Le décret exécutif de Biden sur l’avortement, brièvement expliqué

Vendredi, le président Joe Biden a signé un décret exécutif dédié à la protection du droit à l’avortement, à la suite d’appels répétés de législateurs et de défenseurs démocrates à le faire.

L’ordonnance, qui ordonne à plusieurs agences fédérales de prendre des mesures contre l’avortement, a été décrite par certains experts juridiques et militants comme une première étape importante, bien qu’elle ne réponde pas à ce que beaucoup avaient demandé auparavant.

«Disons-le de cette façon: rien dans son décret exécutif ne changera fondamentalement la vie quotidienne des femmes pauvres dans un état rouge», a déclaré Lawrence Gostin, professeur de droit de la santé à l’Université de Georgetown, à Vox.

Le décret exécutif de Biden indique des progrès : il souligne le soutien de la Maison Blanche à la protection de l’accès à l’avortement médicamenteux, à la défense de l’accès à la contraception et à la garantie du droit du patient à des services médicaux d’urgence. Il répond également à certaines des préoccupations des législateurs progressistes et des militants du droit à l’avortement concernant sa réponse initiale et envoie un message sur le sérieux avec lequel l’administration prend cette question.

L’ordonnance n’inclut cependant pas certaines mesures suggérées par les défenseurs et les législateurs démocrates, notamment un engagement explicite du ministère de la Justice à s’impliquer dans des poursuites qui défendent le droit d’une personne à l’avortement médicamenteux et l’utilisation des ressources de Medicaid pour financer les voyages des personnes qui besoin de traverser les frontières de l’État. Bien que ces deux efforts soient probablement confrontés à des contestations judiciaires, ce sont également des mesures qui ont une base juridique solide, selon Gostin, et qui pourraient considérablement améliorer l’accès pour les personnes vivant sous l’interdiction de l’avortement.

Dans l’ensemble, les actions de Biden ont été bien accueillies par les démocrates, les avocats et les experts juridiques, bien qu’il y ait un sentiment écrasant dans son parti qu’il pourrait faire plus. Alors que Biden est incapable de ramener à lui seul les protections offertes par Chevreuil et qu’un décret ne remplace pas la législation, il pourrait prendre d’autres mesures pour tenter de préserver l’accès à l’avortement. Jennifer Klein, chef du Conseil de la politique de genre de la Maison Blanche, a noté lors d’un briefing vendredi que la Maison Blanche est toujours en train d’explorer d’autres options, y compris la déclaration d’une urgence de santé publique.

“Nous sommes heureux de voir la Maison Blanche commencer à mettre en œuvre une approche pangouvernementale de l’accès à l’avortement”, a déclaré Morgan Hopkins, directrice exécutive par intérim des campagnes et des stratégies chez All Above All, un groupe de défense des droits à l’avortement. “Mais ce plan, auquel la Maison Blanche s’est engagée il y a des mois, est à la fois en retard et insuffisant.”

Que contient le décret exécutif de Biden sur l’avortement

Le décret exécutif de Biden détaille quelques domaines différents dans lesquels le gouvernement fédéral tente de protéger l’accès à l’avortement.

Il se concentre sur quelques questions clés :

Protéger l’accès à l’avortement médicamenteux : Biden appelle le ministère de la Santé et des Services sociaux à continuer d’identifier des moyens de préserver l’accès à l’avortement médicamenteux, que l’administration a rendu plus disponible pendant la pandémie. L’année dernière, la Food and Drug Administration a approuvé des changements qui permettaient aux gens de recevoir une ordonnance par télémédecine et d’obtenir des médicaments pour l’avortement par la poste. Plus récemment, le HHS a également souligné que les programmes fédéraux sont tenus de fournir un avortement médicamenteux en cas de viol, d’inceste et lorsque la santé d’une femme est en danger.

L’ordonnance ordonne au secrétaire du HHS, Xavier Becerra, de rédiger un rapport dans les 30 jours détaillant les différentes options pour garantir davantage cet accès. Le procureur général Merrick Garland a également déclaré précédemment qu’il s’opposait aux interdictions par l’État de l’avortement médicamenteux, bien qu’il n’ait pas indiqué les mesures que son département prendrait en réponse à ces interdictions.

Garantir les soins d’urgence : L’administration envisage de mettre à jour les directives destinées aux prestataires et aux hôpitaux en vertu de la loi sur les traitements médicaux d’urgence et le travail, qui exige que les patients en situation d’urgence médicale reçoivent un traitement stabilisateur. Ceci est important car cela pourrait fournir des éclaircissements vitaux aux prestataires travaillant dans des États où l’avortement est interdit, qui peuvent s’inquiéter des ramifications juridiques car ils offrent des soins médicaux.

“Souvent, l’avortement est le traitement requis lorsque la vie ou la santé d’une personne enceinte est en danger, et les prestataires de soins de santé doivent avoir des indications claires sur leurs obligations légales face aux interdictions confuses de l’État sur l’avortement qui imposent des sanctions pénales sévères”, déclare Cynthia Soohoo, une professeur de droit et experte en justice de genre à la CUNY School of Law. “Sans ces conseils clairs, les femmes enceintes mourront.”

Renforcement de l’accès à la contraception : La Maison Blanche ordonne au HHS de protéger l’accès à la contraception, y compris la contraception d’urgence et les DIU, alors que certains législateurs républicains envisagent des restrictions sur le contrôle des naissances. La semaine dernière, l’agence a annoncé son intention d’envoyer 3 millions de dollars de financement supplémentaire à différents prestataires pour développer les services de planification familiale ; il a également tenu une réunion avec les compagnies d’assurance sur la couverture de la contraception, qui est exigée de la plupart des assureurs par la loi sur les soins abordables.

La Maison Blanche s’est engagée à offrir plus d’informations aux gens sur l’accès à l’avortement dans différents États, une demande principale des militants. Déjà, l’administration a mis en place un site Web appelé www.reproductiverights.gov, bien qu’il y ait eu une pression pour que le site soit plus robuste. Protégez les données des patients : Les inquiétudes ont augmenté ces dernières semaines quant au fait que les procureurs de l’État pourraient utiliser des éléments tels que des applications de suivi des règles et des données de recherche sur Internet pour tenter de poursuivre les personnes qui se font avorter. Le décret exécutif demande à la Federal Trade Commission, une agence indépendante, de peser les efforts qui pourraient protéger la manière dont ces données sont utilisées. Le HHS a également publié un guide sur la manière de sécuriser les données personnelles lors de l’utilisation d’applications mobiles et est en train de déterminer s’il existe d’autres moyens de sécuriser davantage les données de santé reproductive des patients.

Il y a encore plus que la Maison Blanche pourrait faire

Bien que le décret exécutif soit une première étape importante, il contient de nombreuses déclarations radicales qui nécessitent encore plus de détails.

Par exemple, certains défenseurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas comment l’administration défendrait l’accès à l’avortement médicamenteux et fournirait un soutien financier aux femmes qui doivent voyager pour se faire avorter. En ce qui concerne l’accès, il y a quelques voies que la Maison Blanche pourrait emprunter, comme s’engager dans des poursuites qui contestent les interdictions d’avortement des États au motif que les règles de la FDA sur l’avortement médicamenteux remplacent les politiques des États.

Une telle décision ferait l’objet d’un refus juridique, mais il existe un précédent pour un défi comme celui-ci, y compris une poursuite en 2014 impliquant un opioïde dans le Massachusetts, a précédemment déclaré David Cohen, professeur de droit à l’Université Drexel, à Vox.

Les défenseurs de l’avortement ont également appelé l’administration à envisager des efforts plus «créatifs», comme déclarer une urgence de santé publique et établir des cliniques d’avortement sur les terres fédérales. La Maison Blanche a précédemment déclaré qu’elle craignait que les prestataires et les patients ne soient poursuivis par des responsables de l’État, même si des cliniques étaient installées sur des terres fédérales. Klein a noté que la Maison Blanche était toujours ouverte à une urgence de santé publique, bien que l’on craint qu’une telle décision ne libère pas beaucoup de financement.

« J’appelle l’administration à reconnaître la véritable urgence dans laquelle nous nous trouvons. Soyez créatif. Faites-vous prendre en train d’essayer. Ne laissez pas les normes, la décence ou la « tradition » vous barrer la route », a déclaré la directrice exécutive de la Marche des femmes, Rachel O’Leary Carmona, dans un communiqué.

En général, l’administration a encore de la place pour explorer des options au-delà de ce à quoi Biden s’est engagé vendredi. “Le décret exécutif semble être rédigé pour atténuer les dommages, ce qui est important, mais je crains qu’il ne soit pas suffisant pour faire face au moment où nous nous trouvons”, a déclaré Soohoo à Vox.