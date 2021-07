Le décret de Biden sur les lois antitrust vise à baisser les prix et à augmenter les salaires

Le président Biden publiera vendredi un décret exécutif, faisant valoir aux Américains que les entreprises de plusieurs secteurs sont devenues trop grandes et trop puissantes, et qu’une intervention fédérale est nécessaire pour ramener la concurrence sur le marché afin de faire baisser les prix.

Cela représente un léger changement pour l’administration Biden, qui a récemment concentré son attention antitrust sur Big Tech. Le mois dernier, Biden a nommé Lina Khan, experte en technologie antitrust, présidente de la Federal Trade Commission (FTC), qui, avec le ministère de la Justice, est responsable de l’application des lois antitrust. L’ordonnance aborde plusieurs problèmes avec les grandes entreprises technologiques et les comportements anticoncurrentiels présumés, appelant à un examen plus approfondi des fusions et acquisitions que certaines entreprises technologiques pourraient poursuivre afin de retirer leurs concurrents du marché. Le nouveau décret demande également à la FTC d’établir des règles sur la collecte des données des utilisateurs, sur lesquelles de nombreuses grandes entreprises technologiques comptent pour leurs revenus et sur lesquelles le Congrès a systématiquement échoué à adopter des lois pour réglementer.

Mais il peut être difficile de faire valoir que l’application des lois antitrust pour Facebook et Google fera n’importe quoi pour les portefeuilles des consommateurs, car ces services sont en grande partie gratuits – vous les payez essentiellement avec vos données, que les entreprises utilisent pour faire des choses comme vendre des publicités. Et la domination d’Amazon sur à peu près tout est due, en partie, à sa capacité à rendre ses prix inférieurs à ceux des petites entreprises. Les gens aiment payer moins pour les choses, et des prix plus bas ont toujours été interprétés comme bénéfiques pour le consommateur. C’est essentiellement à cela que servent les lois antitrust : protéger les consommateurs.

Alors maintenant, Biden déploie un décret exécutif complet qui, entre autres, explique comment les mesures antitrust permettront aux Américains d’économiser de l’argent en favorisant la concurrence et en faisant baisser les prix pour tout, des frais de transport aérien aux appareils auditifs.

Voici comment la commande, si elle est entièrement mise en œuvre, peut rendre les choses moins chères pour vous.

Frais de transport aérien

Le décret de Biden ordonne au ministère des Transports (DOT) d’édicter des règles obligeant les compagnies aériennes à rembourser les frais, lorsque les services ne sont pas fournis ou ne sont pas fournis de manière adéquate. Par exemple, si vous payez des frais de bagages et que vos bagages sont retardés, ces frais seront remboursés. Ou si le wifi d’un avion ou le système de divertissement en vol ne fonctionne pas, la compagnie aérienne émettra une sorte de remboursement sur le prix du billet.

L’ordonnance ordonne également au DOT d’émettre des règles selon lesquelles les compagnies aériennes doivent clairement divulguer tous les frais de bagages, de changement et d’annulation à leurs clients.

Factures Internet

Les Américains sont depuis longtemps obligés de payer ce que les quelques fournisseurs de services Internet facturent pour ces services, généralement parce qu’ils n’ont pas vraiment le choix : la plupart des gens ont à leur disposition une ou deux options Internet haut débit, ce qui leur donne peu de motivation pour les facturer moins. Et les prix facturés par ces fournisseurs peuvent varier et sont souvent agrémentés de frais cachés.

L’ordonnance demandera à la Federal Communications Commission (FCC) d’empêcher les fournisseurs de services Internet de conclure des accords avec les propriétaires qui restreignent les locataires à une seule option pour un opérateur Internet. Cela favorisera en théorie la concurrence et la baisse des prix.

L’administration Biden poussera également la FCC à relancer son plan « Étiquette nutritionnelle à large bande ». Cela obligerait les fournisseurs à expliquer tous les différents plans disponibles pour les clients, tous les frais qui y sont associés, tous les services que les clients obtiennent et tous les détails de leur facture finale. Ces étiquettes nutritionnelles à large bande ont été proposées en 2016, pour être abandonnées par la FCC de l’administration Trump.

Enfin, Biden implore la FCC de rétablir la neutralité du net. La neutralité du Net, qui a été établie par la FCC de l’ère Obama et abrogée par la Trump FCC, interdirait aux opérateurs de facturer plus pour accéder à certains sites ou services. Il le fait en classant le service Internet en tant que transporteur public « Titre II », ce qui le soumettrait à une réglementation à l’instar d’un service public.

L’ordre tente finalement de promouvoir la concurrence et la transparence, et de mettre fin aux frais conçus pour verrouiller les clients.

Médicaments d’ordonnance

La nouvelle ordonnance de Biden ordonne à la Food and Drug Administration (FDA) de travailler avec les États et les autorités tribales pour importer des médicaments du Canada, où les mêmes médicaments sont généralement beaucoup moins chers qu’aux États-Unis. Dans l’idéal, cela obligerait les fabricants de médicaments à baisser les prix qu’ils facturent aux États-Unis, ou au moins donnerait aux Américains la possibilité de payer moins pour les médicaments importés.

L’ordonnance ordonne également au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) de soutenir les médicaments génériques qui offriront aux Américains des options moins chères que les équivalents de marque, et de proposer un plan de lutte contre la hausse des prix dans les 45 jours.

Enfin, il demande à la FTC d’interdire le « payer pour le retard », c’est-à-dire lorsque les sociétés pharmaceutiques paient leurs concurrents pour retarder l’offre de versions génériques moins chères de leurs médicaments une fois leur brevet exclusif terminé.

Prothèses auditives

Biden ordonne au HHS d’édicter des règles autorisant la vente d’appareils auditifs au comptoir, plutôt que d’obliger les consommateurs à avoir d’abord une consultation coûteuse (et probablement inutile) avec un professionnel de la santé – une consultation que peu d’assureurs maladie couvriront même.

Réparations, des tracteurs aux téléphones portables

L’ordonnance demande à la FTC d’étendre les règles du « droit de réparation ». Les agriculteurs et les propriétaires d’iPhone se sont plaints que leurs fabricants d’appareils et d’équipements ont rendu impossible ou excessivement difficile pour quiconque, sauf ces fabricants, d’effectuer des réparations, ce qui permet aux fabricants de fixer leurs propres prix de réparation sans concurrence pour faire baisser ces prix.

Produits de pratiquement n’importe quel magasin qui n’est pas Amazon

Dans ce qui pourrait être l’une des parties les plus importantes de la commande, l’administration Biden demande à la FTC d’établir des règles qui empêchent les « marchés Internet » d’utiliser leur position dominante pour obtenir un avantage sur les petites entreprises qui doivent vendre leurs marchandises par leur intermédiaire. . Par exemple, Amazon peut voir quels produits d’une autre entreprise se vendent bien, créer ses propres versions de ces produits, puis les afficher plus en évidence. Cela pourrait également s’appliquer à Apple, car ses nombreux développeurs se sont plaints que son App Store est un monopole et qu’Apple verra ce que veulent ses utilisateurs (services de streaming musical, par exemple), créera sa propre version et la poussera sur l’appareil Apple. les propriétaires.