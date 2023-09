Le décor est planté pour la plus grande finale de coupe du Brésil depuis des décennies

Le talisman du Flamengo, Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, réagit lors de la défaite 1-0 de son équipe contre Sao Paulo. MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

Tout fan anglais d’un certain âge se souviendra de l’époque où la finale de la FA Cup était l’événement footballistique de l’année, le seul match national en direct à la télévision, avec une préparation qui commençait plusieurs heures avant le coup d’envoi. Ces derniers temps, la FA Cup a perdu une grande partie de son prestige, tout comme la plupart des compétitions nationales à élimination directe en Europe. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, c’est la dynamique inverse qui s’est produite.

La Copa do Brasil est un tournoi relativement nouveau, joué depuis 1989. Au cours des 20 dernières années, son prestige a énormément gagné, à tel point que le match retour de la finale, dimanche, est l’un des événements les plus importants de l’année.

Il existe plusieurs explications à cette montée en puissance. La première est que depuis plus de 20 ans, le championnat brésilien se joue sur une base purement ligue, remplaçant le format précédent des séries éliminatoires. La Coupe est donc l’occasion pour le Brésil de goûter aux grands matches à élimination directe, si importants dans l’histoire et la tradition du football brésilien. Et cette importance se reflète dans les prix en argent. Gagner la coupe est désormais plus lucratif que gagner la ligue ; une puissante incitation pour les grands clubs à accorder toute la priorité à leur campagne de coupe.

La coupe de cette année se résume à un affrontement de titans, une équipe géante de chacune des deux principales villes et centres de football du pays : Sao Paulo affronte Flamengo de Rio de Janeiro.

Aucun des deux clubs n’a aucune chance de gagner autre chose cette année. Leurs campagnes 2023 dépendront du résultat de cette finale de coupe. Les enjeux sont donc élevés et encore plus élevés en raison du contexte intrigant du match. La toile de fond de cette compétition est l’une des questions les plus controversées du football brésilien contemporain : l’invasion des entraîneurs étrangers.

Les entraîneurs de l’Uruguay, de l’Argentine et de la Hongrie ont apporté une énorme contribution au développement du football brésilien. Mais une fois que l’équipe nationale a commencé à remporter des Coupes du monde, un air d’autosuffisance a pris le dessus. Jusqu’il y a peu, les entraîneurs étrangers étaient rares.

Le point de bascule est survenu en 2019, lorsque Flamengo a connu une année magique sous la direction du coach portugais Jorge Jesus. Par la suite, son compatriote Abel Ferreira a fait des merveilles avec Palmeiras, tandis que le travail de l’Argentin Juan Pablo Vojvoda avec le démodé Fortaleza complète le trio des meilleurs entraînements des cinq dernières années. Cela a ouvert les portes à davantage d’étrangers. Pendant une grande partie de cette saison, environ la moitié des clubs de première division ont été entraînés par des non-Brésiliens.

Naturellement, les habitants n’ont pas bien réagi à cette évolution. Les entraîneurs brésiliens ne bénéficient pas d’emplois prestigieux à l’étranger et perdent de la place dans leur pays. Certains d’entre eux estiment qu’ils ne reçoivent pas un coup de fouet équitable.

L’année dernière à la même époque, Flamengo était entraîné par un Brésilien, Dorival Junior. Il avait été recruté pour un contrat à court terme pour tenir le fort après une période décevante sous la direction de l’ancien international portugais Paulo Sousa. Considéré comme une influence apaisante, Dorival a unifié le vestiaire et a mené le club à deux titres majeurs, la Copa do Brasil et la Copa Libertadores, la version sud-américaine de l’UEFA Champions League. Sa récompense ? À la fin de l’année, son contrat n’a pas été renouvelé. Il a perdu son emploi et Flamengo s’est de nouveau tourné vers le Portugal, le remplaçant par Vitor Pereira. Ceci, bien sûr, a fait de Dorival une victime et un héros aux yeux de ceux qui sont mécontents de l’invasion étrangère.

Il est vrai que Flamengo ne jouait pas particulièrement bien. Ils ont eu la chance de remporter la coupe nationale aux tirs au but, et ils n’ont pas été impressionnants face à une opposition inférieure lors de la finale des Libertadores. Les dirigeants du club pensaient certainement à une rencontre avec le Real Madrid dans le cadre du Mondial des Clubs et étaient impatients d’apporter un savoir-faire international.

L’ancien entraîneur du Chili, de l’Argentine et de Séville, Jorge Sampaoli, est désormais à la tête de Flamengo. MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

Le problème est que leur option n’a pas fonctionné. Flamengo n’a même pas rencontré le Real Madrid puisqu’il a perdu sa demi-finale de Coupe du Monde des Clubs contre Al Hilal. Et, après de nouvelles déceptions, Pereira était en route, remplacé par un autre étranger, le très controversé Argentin Jorge Sampaoli.

Figure dynamique qui passe le match – lorsqu’il n’est pas expulsé – à arpenter furieusement sa surface technique, Sampaoli a accumulé au cours de sa carrière d’étonnantes victoires audacieuses et des échecs spectaculaires. Jusqu’à présent, son passage avec Flamengo a été plus proche de ce dernier. Son équipe s’est inclinée de manière humiliante face aux Libertadores face à l’Olimpia du Paraguay, et le manque d’harmonie dans le vestiaire a été mis en évidence lorsque le spécialiste de la préparation physique de Sampaoli a été contraint de démissionner après avoir frappé l’avant-centre international Pedro. Et tout le temps, Sampaoli avance sans relâche, changeant son onze de départ encore et encore alors qu’il cherche – jusqu’à présent en vain – une sorte de mélange.

Flamengo aurait-il dû rester avec Dorival ? Peut-être. Il est désormais à la tête de leur adversaire en finale de coupe, Sao Paulo. Ses partisans ont fait valoir que, indépendamment de Flamengo, il aurait dû être candidat au poste de Brésilien. Leur problème est qu’ils plantent leur drapeau sur un terrain instable. Hormis le parcours en coupe, le temps passé par Dorival à la tête de Sao Paulo n’a pas été particulièrement impressionnant. Son équipe a été éliminée de la Copa Sudamericana (l’équivalent sud-américain de l’UEFA Europa League) par la Liga de Quito de l’Équateur après une démonstration d’une étonnante médiocrité. En championnat, ils sont à la 13e place, sept places derrière Flamengo et seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation.

La finale de la coupe est donc un cas où le vainqueur remporte tout. La deuxième place n’est nulle part.

Sao Paulo a l’avantage. Dimanche dernier, ils se sont rendus à Rio et ont remporté le match aller 1-0. Mais c’était peut-être une occasion manquée. Dans un après-midi bouillant, ils se sont flétris en seconde période et ont été incapables de transformer leur supériorité initiale en une plus grande avance. Flamengo sera sûrement meilleur au match retour, mais parviendront-ils à en trouver suffisamment pour remporter la victoire ? Beaucoup dépend du résultat.