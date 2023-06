Les dirigeants européens ont eu du mal à formuler une stratégie sino-européenne unifiée, certains États faisant écho aux appels américains à une dissociation complète – ou découplage – tandis que d’autres ont préféré une approche plus douce et moins risquée.

Les dirigeants européens ont jusqu’à présent eu du mal à formuler une stratégie sino-européenne unifiée, certains États faisant écho aux appels américains à une dissociation complète – ou découplage – avec Pékin, tandis que d’autres ont préféré une approche plus douce d’atténuation des risques.

« Le découplage et la réduction des risques seraient un suicide commis par l’économie européenne », a déclaré Szijjártó à Sam Vadas de CNBC lors de la conférence annuelle du Forum économique mondial à Tianjin, en Chine. « Comment pourriez-vous découpler sans tuer l’économie européenne ?

Péter Szijjártó a déclaré que la réduction des liens avec Pékin – l’un des plus grands partenaires commerciaux de l’Europe et une source majeure d’investissement direct étranger – tuerait essentiellement l’économie de la région.

Szijjártó, pour sa part, a déclaré que la Hongrie – qui entretient des relations nettement plus cordiales avec la Chine que certains de ses homologues européens – ne considère pas la Chine comme une menace ou un risque, et ne voit donc aucune raison de « réduire les risques ».

La question est un exercice d’équilibre particulièrement délicat pour l’Europe, qui reste profondément dépendante du soutien américain à l’Ukraine, mais qui entretient également des liens économiques critiques avec Pékin. La Chine était la principale source d’importations de l’UE et le troisième acheteur de biens de l’UE en 2022, selon Eurostat.

Pékin est le plus grand partenaire commercial de Budapest en dehors de l’Union européenne et son premier investisseur jusqu’à présent cette année. Szijjártó a déclaré qu’il s’attendait à ce que les investissements directs étrangers chinois dans le pays doublent cette année, passant de 6,5 milliards d’euros (7,1 milliards de dollars) à 13 milliards d’euros.

La majeure partie de l’afflux de l’année dernière était due à un investissement de 7,6 milliards de dollars – le plus important jamais réalisé en Hongrie – par le fabricant chinois de batteries Contemporary Amperex Technology Co. Limited dans une nouvelle usine du pays. L’usine devrait servir les constructeurs automobiles avec des usines en Hongrie, y compris Mercedes-Benz , BMW et VW .