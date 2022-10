Le décompte manuel des bulletins de vote dans le comté du Nevada entraîne une contestation judiciaire

PAHRUMP, Nevada (AP) – Un décompte manuel sans précédent des votes par correspondance a commencé jeudi dans un comté rural du Nevada, tandis que les opposants ont demandé à la Cour suprême de l’État de rendre une ordonnance immédiate pour arrêter le processus.

L’Union américaine des libertés civiles du Nevada a déposé une demande d’action d’urgence peu après 7 heures du matin, une heure seulement avant que les responsables du comté de Nye ne reprennent un décompte qui a compté mercredi environ 900 des 1 950 votes par correspondance que le comté avait reçus.

Un dossier judiciaire de 20 pages a accusé le comté de Nye d’avoir enfreint les règles de la Cour suprême, fixées vendredi dernier, qui exigent que le décompte soit effectué de manière à empêcher la publication publique des premiers résultats avant que de nombreux électeurs n’aient la possibilité de voter par courrier, en personne. tôt ou aux urnes le 8 novembre.

Le porte-parole du comté de Nye, Arnold Knightly, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter le dossier de l’ACLU, mais a déclaré que le comté répondrait à la haute cour de l’État.

L’Associated Press et d’autres observateurs, dont certains de l’ACLU, ont regardé mercredi les équipes de bénévoles du matin et de l’après-midi prêter serment et se diviser en groupes dans six salles différentes dans un immeuble de bureaux du comté de Nye à Pahrump, à 96 kilomètres à l’ouest de Las Vegas.

Dans une pièce, une personne annonçait à haute voix les noms des candidats, une vérificatrice regardait par-dessus son épaule et trois pointeurs marquaient des feuilles de papier. Le processus d’une journée, avec deux quarts de travail, était lent et parfois semé d’embûches.

Kampf a ensuite déclaré que le premier jour était un succès, mais le directeur exécutif de l’ACLU Nevada, Athar Haseebullah, l’a qualifié de “journée embarrassante pour notre démocratie” et a averti qu'”un désastre historique se prépare dans le comté de Nye”.

La décision de la Cour suprême de l’État a également bloqué un plan de diffusion en direct du dépouillement. La vidéo ne pourra être diffusée qu’après la clôture des sondages le 8 novembre, a déclaré le tribunal.

Les règles établies par le bureau du secrétaire d’État stipulaient que le comté de Nye devait diviser les équipes dans des pièces séparées afin que quiconque observant le décompte des premiers bulletins de vote en personne et par courrier ne connaisse pas la «totalité des retours». Les participants n’ont pas été identifiés pour les médias.

Les observateurs devaient signer un formulaire indiquant qu’ils ne publieraient pas les résultats qu’ils auraient entendus. Quiconque le ferait pourrait être accusé d’un délit grave.

Le comté de Nye est une ancienne région minière d’argent entre Las Vegas et Reno, mieux connue pour abriter le vaste ancien site d’essais d’armes nucléaires du pays. Il abrite environ 50 000 habitants, dont 33 000 électeurs inscrits.

Le Nevada a l’une des courses au Sénat américain les plus surveillées du pays, ainsi que des concours à enjeux élevés pour le gouverneur et le bureau qui supervise les élections.

Deux groupes de cinq que l’Associated Press a observés mercredi ont passé environ trois heures chacun à compter 50 bulletins de vote. Les décomptes incompatibles, où les trois décompteurs n’avaient pas le même nombre de voix pour un candidat, ont conduit à des recomptages et parfois à d’autres recomptages.

Les bulletins de vote déposés tôt, en personne ou par courrier, sont généralement comptés par machine le jour du scrutin, les résultats n’étant publiés qu’après la fermeture des bureaux de vote. Dans la plupart des endroits, les décomptes manuels sont utilisés après une élection sur une base limitée pour s’assurer que les décomptes des machines sont exacts.

Cependant, les commissaires du comté de Nye ont voté pour faire un décompte manuel de tous ses bulletins de vote après avoir été bombardés de plaintes de résidents qui ont été soumis à près de deux ans de théories du complot liées aux machines à voter et à de fausses affirmations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été volée à l’ancien président. Donald Trump.

Trump a remporté 69% des voix dans le comté de Nye, bien que le président Joe Biden ait remporté le Nevada par environ 33 500 voix.

Le comté de Nye voulait commencer à compter ses premiers bulletins de vote avant le jour du scrutin plutôt que de risquer de manquer la date limite de certification du 17 novembre fixée par l’État.

Nye est le comté le plus important des États-Unis à avoir modifié son processus de dépouillement des voix en réaction aux théories du complot – même s’il n’y a eu aucune preuve de fraude généralisée ou de manipulation de machines lors des élections de 2020, y compris au Nevada. La décision a incité le greffier du comté de longue date à démissionner.

Kampf a décrit les tabulatrices Dominion du comté comme une mesure «palliative» pendant qu’il décide comment gérer les décomptes pour les futures élections. Mais les machines resteront le principal mécanisme d’enregistrement de cette élection, malgré le comptage manuel.

“Si cela réussit et que nous pouvons montrer que nous pouvons être efficaces et que nous en apprenons, nous pouvons passer à un processus complet de comptage manuel”, a déclaré Kampf aux journalistes.

Le candidat républicain au poste de secrétaire d’État, Jim Marchant, a déclaré qu’il souhaitait étendre le comptage manuel à tous les comtés. En mars, il a déclaré qu’il essaierait de faire adopter le comptage manuel par les 15 comtés ruraux de l’État, puis de «forcer Clark et Washoe» – qui abritent Las Vegas et Reno – à le faire.

Marchant a répété des allégations électorales non fondées et a déclaré au public que les élections étaient corrompues.

Le comté le moins peuplé du Nevada, Esmeralda, a utilisé le comptage manuel pour certifier ses principaux résultats en juin, lorsque les responsables ont passé plus de sept heures à compter 317 bulletins de vote. Le comté le plus peuplé des États-Unis continentaux qui s’appuie exclusivement sur le comptage manuel est le comté d’Owyhee, dans l’Idaho, qui compte un cinquième du nombre d’électeurs inscrits dans le comté de Nye.

___

Ritter a rapporté à Las Vegas. Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Gabe Stern et Ken Ritter, Associated Press