Un juge fédéral a bloqué le décret de Donald Trump interdisant au gouvernement fédéral et à ses sous-traitants d’offrir une formation à la diversité que le président a qualifiée de «source de division» et de «non-américaine».

La juge de district américaine Beth Labson Freeman a accordé une injonction préliminaire à l’échelle nationale dans le procès intenté par des groupes de défense des droits LGBT en novembre dans le district nord de la Californie, affirmant que les groupes l’emporteraient probablement sur leurs revendications du premier amendement.

« Les plaignants ont démontré une probabilité de succès en prouvant les violations de leurs droits constitutionnels », a écrit Freeman dans un ordre de 34 pages mardi. «De plus, comme le reconnaît le gouvernement lui-même, le travail effectué par les demandeurs est extrêmement important pour les communautés historiquement mal desservies.

Les critiques affirment que le décret exécutif était un élément contre les programmes de diversité et d’inclusion cherchant à inverser les modèles de discrimination et d’exclusion remontant à des décennies. On s’attend généralement à ce que l’administration entrante de Joe Biden l’abandonne.

«C’est une merveilleuse nouvelle», a déclaré l’avocate Avatara Smith-Carrington, boursière en droit Tyron Garner Memorial à Lambda Legal qui représentait les groupes LGBT, à USA TODAY. «En tant que nation, nous ne pouvons pas espérer œuvrer en faveur de l’égalité et y parvenir sans reconnaître et traiter d’abord les préjugés profondément enracinés dans le tissu de cette nation.»

Le décret de Trump, qui a affecté les agences gouvernementales, les entreprises Fortune 500, les établissements d’enseignement, les organismes sans but lucratif et tous les autres qui ont des contrats fédéraux ou prévoient d’en faire la demande, a eu un effet dissuasif presque immédiat sur les efforts redynamisés pour lutter contre les disparités raciales sur le lieu de travail après le décès. de George Floyd, un homme noir, sous le genou d’un officier blanc à Minneapolis en mai.

Une enquête USA TODAY a révélé que plus de 55 ans après la loi sur les droits civils, moins de 2% des dirigeants des plus grandes entreprises du pays sont des Noirs.

La semaine dernière, les démocrates ont appelé le gouvernement fédéral à renoncer à l’ordre, le qualifiant de coup politique. Bob Menendez, DN.J .; Sherrod Brown, D-Ohio; Elizabeth Warren, D-Mass .; et 18 autres sénateurs ont envoyé une lettre s’opposant à la mise en œuvre du décret, affirmant qu’il étouffe « les efforts indispensables dans nos États pour réduire la discrimination raciale et fondée sur le sexe ».

Le but déclaré du décret était « de combattre les stéréotypes et boucs émissaires offensifs et anti-américains de race et de sexe ».

Le ministère du Travail avait précédemment déclaré à USA TODAY que l’élimination des « stéréotypes raciaux et sexuels et des boucs émissaires dans l’emploi » était « une priorité clé des droits civils de l’administration Trump ».

Le décret exécutif de Trump a fait face à plus d’un défi juridique

Des groupes de défense des droits civils, dont le NAACP Legal Defence Fund, ont déposé une autre plainte en octobre, alléguant que le décret viole les droits de la liberté d’expression dans un « acte extraordinaire et sans précédent de l’administration Trump visant à saper les efforts visant à favoriser la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail ».

«Nous félicitons la cour d’avoir identifié les infirmités constitutionnelles du décret exécutif 13950 du président Trump, qui équivaut à une interdiction de la vérité et de l’égalité, et d’avoir fourni un soulagement immédiat en enjoignant l’application de l’ordonnance dans tout le pays» Janai Nelson, directeur-conseil associé de la NAACP Legal Defence and Educational Fund, a déclaré dans un communiqué.

Nelson a appelé l’administration Biden à annuler le décret et à en émettre un nouveau « qui aide à restaurer et, plus important encore, à faire progresser les efforts de diversité, d’équité et d’inclusion sur le lieu de travail. »

Un mémo de la Maison Blanche à la fin du mois de septembre suggérait d’éliminer «les idéologies qui qualifient des groupes entiers d’Américains de racistes ou de pervers par nature» dans le matériel de formation à la diversité en recherchant des mots clés tels que «privilège blanc», «racisme systémique», «intersectionnalité» et «inconscient» biais. «

Interrogé sur son décret lors du premier débat présidentiel, Trump a déclaré: « Ils enseignaient aux gens que notre pays est un endroit horrible, c’est un endroit raciste. Et ils apprenaient aux gens à haïr notre pays. Et je ne vais pas permettre cela. se passer. »

Biden a répondu: « Personne ne fait ça. »

«Le fait est qu’il y a une insensibilité raciale», a-t-il déclaré à Trump.

Trump a visé la théorie critique de la race

La cible du décret exécutif de Trump était la théorie critique de la race, qui enseigne que le racisme imprègne le gouvernement et d’autres institutions américaines, donnant un avantage aux Blancs.

Trump s’est emparé de la question après les apparitions du militant conservateur Christopher Rufo sur « Tucker Carlson Tonight » de Fox News.

«Ce que j’ai découvert, c’est que la théorie critique de la race est devenue, par essence, l’idéologie par défaut de la bureaucratie fédérale et qu’elle est maintenant utilisée comme arme contre le peuple américain», a déclaré Rufo, directeur du Discovery Institute’s Center on Wealth & Poverty à Seattle, dit sur l’émission de Carlson.

Rufo a célébré la réalisation de son objectif – «persuader le président des États-Unis d’abolir la théorie critique de la race au sein du gouvernement fédéral» – en publiant sur Facebook quelques instants après que Trump a donné l’ordre.

L’administration Trump a également contesté les efforts des entreprises pour recruter davantage de cadres noirs et de cadres de couleur dans les rangs de direction.

Au cours des derniers mois, le Bureau des programmes de conformité des contrats fédéraux, qui supervise les sous-traitants fédéraux pour le Département du travail, s’est demandé si les initiatives de diversité chez Microsoft et Wells Fargo visant à doubler les rangs des gestionnaires et des cadres noirs au cours des cinq prochaines années violaient les lois fédérales interdisant la discrimination. basé sur la race. Les deux entreprises disent croire que leurs initiatives respectent ces lois.