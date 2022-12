Le décompte d’une journée des cas de Covid en Chine atteint 37 millions, rapporte

Selon un rapport, près de 37 millions de personnes en Chine pourraient avoir été infectées par Covid-19 en une seule journée cette semaine.

Le rapport indique qu’environ 18% de la population du pays ont probablement contracté le virus au cours des 20 premiers jours de décembre.

Le système de santé du pays a également été pris au dépourvu par le revirement soudain de la politique gouvernementale, les hôpitaux et les pharmacies ayant du mal à faire face.

Près de 37 millions de personnes en Chine pourraient avoir été infectées par le Covid-19 en une seule journée cette semaine, a rapporté l’agence de presse Bloomberg, citant le procès-verbal d’une réunion interne de la Commission nationale de la santé du pays qui s’est tenue mercredi.

Au total, le rapport publié vendredi indique qu’environ 18% de la population du pays – 248 millions de personnes – sont susceptibles d’avoir contracté le virus au cours des 20 premiers jours de décembre.

La Chine connaît une augmentation spectaculaire des cas de coronavirus depuis qu’elle a abandonné sa politique controversée de zéro-Covid à la suite de manifestations généralisées ces dernières semaines.

Dans le cadre de la politique zéro-Covid, les autorités du pays plaçaient des villes entières sous verrouillage si elles signalaient quelques cas.

Maintenant que ces restrictions sont pour la plupart levées, la Chine a également mis fin aux politiques de tests de masse et ne signale plus les cas asymptomatiques.

Cela a suscité des inquiétudes concernant des infections généralisées au sein d’une population qui n’a en grande partie pas été exposée au virus réel et qui a perdu une grande partie de la protection qu’elle aurait pu obtenir grâce aux injections de vaccin prises il y a plusieurs mois.

Inquiétudes concernant les statistiques officielles

Jeudi, la société de données sur la santé Airfinity a estimé qu’il y avait probablement plus de 5 000 décès quotidiens et plus d’un million d’infections quotidiennes de Covid-19 dans le pays.

Airfinity a déclaré que son analyse du risque de mortalité suggérait qu’entre 1,3 million et 2,1 millions de personnes pourraient mourir dans l’épidémie actuelle de Covid-19 en Chine.

Cependant, le même jour, la Chine a officiellement signalé moins de 4 000 nouveaux cas locaux symptomatiques de Covid-19 dans tout le pays et aucun décès dû au virus.

Les données contradictoires ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté internationale et ont incité le secrétaire d’État américain Antony Blinken à demander à la Chine de maintenir la “transparence” sur la question lors d’un appel avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi vendredi.

Le taux de vaccination global de la Chine est supérieur à 90%, mais le taux pour les adultes qui ont reçu des rappels tombe à 57,9% et à 42,3% pour les personnes âgées de 80 ans et plus, selon les données du gouvernement.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a reçu aucune donnée de la Chine sur les nouvelles hospitalisations liées au Covid-19 depuis que Pékin a levé les restrictions. L’OMS s’est déclarée “très préoccupée” par la stratégie Covid-19 du pays plus tôt cette semaine et a exhorté Pékin à intensifier son programme de vaccination.

L’OMS a suggéré que le manque de données pourrait être dû au fait que les autorités chinoises ont du mal à comptabiliser les cas.

Le gouvernement chinois a également restreint la définition de ce qui compte comme un décès de Covid-19, ce qui rend difficile la comparaison avec les données précédentes.