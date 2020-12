Avec la montée du mode de vie zéro déchet et un accent accru sur la durabilité, la décoration de vacances à faible déchet fait son entrée sur la scène.

Sur TikTok, où une myriade de vidéos d’artisanat et de bricolage sont téléchargées quotidiennement, la saison des vacances a inauguré une nouvelle vague de décoration bricolage axée sur des options naturelles, durables et respectueuses de l’environnement. Les artisans à l’origine du mouvement recherchent de nouvelles façons d’utiliser les vieux matériaux tels que les sacs en plastique ou recherchent des matériaux biodégradables pour décorer leurs salles.

Nous avons rassemblé quelques-unes des idées les plus populaires à essayer chez vous. Ils constituent également une excellente activité pendant la pandémie, car la plupart des fournitures se trouvent déjà à la maison, sont peu coûteuses et permettent de briser l’ennui. Bonne fabrication et bonnes vacances!

Guirlande de tranches d’orange

L’une des tendances les plus populaires sur TikTok est de transformer les agrumes en guirlande de Noël, le tutoriel de @plantedinthewoods recueillant plus de 152400 vues.

Ce dont vous aurez besoin: Une orange, un citron ou tout autre agrume que vous avez sous la main; de la ficelle ou de la ficelle et un four.

Ce que vous ferez: Couper l’orange en fines tranches, disposer sur une feuille de support et cuire au four à 175 degrés pendant 3 à 4 heures, en retournant de temps en temps jusqu’à séchage. Enfilez vos tranches sur votre ficelle et suspendez-les.

Conseils bonus:

Si vous souhaitez ajouter encore plus de couleur à votre guirlande d’agrumes, ajoutez différents fruits. Variez les agrumes que vous utilisez ou ajoutez des canneberges en perles entre vos tranches. Vous pouvez également ajouter des coupures de votre jardin telles que des fleurs ou de la verdure des buissons à la guirlande pour un look extérieur supplémentaire.

Un autre ajout de guirlande classique est le pop-corn, que vous pouvez incorporer comme les autres en l’enfilant simplement sur un fil.

N’oubliez pas que cette guirlande est polyvalente et ne doit pas être placée uniquement sur votre arbre. Il peut être utilisé sur votre cheminée, votre système de divertissement ou votre rampe d’escalier. Vous pouvez également créer des ornements individuels avec une seule tranche d’agrumes et quelques canneberges ou pop-corn.

Créations de pommes de pin

Celui-ci est assez simple: les pommes de pin sont un moyen facile d’apporter une sensation de plein air et de vacances dans votre maison. Ils font des ornements particulièrement bon marché et biodégradables.

Ce dont vous aurez besoin: Pommes de pin et ficelle ou ficelle.

Ce que vous ferez: Attachez la ficelle à votre pomme de pin et le tour est joué! Vous avez un ornement.

Conseils bonus:

Bien qu’un aspect de pomme de pin naturel soit beau en soi, vous pouvez embellir les choses en ajoutant de la peinture aux pointes de vos écailles de pomme de pin, comme le montre le tutoriel de @craftylumberjacks ci-dessous.

Ornements de pâte à sel

Envie d’ajouter un autre style d’ornement à vos créations d’agrumes? Les ornements en pâte à sel sont un moyen facile, peu coûteux (et biodégradable) de personnaliser les décorations.

Ce dont vous aurez besoin: 1 tasse d’eau tiède, 1 tasse de sel et 2 tasses de farine, selon la recette TikTok de @plantedinthewoods.

Ce que vous ferez: Mélanger les ingrédients et pétrir; rouler et découper des formes; percez des trous pour les cordes; cuire au four à 250 degrés pendant deux heures; ajoutez de la ficelle.

Conseils bonus:

Ajoutez un peu de cannelle pour une teinte plus foncée qui ressemble à du pain d’épice!

Ornements Plarn

Qu’est-ce que c’est que ça? C’est la combinaison du «plastique» et du «fil» et c’est un moyen de recycler les vieux sacs d’épicerie pour qu’ils ne finissent pas à la poubelle.

Vous créez le plarn en découpant les sacs et en les enfilant ensemble (cliquez ici pour un tutoriel de la reine du plarn de TikTok @diysustainability). Une fois que vous avez votre plarn, vous pouvez l’utiliser pour tricoter, nouer et créer n’importe quelle sorte d’ornement que vous souhaitez. @diysustainability a partagé un tutoriel sur la fabrication d’un ornement de bonhomme de neige.

Ce dont vous aurez besoin: Plarn fabriqué à partir de sacs d’épicerie en plastique, qui consiste à couper les sacs en bandes et à attacher les bandes ensemble pour former un long fil. Pour les ornements, vous aurez besoin d’un crochet, de la colle chaude et d’une variété de couleurs plarn, y compris le blanc (pour le corps du bonhomme de neige), le gris (pour un chapeau), le marron (pour les bras) et l’orange (pour le nez). Vous pouvez également saisir de la peinture ou un marqueur pour remplir d’autres détails comme les yeux et une bouche.

Ce que vous ferez: Celui-ci est plus facile à regarder qu’à lire, mais vous commencez par prendre votre plarn blanc et crocheter deux balles pour faire le corps du bonhomme de neige. Ensuite, vous crochetez le reste des accessoires (le chapeau, les bras, le nez de carotte) et attachez-les avec de la colle chaude. Regardez la vidéo ci-dessous pour apprendre exactement comment fabriquer l’ornement de bonhomme de neige.

Emballage écologique

Ce n’est donc pas de la décoration intérieure en soi, mais c’est une partie importante de la décoration de vos cadeaux: du papier cadeau. Au lieu d’utiliser du papier, essayez quelques idées à faible gaspillage de TikTok, notamment:

Mettre votre cadeau dans un fourre-tout réutilisable (deux cadeaux en un!)

Utilisez un bandana pour emballer de petits cadeaux

Utilisez un foulard pour emballer de plus gros cadeaux

Réutilisez de vieux journaux ou magazines pour votre papier au lieu d’acheter de nouveaux papiers cadeaux.

Regardez la vidéo ci-dessus pour un moyen de nouer vos tissus en un nœud agréable à regarder.

