Le décret exécutif de Joe Biden oriente les règles possibles pour les frais des compagnies aériennes

WASHINGTON – L’administration du président Joe Biden poursuit de nouvelles règles pour réprimer les frais appliqués par les compagnies aériennes dont les voyageurs se plaignent depuis longtemps d’être des clous coûteux pour un service parfois terne.

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a déclaré vendredi que son département proposera de nouvelles règles exigeant le remboursement des frais lorsque les bagages sont retardés ou lorsque des services tels que le Wi-Fi de l’avion ou le système de divertissement en vol fonctionnent mal ou ne sont pas fournis.

Cette décision fait suite à une directive de Biden, qui a également ordonné au département d’examiner des règles qui obligeraient les compagnies aériennes à divulguer clairement les frais de bagages, de changement et d’annulation pour les consommateurs.

« Les consommateurs méritent de recevoir les services pour lesquels ils paient ou de récupérer leur argent quand ils ne le font pas », a déclaré Buttigieg.

La répression de Biden sur les frais de transport aérien est intervenue dans un décret exécutif qu’il a signé vendredi après-midi visant les monopoles dans des secteurs qui incluent également l’agriculture, la technologie, les soins de santé, la banque et le transport maritime. Le décret comprend 72 initiatives, règlements et directives impliquant plus d’une douzaine de ministères fédéraux pour promouvoir une plus grande concurrence économique.

« Permettez-moi d’être très clair: le capitalisme sans concurrence n’est pas le capitalisme », a déclaré Biden avant de signer la commande dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche. « C’est de l’exploitation. »

Prix ​​des médicaments sur ordonnance, accords de non-concurrence ciblés

La loi fédérale en vigueur stipule que les passagers ont droit à des frais si leurs bagages enregistrés sont perdus. La proposition du ministère des Transports exigerait également que les compagnies aériennes remboursent les bagages enregistrés lorsque les retards dépassent 12 heures pour les vols intérieurs et 25 heures pour les vols internationaux.

Une autre règle proposée exigerait des compagnies aériennes qu’elles « fournissent rapidement » un remboursement lorsque les services auxiliaires tels que le Wi-Fi ne sont pas fournis.

Si elles sont approuvées après un long processus de rédaction de règlements, les nouvelles politiques pourraient entrer en vigueur l’année prochaine.

D’autres directives de l’ordonnance Biden visent à réduire le prix des médicaments sur ordonnance. Cela inclut de demander à la Food and Drug Administration de travailler avec les États pour importer en toute sécurité des médicaments sur ordonnance du Canada et de nouvelles règles qui permettraient aux appareils auditifs d’être vendus sans ordonnance dans les pharmacies.

Le président a également encouragé la Federal Trade Commission à éliminer certaines exigences en matière de licence des employés – souvent lourdes pour les travailleurs – et à interdire ou limiter les entreprises à forcer les employés à signer des accords de non-concurrence qui les empêchent d’explorer un autre emploi.

« Au moins une entreprise sur trois exige de ses travailleurs qu’ils signent un accord de non-concurrence », a déclaré Biden, arguant que c’est fait « pour une raison » – maintenir les salaires bas. « Laissez les travailleurs choisir pour qui ils veulent travailler. »

L’industrie aérienne américaine est dominée par quatre compagnies : American, Southwest, Delta et United.

« Une concurrence réduite contribue à augmenter les frais tels que les frais de bagages et d’annulation », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. « Ces frais sont souvent augmentés en parallèle, ce qui démontre un manque de pression concurrentielle significative, et sont souvent cachés aux consommateurs au moment de l’achat. »

Vérification des faits:Les compagnies aériennes n’interdisent pas aux personnes vaccinées de voler

Les 10 premières compagnies aériennes ont perçu 35,2 milliards de dollars de frais en 2018, selon la Maison Blanche, une augmentation massive par rapport aux 1,2 milliard de dollars perçus en 2007.

Un manque de concurrence dans l’industrie du transport aérien « réduit les incitations à fournir un bon service », a déclaré la Maison Blanche, notant que les compagnies aériennes livraient en retard 2,3 millions de bagages enregistrés en 2019, selon les données du ministère des Transports.

Les compagnies aériennes repoussent, arguant que la concurrence est «robuste»

Travel Fairness Now, un groupe de défense des consommateurs, a déclaré que le décret de Biden aiderait à freiner l’appétit des compagnies aériennes pour « les prix de la chicane et les frais surprises ».

« Après des années où la puissante industrie du transport aérien a obtenu tout ce qu’elle veut au détriment des consommateurs, les actions de l’administration et du DOT sont une bouffée d’air frais tant attendue pour le public volant », a déclaré Kurt Ebenhoch, directeur exécutif du groupe, dans un communiqué. déclaration. « L’industrie du transport aérien est moins compétitive qu’à tout autre moment depuis la déréglementation et ces protections de bon sens des consommateurs nous permettront de rétablir l’équité pour les voyageurs. »

Les compagnies aériennes ont repoussé la caractérisation de la Maison Blanche selon laquelle l’industrie du transport aérien offre peu d’options aux consommateurs.

Airlines for America, qui représente sept grandes compagnies aériennes américaines, dont Southwest, Delta, American et United, a qualifié la concurrence dans l’industrie du transport aérien de « robuste » et a déclaré que peu d’industries offrent autant de choix aux consommateurs. Il a noté que deux nouvelles compagnies aériennes, les compagnies à bas prix Avelo Airlines et Breeze Airways, ont fait leurs débuts dans une pandémie cette année.

« La concurrence acharnée dans l’industrie aérienne américaine a généré des niveaux d’abordabilité et d’accessibilité sans précédent, profitant au client à tous les niveaux », a déclaré la porte-parole Katherine Estep dans un communiqué.

Le groupe commercial a déclaré que la concurrence des compagnies aériennes a créé des « tarifs aériens historiquement bas », avec des prix des billets ajustés en fonction de l’inflation en baisse de 24% au cours de la dernière décennie.

