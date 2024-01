Le décret de Poutine déclenche des appels inquiétants en Alaska

Le président russe Vladimir Poutine a signé un nouveau décret concernant les biens immobiliers historiques de Moscou à l’étranger, une décision interprétée par les blogueurs ultranationalistes comme le fondement d’un futur revanchisme contre les voisins de la Russie, et même contre les États-Unis.

Le décret, signé par le président la semaine dernière, alloue des fonds pour la recherche, l’enregistrement et la protection juridique des biens russes à l’étranger, y compris les biens situés dans les anciens territoires de l’Empire russe et de l’Union soviétique.

Cela comprendrait l’Alaska, des pans entiers de l’Europe orientale et centrale, de grandes parties de l’Asie centrale et des parties de la Scandinavie.

Le ministère russe des Affaires étrangères et l’Entreprise de gestion des biens étrangers de son administration présidentielle ont été chargés d’effectuer les travaux, chargés de trouver, d’enregistrer et de protéger les « biens » en question.

Le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion à Moscou, le 17 janvier 2024. Poutine a signé un nouveau décret relatif aux avoirs immobiliers historiques de Moscou à l’étranger.

GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP via Getty Images



L’Institut pour l’étude de la guerre a noté que « les paramètres exacts de ce qui constitue la propriété russe actuelle ou historique ne sont pas clairs ». Semaine d’actualités a contacté le Kremlin par courrier électronique pour demander des commentaires.

“Le Kremlin pourrait utiliser la “protection” de ses biens revendiqués dans des pays situés en dehors de ses frontières internationalement reconnues pour promouvoir des mécanismes de soft power dans les États post-soviétiques et voisins, visant en fin de compte à une déstabilisation interne.”

Un éminent blogueur militaire ultranationaliste et pro-guerre a présenté le décret comme une étape vers de nouveaux conflits territoriaux avec les voisins russes, y compris les États-Unis.

“Nous suggérons de commencer par l’Alaska”, a écrit la chaîne Two Majors Telegram, qui compte plus de 530 000 abonnés. Au-delà de cela, le blogueur a écrit que le Kremlin devrait se tourner vers « le Dniepr, l’Ukraine, la Bessarabie, le Grand-Duché de Finlande, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, les États d’Asie centrale du Turkestan russe, la plupart des provinces baltes et une partie importante de la Pologne ». “.

“La propriété peut être recherchée à la fois dans le [German Democratic Republic] et dans d’autres pays du Pacte de Varsovie”, a écrit la chaîne, faisant référence à l’époque de la guerre froide dans certaines parties de l’Allemagne et d’autres pays d’Europe centrale sous contrôle soviétique. “Une expédition de défenseurs légaux de combat est déjà partie pour l’Afrique”, a-t-elle ajouté, peut-être dans une référence au « Corps africain » en plein essor de Moscou.

Poutine avait précédemment minimisé la vente de l’Alaska aux États-Unis en 1867. Il a qualifié l’accord de “peu coûteux” et a déclaré que les gens ne devraient “pas s’inquiéter” de l’événement. Mais certains de ses alliés ont suggéré que Moscou pourrait rouvrir la question sous la forme d’un conflit territorial.

L’ISW estime que de telles ambitions sont invraisemblables, mais la réaction des Deux Majors témoigne du sentiment revanchard profondément ancré au sein de la communauté ultranationaliste russe. Dans ce pays, les critiques à l’égard de la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine proviennent de l’incapacité de la Russie à atteindre ses objectifs et de l’hésitation apparente de Poutine à ordonner une mobilisation nationale totale.

Certains spéculent que le Kremlin pourrait entamer un nouveau cycle de mobilisation de masse après l’élection présidentielle de mars, que Poutine est assuré de remporter. Le dirigeant russe n’a montré aucun signe de révision à la baisse de ses objectifs maximalistes en Ukraine, et Kiev se prépare à une nouvelle opération offensive russe majeure en 2024.