Écoutez l’article

4 minutes

Cet audio est généré automatiquement. S’il vous plaît laissez-nous savoir si vous avez des commentaires.

Le président Joe Biden a publié lundi un décret visant à améliorer la sûreté, la sécurité et la fiabilité de l’IA dans les secteurs public et privé.

L’EO exige que les développeurs de « tout modèle de fondation qui présente un risque sérieux pour la sécurité nationale, la sécurité économique nationale ou la santé et la sécurité publiques nationales » partagent les résultats en matière de sécurité avec le gouvernement fédéral. Il a également ordonné l’élaboration de programmes et de documents de travail traitant de la cybersécurité, de la sécurité et des risques liés à l’IA.

“C’est la prochaine étape d’une stratégie agressive visant à tout faire sur tous les fronts pour exploiter les avantages de l’IA et atténuer les risques.” Bruce Reed, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanchea déclaré dans un communiqué.

L’obligation de divulguer les résultats de sécurité n’est applicable que si un modèle dépasse un seuil de performances informatiques spécifique, fixé à 10 puissance 26 opérations à virgule flottante par seconde, ou FLOPS.

«Je crois comprendre que [the threshold] ne capturera aucun système actuellement sur le marché, il s’agit donc d’une action avant tout tournée vers l’avenir pour la prochaine génération de modèles », a déclaré un haut responsable de l’administration.

Le seuil s’applique à toutes les dispositions de sécurité décrites dans le décret, y compris la disposition chargeant l’Institut national des normes et de la technologie d’établir des normes pour une vaste équipe rouge avant que les modèles ne soient rendus publics.

La Maison Blanche n’a pas envisagé de restrictions, telles que le retrait des marchés, pour les systèmes déjà publics, selon un haut responsable de l’administration.

Les leaders technologiques et leurs partenaires commerciaux dans les départements juridiques, de confidentialité et de gestion des risques ont suivi de près l’évolution du paysage réglementaire. Les actions décrites dans le document établissent des garde-fous autour des risques liés à la technologie, mais ne vont pas jusqu’à imposer des conséquences aux entreprises qui ne s’y conforment pas.ce que réclament les analystes et les observateurs du secteur.

« Pour que ce décret ait du mordant, les exigences doivent être claires et des actions doivent être imposées lorsqu’il s’agit de garantir des pratiques d’IA sûres et conformes. » Alla Valente, analyste senior de Forrester, a déclaré vendredi par courrier électronique. « En termes simples, nous n’avons pas besoin de cadres plus « volontaires » pour réglementer l’IA : nous avons besoin d’une orientation claire et d’exigences obligatoires.

Même si le décret indique que l’administration encouragera le Commission fédérale du commerce, département de la Justice et d’autres agences fédérales pour exercer leur autorité, la Maison Blanche ne peut pas ordonner à la FTC ou au DOJ de mener des actions spécifiques.

“Nous allons, pensons-nous, aussi loin que le prévoit le décret (…) mais nous ne leur donnons pas d’instructions très détaillées, étape par étape, sur la manière de mener à bien leurs missions d’exécution pour des raisons juridiques tout à fait appropriées”, a déclaré une haute administration. a déclaré un responsable.

Le résultat le plus immédiat qui suivra le décret sera probablement l’achèvement du Mémorandum du Bureau de la gestion et du budget sur la gouvernance de l’IA, selon le haut responsable de l’administration.

La Maison Blanche prévoit d’organiser des réunions récurrentes au niveau des directeurs avec les chefs d’agence, présidées par Reed, pour s’assurer qu’ils respectent le calendrier.

“Je rejetterais toute idée selon laquelle nous sommes derrière qui que ce soit”, a déclaré un haut responsable de l’administration en référence à la rapidité des mesures réglementaires aux États-Unis par rapport à d’autres pays.

La vice-présidente Kamala Harris participera mardi à un sommet sur l’IA au Royaume-Uni et prononcera un discours sur la vision de l’administration pour l’avenir de l’IA.