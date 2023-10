Il n’a fait aucune référence aux commentaires qu’il avait faits il y a à peine deux semaines, critiquant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et qualifiant le Hezbollah de « très intelligent » au lendemain des attaques en Israël qui ont fait 1 400 morts. La foule ne semblait pas non plus se concentrer sur eux.

“Les gens le jugent pour ce qu’il fait”, a déclaré Matt Brooks, directeur général du RJC, faisant référence à des éléments du bilan de Trump, comme le déménagement de l’ambassade américaine à Jérusalem, “par opposition au bruit”.

Quelques instants plus tôt, une illustration plus frappante de l’emprise de Trump sur le parti est venue lorsque son ancien vice-président, Mike Pence, a annoncé qu’il suspendait sa campagne. L’ancien vice-président n’avait presque plus d’argent et peu de chances de participer au débat en moins de deux semaines. Mais son départ de la course, pour de nombreux membres du parti, représentait quelque chose de plus grand que des obstacles tactiques : la preuve qu’il n’y avait aucune récompense pour ceux qui ont résisté aux efforts de Trump pour annuler les résultats des élections de 2020.

Trump, dans son discours, n’a même pas pris la peine de mentionner son vice-président.

Au lieu de cela, il a reconnu la présence de plusieurs de ses partisans, y compris l’animateur de « Pawn Stars », Rick Harrison. L’ancien président devrait dîner samedi soir avec la méga-donatrice républicaine Miriam Adelson, la veuve du milliardaire des casinos Sheldon Adelson. Le dîner prévu était le premier rapporté par Le Messager.

« Il dispose d’un incroyable réservoir de bonne volonté au sein de la communauté juive », a déclaré Brooks. « Il est le favori dans un domaine où il y a plusieurs candidats, et il y a aussi des gens qui soutiennent les autres candidats. … Mais la réponse d’aujourd’hui vous a montré sans aucun doute la force de son soutien.»

Peu de politiciens, voire aucun, peuvent traverser des crises comme Trump, qui a survécu à plus d’une poignée d’épisodes qui, selon les experts, entraîneraient sa disparition politique. Mais sa campagne principale a été moins définie par des faux pas politiques (malgré ses problèmes juridiques) que par la manière dont il les a évités.

Trump a réduit sa visibilité médiatique, évité les rassemblements dans les stades qui ont marqué ses précédentes campagnes et a refusé de participer aux deux débats primaires. Sa participation au forum du RJC était remarquable, non seulement parce qu’elle faisait suite à ses éloges sur les capacités de combat du Hezbollah, mais aussi parce qu’il était si rarement présent à des événements auxquels assistaient ses collègues candidats.

Pour les rivaux de Trump, la conférence était peut-être la dernière chance qu’ils auraient de partager la scène avec l’ancien président avant les caucus de l’Iowa en janvier. Et avant cela, on s’attendait à des feux d’artifice.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU, Nikki Haley, qui s’est imposée comme l’une des principales rivales de Trump, a pris les coups les plus durs.

« En tant que présidente, je ne complimenterai pas le Hezbollah », a-t-elle déclaré. “Je ne critiquerai pas non plus le Premier ministre israélien en pleine tragédie et guerre.”

Haley a déclaré que le pays ne pouvait pas se permettre « quatre années de chaos, de vendettas et de drames » et a laissé entendre que Trump ne serait pas le candidat le plus fort du parti aux élections générales.

« Les républicains », a-t-elle déclaré, « ont besoin d’un candidat capable de réellement gagner ».

Mais d’autres n’ont fait que des balayages plus obliques.

“Nous allons continuer à avoir de mauvais résultats à moins que nous ne changions de cheval et que de nouvelles personnes soient élues à la direction”, a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un autre rival de Trump.

Mais il semblait y avoir peu d’appétit dans la salle pour attaquer le favori. Lorsque l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a critiqué le plus ouvertement Trump, est monté sur scène, il a été hué.

Trump, pour sa part, est resté au-dessus de la mêlée et n’a pas frappé ses adversaires. Au lieu de cela, il a utilisé son discours pour promouvoir son bilan en matière de défense d’Israël et pour attaquer la politique du président Joe Biden au Moyen-Orient, parfois avec des imperfections et de la bravade. Il a déclaré que son administration avait donné à Israël « la souveraineté sur le plateau du Golan », en référence à une proclamation il avait déclaré que les États-Unis reconnaissaient la souveraineté d’Israël sur la région. Il a affirmé qu’il aurait fait adhérer l’Iran aux accords d’Abraham, le cadre diplomatique qu’il avait utilisé pour normaliser les relations des nations arabes avec Israël, passant sous silence son bilan dénigrant la diplomatie avec ce pays.

Le rassemblement du RJC, organisé au Venetian Resort sur le Strip de Las Vegas, arrive à un moment critique de la primaire du GOP. Les campagnes non-Trump, principalement celles de DeSantis, avaient considéré la période entre la Fête du Travail et les caucus de l’Iowa à la mi-janvier comme le moment où du terrain pourrait être gagné sur l’ancien président.

Mais l’avance de Trump reste à la fois constante et intimidante. Et sa décision d’éviter la phase de débat avait privé ses rivaux de la possibilité de le défier directement.

L’espoir, parmi les campagnes non-Trump, était que le peloton gagnerait, permettant une course à deux ou trois personnes. Pour cette raison, le départ de Pence sera probablement considéré comme une évolution positive dans certains cercles.

«Ils doivent se battre avant de pouvoir battre Trump. Trump est de loin en tête, et donc une seule personne le défiera, je présume, lors d’un second tour. Et ils doivent donc se débarrasser de leurs véritables concurrents avant d’affronter Donald Trump », a déclaré Fred Zeidman, un donateur majeur du Parti républicain présent qui soutient Haley.

Mais l’ancien vice-président n’a obtenu que très peu de voix dans les primaires, selon les sondages. Et on ne sait pas encore à qui profitera la suspension de sa campagne. Au moins un éminent républicain a profité de cette annonce non pas pour célébrer la possibilité d’un champ plus restreint, mais pour appeler tous ceux qui ne sont pas nommés Trump à emboîter le pas.

“J’ai été surpris, mais je pense que c’est la bonne décision”, a déclaré le sénateur du Montana Steve Daines, président du Comité sénatorial républicain national, qui a soutenu Trump. “Parce qu’il est clair que le président Trump sera le candidat des Républicains à la présidence, et plus tôt nous nous rassemblerons autour de lui, mieux ce sera.”