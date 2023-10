L’administration Biden appelle à une « augmentation des talents en IA à l’échelle du gouvernement » au sein de la main-d’œuvre fédérale afin de renforcer sa capacité à diriger cette technologie émergente.

Le président Joe Biden, dans un décret lundi, oblige les agences à définir des politiques globales sur la manière dont elles utiliseront les outils d’IA en interne pour faire avancer les affaires du gouvernement.

La Maison Blanche, dans un fiche descriptive, a déclaré que le décret « ordonne également le recrutement rapide de professionnels de l’IA, dans le cadre d’une recherche de talents en IA à l’échelle du gouvernement ».

Biden, s’exprimant à la Maison Blanche, a déclaré que « sans les bonnes garanties, l’IA peut conduire à la discrimination, aux préjugés et à d’autres abus ».

« L’IA est partout autour de nous. Une grande partie de cela améliore nos vies », a déclaré Biden. “Mais dans certains cas, l’IA rend la vie pire.”

Biden a déclaré que son décret fournit des orientations claires aux entrepreneurs fédéraux et aux programmes des agences pour « éviter les biais dans les outils d’IA qui peuvent être utilisés pour prendre des décisions quant à savoir si une personne est admissible ou non à un logement, à des prestations sociales ou à un emploi ».

Biden a signé le décret lundi après-midi. Les chefs de plusieurs agences, dont le ministère du Travail, le ministère du Commerce, le ministère de la Sécurité intérieure et la Small Business Administration, ont assisté à la cérémonie.

Le président a également été rejoint par le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (DN.Y.) et le représentant Ro Khanna (Démocrate de Californie), dont le district couvre la Silicon Valley.

Biden rencontrera mardi les dirigeants du Congrès pour discuter d’une éventuelle législation sur l’IA. Schumer a déclaré qu’une législation sur l’IA est nécessaire pour faire respecter les objectifs du décret au-delà des entreprises ayant des contrats fédéraux.

“Bien sûr, les décrets sont limités, et le président et moi sommes d’accord, nous avons besoin d’une législation, et cette législation consolidera ce que le président a fait, mais aussi l’élargira et l’améliorera”, a déclaré Schumer aux journalistes après la cérémonie.

« Pour l’essentiel, une législation est nécessaire pour le cimenter, l’étendre et s’assurer que tout le monde y obéit, pas seulement ceux qui ont des contrats avec le gouvernement », a-t-il ajouté.

Le décret, en vertu de la loi sur la production de défense, oblige les entreprises développant tout modèle de base d’IA « qui pose un risque sérieux pour la sécurité nationale, la sécurité économique nationale ou la santé publique nationale » à informer le gouvernement fédéral lors de la formation du modèle.

“Ces mesures garantiront que les systèmes d’IA sont sûrs, sécurisés et dignes de confiance avant que les entreprises ne les rendent publics”, indique la fiche d’information de la Maison Blanche.

« Augmentation des talents en IA à l’échelle du gouvernement »

Le décret ordonne au Bureau de gestion du personnel de diriger les efforts visant à recruter des experts en IA dans l’ensemble du gouvernement fédéral.

L’OPM, en vertu du décret sur l’IA, fournira aux agences des conseils sur la manière dont elles peuvent utiliser les flexibilités salariales existantes ou les programmes de rémunération incitative pour attirer des experts en IA dans la fonction publique.

OPM dirigera également une action de recrutement groupée à l’échelle du gouvernement, axée sur l’intégration d’experts en IA dans les agences. L’agence a organisé un événement de recrutement en 2021 pour les experts en données intéressés par le service gouvernemental.

OPM dirigera également un groupe de travail interinstitutionnel axé sur les meilleures pratiques pour embaucher des experts en IA au sein du gouvernement fédéral.

Dans les 45 jours suivant le décret, la Maison Blanche convoquera un groupe de travail sur les talents en IA et en technologie.

Les membres du groupe de travail comprendront Kiran Ahuja, directeur de l’OPM, et Ann Lewis, directrice des services de transformation technologique de l’Administration des services généraux.

Le groupe de travail identifiera les meilleures pratiques permettant aux agences d’attirer et de retenir les talents en IA au sein du gouvernement.

Le groupe de travail publiera un rapport au président 180 jours après le décret, détaillant les progrès réalisés dans le recrutement d’experts en IA et des recommandations pour améliorer le recrutement de talents en IA.

Un haut responsable de l’administration a déclaré aux journalistes lors d’un appel téléphonique dimanche soir que le décret ordonne aux agences d’utiliser toute la gamme des outils de recrutement, y compris l’autorité de recrutement direct, « pour attirer les talents ».

«Je pense que c’est probablement un truisme de notre époque qu’il n’y a jamais trop de talents en IA. C’est certainement ainsi que nous abordons les choses », a déclaré le responsable. “Nous essayons donc d’attirer plus de talents à tous les niveaux.”

AI.gov propose désormais un portail permettant aux candidats potentiels de postuler à différents programmes de bourses et de rejoindre la main-d’œuvre de l’IA au sein du gouvernement fédéral.

Le site Web indique que les agences recherchent des talents en IA pour « évaluer, piloter et lancer des cas d’utilisation permettant aux agences fédérales d’exploiter l’IA de manière responsable pour améliorer les services et programmes gouvernementaux ».

Le portail demande aux candidats de postuler au US Digital Service, au US Digital Corps et à la Presidential Innovation Fellowship – des programmes qui amènent des technologues en début et en milieu de carrière dans le service fédéral.

Les agences, selon AI.gov, recherchent également des experts en IA pour s’assurer que le gouvernement fédéral « élabore et applique des politiques autour de l’IA pour protéger les droits, la sécurité et la vie privée », ainsi que pour superviser la recherche fédérale sur la « prochaine génération de technologies de pointe ». systèmes d’IA de pointe aux États-Unis »

Le haut responsable de l’administration a déclaré que la Maison Blanche avait rencontré les responsables de l’IA de plusieurs agences lors de l’élaboration du décret.

Le Bureau de la gestion et du budget devrait bientôt publier des orientations supplémentaires à l’intention des agences sur la manière dont les agences fédérales devraient utiliser l’IA dans leur travail quotidien.

Le mémo de l’OMB, rapporté pour la première fois par Federal News Network le mois dernier, comprendra environ 10 exigences pour les agences. Il s’agit notamment de nommer un responsable de l’IA et d’élaborer une stratégie d’IA pour le public.

“C’est probablement l’un des résultats les plus immédiats à la suite du décret”, a déclaré le haut responsable de l’administration.

Le haut responsable de l’administration a déclaré que l’IA peut « aider le gouvernement à obtenir de meilleurs résultats pour le peuple américain, tout comme le peuvent d’autres technologies ».

La Maison Blanche déclare dans sa fiche d’information que l’IA peut aider le gouvernement à « fournir de meilleurs résultats pour le peuple américain » et à accroître la capacité des agences à offrir des avantages au public et à améliorer la cybersécurité des systèmes gouvernementaux.

“Il y a beaucoup d’opportunités ici, mais nous devons saisir cette opportunité de manière responsable pour assurer le déploiement et le développement responsable de l’IA par le gouvernement, entre autres actions clés”, a déclaré le haut responsable de l’administration.

Dans un communiqué, le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Bruce Reed, a qualifié le décret d’« ensemble d’actions le plus solide qu’un gouvernement dans le monde ait jamais pris en matière de sûreté, de sécurité et de confiance en matière d’IA ».

“C’est la prochaine étape d’une stratégie agressive visant à tout faire sur tous les fronts pour exploiter les avantages de l’IA et atténuer les risques”, a déclaré Reed.

Le haut responsable de l’administration a déclaré que Reed tiendrait des réunions de routine avec les chefs d’agence sur les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs du décret sur l’IA.

“Nous allons continuer à donner la priorité à cela, comme le président nous l’a personnellement demandé”, a déclaré le responsable.

La Maison Blanche appelle le Congrès à adopter une législation qui renforcerait davantage les positions de l’administration sur la sûreté, la sécurité et l’équité de l’IA.

« Je pense que bon nombre de ses priorités nécessitent une action législative pour être pleinement mises en œuvre. Nous avons été très clairs à ce sujet », a déclaré le haut responsable de l’administration à propos du programme de Biden en matière d’IA.

La politique de l’IA ‘comme courir un décathlon’

Le décret appelle également plusieurs agences à diriger les efforts de mise en œuvre de l’IA à plus grande échelle aux États-Unis.

L’Institut national des normes et de la technologie élaborera des normes pour des tests approfondis des modèles d’IA par l’équipe rouge. Le ministère de la Sécurité intérieure appliquera ces normes aux secteurs d’infrastructures critiques.

Le ministère de l’Énergie travaillera également avec le DHS pour faire face aux menaces que représentent les systèmes d’IA pour les infrastructures critiques, y compris les risques de cybersécurité.

« Ensemble, ce sont les mesures les plus importantes jamais prises par un gouvernement pour faire progresser le domaine de la sécurité de l’IA », indique la fiche d’information.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux établira également un programme de sécurité pour recevoir les rapports sur les dommages ou l’utilisation dangereuse de l’IA dans les soins de santé.

Le ministère du Commerce élaborera des lignes directrices sur le filigrane du contenu généré par l’IA que le gouvernement fédéral suivra pour ses communications officielles avec le public.

« Les agences fédérales utiliseront ces outils pour permettre aux Américains de savoir facilement que les communications qu’ils reçoivent de leur gouvernement sont authentiques – et donneront l’exemple au secteur privé et aux gouvernements du monde entier », indique la fiche d’information.

Le Département d’État, en collaboration avec le Département du Commerce, travaillera avec d’autres pays pour établir des cadres internationaux pour une utilisation éthique de l’IA.

« Je pense que l’ampleur du décret est une reconnaissance du fait que la politique en matière d’IA est comme organiser un décathlon, et qu’il y a 10 événements différents ici. Nous n’avons pas le luxe de choisir… nous devons faire toutes ces choses », a déclaré le haut responsable de l’administration.

