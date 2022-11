Le décompte final confirme la victoire de Benjamin Netanyahu aux dernières élections en Israël

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a félicité jeudi Benjamin Netanyahu pour sa victoire électorale, a déclaré un porte-parole de Lapid, confirmant le retour triomphal de l’ancien Premier ministre à la tête d’une alliance résolument de droite.

La concession de Lapid était un signe de tête officiel que Netanyahu reviendrait au pouvoir avec une majorité parlementaire claire, renforcée par des partis ultranationalistes et religieux.

Le résultat a vu le centriste Lapid et sa rare alliance de conservateurs, de libéraux et de politiciens arabes qui, pendant plus de 18 mois au pouvoir, ont fait des incursions diplomatiques avec la Turquie et le Liban et ont maintenu l’économie en marche.

Mais avec la recrudescence du conflit avec les Palestiniens et l’éclatement des tensions judéo-arabes en Israël, le Likud de droite de Netanyahu et des partis apparentés ont remporté 64 des 120 sièges de la Knesset, selon le comité électoral du pays.

Le Premier ministre israélien et chef du parti Yesh Atid, Yair Lapid, a félicité Netanyahu pour sa victoire jeudi. (Nir Elias/Reuters)

Le chef d’un partenaire probable de la coalition veut un emploi dans la police

“Le temps est venu d’imposer l’ordre ici. Le temps est venu qu’il y ait un propriétaire”, a tweeté Itamar Ben-Gvir du parti d’extrême droite Sionisme religieux, probable partenaire principal du Likud.

Il faisait référence à une attaque au couteau signalée par la police de Jérusalem. En Cisjordanie, des soldats ont tué un militant du Jihad islamique et un homme de 45 ans lors d’un autre incident, ont indiqué des médecins.

Interrogée sur cette dernière mort, l’armée a déclaré avoir ouvert le feu lorsque des Palestiniens les ont attaqués avec des pierres et des cocktails Molotov.

Un colon de Cisjordanie et ancien membre du Kach, un groupe militant juif sur les listes de surveillance des terroristes israéliens et américains, Ben-Gvir veut devenir ministre de la police.

Les médias israéliens, citant des sources politiques, ont déclaré que le nouveau gouvernement pourrait être formé d’ici le milieu du mois. Les coalitions précédentes de ces dernières années ont eu des majorités parlementaires plus étroites qui les ont rendues vulnérables aux motions de censure.

Les Palestiniens réagissent après que les forces israéliennes ont tué un militant du Jihad islamique lors d’un raid à Jénine, en Cisjordanie jeudi. (Raneen Sawafta/Reuters)

Les pourparlers de construction de la coalition n’ont pas encore commencé

Alors que les pourparlers sur la formation de la coalition n’ont pas encore officiellement commencé, on ne savait toujours pas quelle position Ben-Gvir pourrait occuper dans un futur gouvernement. Depuis l’élection, lui et Netanyahu se sont engagés à servir tous les citoyens.

Mais l’ascendant de Ben-Gvir a semé l’inquiétude parmi les 21 % de la minorité arabe et les juifs de centre-gauche – et en particulier parmi les Palestiniens dont les pourparlers sur la création d’un État parrainés par les États-Unis avec Israël ont échoué en 2014.

Alors que Washington a publiquement réservé son jugement en attendant la formation de la nouvelle coalition israélienne, un porte-parole du département d’État américain a souligné mercredi les “valeurs partagées” des pays.

“Nous espérons que tous les responsables du gouvernement israélien continueront de partager les valeurs d’une société ouverte et démocratique, y compris la tolérance et le respect de tous dans la société civile, en particulier des groupes minoritaires”, a déclaré le porte-parole.