décision de interdire aux personnes trans de servir dans l’armée. En mai 2018, l’administration est allé après les prisonniers trans, aussi, décider que, dans la plupart des cas, les personnes trans devraient être logées en fonction du sexe qui leur a été attribué à la naissance. Puis l’été dernier, le ministère du Logement et du Développement urbain a proposé une règle cela permettrait aux refuges pour sans-abri qui reçoivent un financement fédéral d’héberger des personnes trans en fonction de leur sexe attribué à la naissance.

Des personnes queer ont également été attaquées. Bien que l’égalité du mariage soit la loi du pays, la Maison Blanche a pris des mesures pour limiter ou annuler les droits des homosexuels dans plusieurs domaines politiques clés, comme le lobbying pour donner aux agences d’adoption religieuses le droit de refuser les couples de même sexe. Le plus critique, peut-être, a été l’attaque de l’administration contre le Les protections contre la discrimination LGBTQ de l’Affordable Care Act dans une règle publiée en juin dernier qui permettrait aux médecins et aux compagnies d’assurance de refuser des soins aux personnes LGBTQ.

Le décret exécutif de Biden annule désormais la plupart de ces politiques spécifiques de l’ère Trump, à l’exception de l’interdiction militaire, qui devrait venir bientôt. Cette décision n’a pas été une grande surprise, étant donné que Biden est depuis longtemps un partisan des droits des LGBTQ et a été une des premières voix politiques en faveur des droits des trans.

En 2012, Biden a déclaré que les droits trans seraient la «bataille des droits civiques de notre temps», une ligne qu’il a souvent répétée lorsqu’on lui a posé la question pendant la campagne électorale. Au début de la primaire démocrate 2020, un activiste conservateur de Turning Point USA dans l’Iowa a demandé à Biden combien il y avait de sexes. Sans manquer un instant, Biden a répondu sèchement, «au moins trois», avant de dire à la femme: «Ne jouez pas à des jeux avec moi, gamin.»

Le décret lui-même a ordonné à toutes les agences fédérales de revoir et de mettre à jour leurs règles et leurs procédures d’application pour protéger les personnes LGBTQ de la discrimination sexuelle. Ce que cela signifie pratiquement, c’est que l’administration Biden considérera désormais la discrimination contre les étudiants transgenres comme une violation du Titre IX, et la discrimination contre les gays ou lesbiennes dans les décisions de logement est contraire à la loi. Il protège également les personnes LGBTQ de la discrimination à l’emploi par les entrepreneurs fédéraux et les personnes sans abri LGBTQ de la discrimination dans les refuges financés par le gouvernement fédéral.

Cependant, le sexe n’est pas considéré comme une classe protégée en vertu de la loi fédérale sur les logements publics, il est donc toujours possible pour les entités privées de refuser à une personne trans l’accès à une salle de bain correspondant à son identité de genre ou pour un chauffeur de bus de refuser un trajet à un couple gay.

Le décret est essentiellement une réinitialisation à la théorie juridique selon laquelle l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont une forme de discrimination sexuelle avancée pour la première fois sous l’ancien président Barack Obama, bien qu’elle repose désormais sur un fondement juridique plus solide grâce à la Bostock décision en juin dernier.

L’engagement précoce, en particulier en faveur des droits des trans, met la nouvelle administration dans une position claire pour s’opposer à la réaction internationale en cours contre les droits des trans. Des dizaines d’États conservateurs ont proposé d’interdire les bloqueurs de puberté et autres soins liés aux trans aux mineurs trans ou d’interdire aux femmes et aux filles trans des sports scolaires, ce qui irait à l’encontre du nouveau décret.

Il reste à voir dans quelle mesure le ministère de la Justice de Biden sera déterminé à s’opposer aux lois discriminatoires au niveau des États, mais les défenseurs des transgenres voient surtout l’ordre de mercredi comme un bon premier pas.

Les militants LGBTQ gardent également les yeux sur l’introduction de la loi sur l’égalité au Congrès. Si elle est adoptée, la législation codifierait une grande partie du décret exécutif de Biden dans la loi fédérale et élargirait les protections contre les LGBTQ et la discrimination sexuelle dans les logements publics.

La réaction de panique trans morale prévisible vient pour Biden

Chaque fois qu’une règle ou une loi gouvernementale qui suggère même d’améliorer la vie des personnes transgenres est proposée ou adoptée, les conservateurs d’extrême droite anti-trans réagissent toujours négativement, et la signature de l’ordonnance de mercredi ne fait pas exception.

Malgré l’ordonnance d’un modeste ajustement de la législation existante sur les droits civils, qui place toujours les États-Unis derrière d’autres pays occidentaux comme le Royaume-Uni, les voix anti-trans ont réagi avec colère face aux personnes trans bénéficiant d’une protection juridique contre la discrimination. Par exemple, Ryan T. Anderson, membre senior de la Fondation anti-LGBTQ Heritage, a tenté de faire honte à Biden pour avoir rompu sa promesse de rechercher l’unité en protégeant les personnes trans et queer dans des commentaires au Washington Post.

Le conservateur religieux a également été rejoint par plusieurs Féministes «sensibles au genre» en appelant Biden, accusant le nouveau président d ‘«effacer les femmes» en incluant les personnes trans dans la définition de la discrimination sexuelle.

Mais le décret exécutif de Biden « n’est pas un abandon de son appel à l’unité par un effort d’imagination », a déclaré Branstetter. «C’est franchement un peu passe-partout car il ne fait qu’appliquer la Cour suprême [decision] tout comme le devoir constitutionnel du pouvoir exécutif.

Elle a également ajouté que les militants anti-trans se préparent depuis longtemps «à une campagne médiatique plus large visant à convaincre les gens que les personnes transgenres représentent un risque pour les femmes cisgenres, tandis que les hommes puissants rient dans le coin».

En d’autres termes, il ne devrait pas être surprenant que des militants anti-trans accusent l’homme qui a choisi Kamala Harris, la toute première vice-présidente de l’histoire des États-Unis, d’effacer les femmes. Mais leurs attaques ne devraient pas empêcher les personnes trans protections essentielles qu’ils méritent depuis longtemps.