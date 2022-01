Le décret exécutif de Biden fait du harcèlement sexuel dans l’armée américaine un crime

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, avait précédemment nommé une commission indépendante chargée de soumettre des recommandations sur la meilleure façon de traiter les auteurs de violences sexuelles dans les forces armées et de les poursuivre plus efficacement.

L’ordonnance vise également à « renforcer la réponse de l’armée à la violence domestique et à la diffusion ou à la distribution illicite d’images visuelles intimes », a-t-il déclaré.

Biden a tweeté plus tôt dans la journée qu’il « signait un décret exécutif pour faire du harcèlement sexuel une infraction dans le Code uniforme de justice militaire ».

Aujourd’hui, j’ai signé un décret exécutif pour renforcer la manière dont notre système de justice militaire traite plusieurs formes de violence sexiste – et ajouté le harcèlement sexuel comme une infraction en vertu du Code uniforme de justice militaire, en l’honneur de la spécialiste de l’armée Vanessa Guillén. pic.twitter.com/7BJoWeBJoT

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’ordonnance « honore la mémoire de la spécialiste de l’armée Vanessa Guillen », dont la mort « catalyse l’attention nationale sur le fléau de la violence sexuelle dans notre armée et contribue à faire avancer la réforme de la justice militaire bipartite ».

Le soldat de l’armée de 20 ans a été assassiné par un camarade soldat en 2020 après avoir été harcelé sexuellement et avoir dit à sa famille qu’elle ne faisait pas confiance au commandement militaire pour donner suite à sa plainte.

