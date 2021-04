Le décret de Trump sur la diversité suscite des poursuites contre le gouvernement fédéral

Le Fonds de défense juridique et d’éducation de la NAACP a poursuivi deux agences fédérales pour ne pas avoir répondu aux demandes de documents publics concernant le décret de l’administration Trump interdisant au gouvernement américain et à ses sous-traitants de dispenser une formation à la diversité qui examine le racisme systémique, le privilège des Blancs et d’autres races et les questions de préjugé sexiste.

Un juge de la Cour fédérale a bloqué le décret en janvier et le président Joe Biden l’a annulé peu de temps après son entrée en fonction.

Le Fonds de défense juridique et d’éducation de la NAACP a déposé deux plaintes cette semaine, l’une contre le Bureau de la gestion et du budget, l’autre contre le Bureau des programmes fédéraux de conformité des contrats, affirmant que les dossiers sont essentiels pour comprendre les motivations du décret et l’étendue des sa mise en œuvre et à évaluer tout préjudice qui en découlerait.

L’OFCCP a refusé de commenter les litiges en cours et la CAMO n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Moins de 2%:Pourquoi y a-t-il encore si peu de cadres noirs en Amérique?

Biden est susceptible de rejeter la commande Trump:L’administration Joe Biden est susceptible d’annuler le décret controversé sur la formation à la diversité de Donald Trump

L’objectif déclaré du décret émis par l’ancien président Donald Trump à la fin du mois de septembre était « de combattre les stéréotypes et boucs émissaires offensifs et anti-américains de race et de sexe ».

Le ministère du Travail a déclaré à USA TODAY l’année dernière que l’élimination des «stéréotypes raciaux et sexuels et des boucs émissaires dans l’emploi» était «une priorité clé des droits civils de l’administration Trump».

L’ordonnance a redynamisé les efforts visant à inverser les schémas de discrimination et d’exclusion sur le lieu de travail après la mort de George Floyd, un homme noir, sous le genou d’un officier blanc à Minneapolis.

Les agences gouvernementales, les entreprises Fortune 500, les établissements d’enseignement, les organismes sans but lucratif et toutes les autres personnes qui avaient des contrats fédéraux ou qui avaient prévu d’en faire la demande ont interrompu ou reconsidéré les programmes de formation.

«L’effet paralysant du décret de l’ancien président Trump – qui cherchait à réécrire l’histoire de cette nation en interdisant les discussions sur l’héritage et l’impact du racisme systémique et de la discrimination de genre – exige une évaluation complète», a déclaré le directeur-conseil adjoint Janai Nelson dans un communiqué. «Les agences fédérales sont tenues de fournir les informations nécessaires à LDF et à tout autre membre du public intéressé pour évaluer l’impact dangereux que cet ordre a pu avoir. Et nous sommes prêts à forcer le gouvernement à se conformer à ses obligations d’information publique dans toute la mesure de la loi. »

Un mémo de la Maison Blanche de Trump à la fin du mois de septembre suggérait d’éliminer «les idéologies qui étiquettent des groupes entiers d’Américains comme intrinsèquement racistes ou pervers» dans le matériel de formation sur la diversité en recherchant des mots clés tels que «privilège blanc», «racisme systémique», «intersectionnalité» et biais inconscient. «

Interrogé sur son décret lors du premier débat présidentiel, Trump a déclaré: « Ils enseignaient aux gens que notre pays est un endroit horrible, c’est un endroit raciste. Et ils apprenaient aux gens à haïr notre pays. Et je ne vais pas permettre cela. se passer. »

Biden a répondu: « Personne ne fait ça. »

«Le fait est qu’il y a une insensibilité raciale», a-t-il déclaré à Trump.

La cible de Trump était la théorie critique de la race, qui enseigne que le racisme imprègne le gouvernement et d’autres institutions américaines, donnant un avantage aux Blancs.

Trump s’est saisi de la question après les apparitions du militant conservateur Christopher Rufo sur « Tucker Carlson Tonight » de Fox News.

Rufo, directeur du Discovery Institute’s Center on Wealth & Poverty à Seattle, a appelé les conservateurs et d’autres à s’opposer publiquement au renversement du décret par Biden. Il s’est également engagé à «mener une guerre juridique implacable contre la théorie raciale dans les institutions américaines» et fait pression sur la législation et les litiges à travers le pays.

«À l’heure actuelle, les conservateurs, les modérés et les libéraux anti-réveillés doivent faire un choix: allez-vous vous opposer à la théorie critique de la race ou la permettrez-vous?» il a écrit dans un bulletin la semaine dernière. «Ce sera la bataille cruciale dans les années à venir et nous devons indiquer clairement où nous en sommes.»