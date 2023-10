Pendant la majeure partie de 2023, le monde de la technologie a attendu que quelque chose, n’importe quoi, se produise en matière de réglementation de l’IA. Des leaders d’opinion du secteur, d’Elon Musk à Bill Gates en passant par Sam Altman, le pivot d’OpenAI, se sont même rendus au Congrès à plusieurs reprises pour conseiller DC sur la manière d’agir sur cette technologie largement considérée comme révolutionnaire. Lundi, la Maison Blanche a pris des mesures en adoptant un décret réaffirmant son engagement à réglementer l’IA. Les procédures décrites dans le document sont similaires à celles d’autres gouvernements concernant la réglementation de l’IA, mais les experts dans le domaine affirment que cela va plus loin.

Qualifié de « complet » et « intelligent » par les experts en IA qui se sont entretenus avec Fortune, le document a également des pouvoirs juridiques que le gouvernement peut enfoncer dans les puissances de l’IA qui ne respectent pas ses directives. “C’est le premier décret que nous voyons qui comporte une exigence légale en plus de quelque chose qui est simplement fortement recommandé”, a déclaré Neil Serebryany, PDG de CalypsoAI, qui aide des organisations comme l’Air Force et Lockheed Martin à sécuriser leurs modèles d’IA.

L’ordonnance est de grande envergure et aborde les plus gros problèmes qui, selon les experts en éthique et les consommateurs, sont apparus ces derniers mois, notamment le déplacement de travailleurs, les cas d’utilisation néfastes et le potentiel de l’IA d’exacerber la discrimination. Il propose un mélange de solutions, allant de la création de nouveaux services de reporting qui remédient aux pratiques néfastes de l’IA au développement de meilleures pratiques dans différents secteurs interagissant avec la technologie.

En vertu du décret – qui est une directive émise par le président, c’est-à-dire le pouvoir exécutif, et qui peut être appliquée sous forme de loi – les sociétés d’IA les plus puissantes doivent partager les résultats de leurs tests de sécurité et d’autres informations avec le gouvernement. Le président Joe Biden en juillet, des engagements volontaires ont été obtenus pour partager des informations provenant de sociétés d’IA, notamment Google, Meta, Microsoft et OpenAI, mais le nouvel ordre est juridiquement contraignant. Il oblige les entreprises à respecter cette norme par le biais de la loi sur la production de défense, une loi datant de la guerre froide qui permet aux présidents de contrôler d’urgence les industries nationales. Les présidents Trump et Biden ont tous deux invoqué la loi pour gérer la réponse au Covid-19. En vertu de cette loi, un organisme gouvernemental – probablement le solliciteur général – peut poursuivre en justice les entreprises qui ne la respectent pas, a déclaré Serebryany. Fortune. En liant cette section de l’ordonnance à la loi sur la production de défense, Biden a préparé l’industrie à une réglementation supplémentaire, a-t-il déclaré.

« En avance sur les choses »

Réponses des experts en IA et du personnel de l’industrie qui ont parlé avec Fortune ont été largement positifs. “Nous sommes reconnaissants au président Biden, au vice-président Harris et à l’administration Biden pour leur leadership et leur travail visant à garantir que le gouvernement fédéral exploite le potentiel de l’IA et que ses avantages profitent à tous les Américains”, a déclaré un porte-parole d’OpenAI dans un courrier électronique. déclaration à Fortune.

“C’est vraiment la première fois que le gouvernement est en avance sur les choses”, a déclaré Michael Santoro, professeur de commerce à l’Université de Santa Clara qui travaille dans les domaines des politiques publiques et de l’éthique technologique.

En plus de la section sur la communication des résultats au gouvernement, quelques autres points de l’ordonnance ont retenu l’attention de la communauté de l’IA. Les ministères de l’Énergie et de la Sécurité intérieure s’attaqueront aux risques chimiques, biologiques et nucléaires de l’IA, ce que Santoro a qualifié d’approche « agressive ». L’Institut national des normes et de la technologie établira également des normes concernant les tests par équipe rouge, ou lorsque des pirates informatiques éthiques recherchent les points faibles d’une technologie afin de prévenir de futures attaques.

La plupart des actions énumérées par Biden dans son ordre ne sont pas spécifiques. L’administration écrit qu’elle « développera des outils » et « développera les meilleures pratiques » sans trop de détails supplémentaires, mais c’est ainsi que cela devrait être, a déclaré Serebryany Fortune. L’innovation en matière d’IA évolue si rapidement que les objectifs tangibles pourraient devenir obsolètes dans quelques mois. Le gouvernement peut continuer à s’attaquer aux nouveaux problèmes à mesure qu’ils surviennent dans le cadre de ces mesures vagues, a-t-il déclaré.

Infraction sur le territoire de l’UE

Même si le décret établit des normes aux États-Unis, ses implications se répercutent outre-Atlantique. L’UE a jusqu’à présent été en grande partie le principal régulateur de la technologie dans le monde. Les entreprises qui opèrent dans plusieurs régions, y compris toutes les grandes entreprises technologiques, veulent suivre un ensemble de règles, ce qui signifie se conformer à l’organe directeur le plus strict. En technologie, c’est l’UE.

Les États-Unis ont largement réglementé la technologie par le biais de lois au niveau des États et de normes fixées par des recours collectifs, mais il existe une réglementation fédérale limitée sur les questions technologiques existantes, comme la confidentialité. Le décret de Biden déclenche une bataille entre les États-Unis et l’UE pour savoir qui va réglementer l’IA et comment elle sera réglementée, a déclaré Santoro.

“Il viendra un moment où les États-Unis et l’Europe se regarderont autour de la table et négocieront la manière dont la technologie sera réglementée”, a déclaré Santoro.

Les entreprises pourraient préférer l’approche américaine, a-t-il déclaré, car elle reconnaît le potentiel de l’IA pour transformer positivement le monde. Dans cet ordre, Biden énumère comment l’IA peut contribuer au développement de médicaments salvateurs et servir de ressource aux éducateurs. L’UE se concentre largement sur les risques de la technologie plutôt que sur ses aspects positifs, a déclaré Santoro. L’économie américaine dépend également en partie de son secteur technologique – qui abrite de grandes sociétés d’IA comme Microsoft, OpenAI et Google – et ne peut donc pas réglementer au point de limiter son produit intérieur brut.

“L’Europe n’est pas toujours aussi efficace qu’elle le souhaiterait pour réglementer le monde entier”, a déclaré Santoro. Fortune. « Voici donc un exemple où les enjeux sont bien trop élevés pour que les entreprises restent les bras croisés et attendent que l’Europe réglemente et que les États-Unis restent en sommeil. »