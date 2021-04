Le Bureau du recensement a annoncé lundi que sept sièges de la Chambre seraient déplacés à la suite du recensement de 2020, beaucoup déménageant dans des États à tendance républicaine et sortant des États qui ont tendance à voter démocrate.

Ce scénario pourrait avoir une incidence sur la capacité des démocrates à conserver leur faible avantage à la Chambre lors des élections de mi-mandat de 2022.

La Chambre dispose de 435 sièges en fonction de la population. Chaque décennie, à mesure que la population change, l’attribution des sièges pour chaque État peut changer en fonction des données mises à jour collectées par le Bureau du recensement. Les États qui se développent peuvent gagner des membres de la Chambre, au détriment des États qui diminuent.

Cela s’est produit cette année: le Texas a remporté deux sièges, le Colorado, la Floride, le Montana, la Caroline du Nord et l’Oregon en ajoutant un chacun. En conséquence, sept États ont perdu chacun un siège: la Californie, l’Illinois, le Michigan, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale.

Voici ce qui s’est passé en 2020 et comment cela peut entrer en jeu lorsque les électeurs se rendront au stand l’année prochaine pour élire les membres de leur Chambre:

Les démocrates ont une marge étroite de six membres à la Chambre des représentants actuelle, ce qui signifie que si seulement une poignée de sièges se retournent, les républicains peuvent reprendre le contrôle de la Chambre.

L’avantage des démocrates passera à sept lorsque Troy Carter prêtera serment pour occuper un siège dans la délégation de la Louisiane laissé vacant par Cedric Richmond, qui a quitté la Chambre pour rejoindre l’administration Biden en tant que directeur du Bureau de l’engagement public de la Maison Blanche.

Les États qui ont remporté des sièges étaient pour la plupart à tendance républicaine, le Texas, la Floride, le Montana et la Caroline du Nord votant chacun pour l’ancien président Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. La Caroline du Nord était l’une des courses les plus proches, Trump battant le président Joe Biden de moins de 1,5%. L’Oregon et le Colorado, quant à eux, étaient des États solidement bleus lors des dernières élections.

Les États qui ont perdu des sièges étaient pour la plupart démocrates, mais se composent d’États plus proches du champ de bataille. La Californie, l’Illinois et New York étaient solidement dans la colonne de Biden; Le Michigan et la Pennsylvanie étaient des États swing plus proches avec de faibles marges pour le président. Trump a prévalu en Ohio et en Virginie occidentale.

Le nombre de résidents représentés par chaque membre de la Chambre augmentera principalement en 2022, bien qu’il diminuera par représentant dans certains États.

Depuis que le Montana a obtenu un représentant, ses deux membres de la Chambre vont maintenant diviser la population de l’État actuellement représentée par le républicain Matt Rosendale, un républicain. L’ajout d’un autre siège à la Chambre signifie que les membres de la Chambre du Montana représenteront le moins de personnes par rapport aux membres de la Chambre des autres États.

Le district unique du Delaware, actuellement détenu par la représentante démocrate Lisa Blunt Rochester, sera le plus grand en termes de population.

Treize États ont été touchés par le changement de sièges au Congrès du recensement de 2020.

Les États sont chargés de redessiner les districts lorsqu’ils gagnent ou perdent des sièges.

Michael Li, avocat principal du programme non partisan du Brennan Center for Justice’s Democracy, a déclaré que le pays pourrait être prêt à se battre pour le gerrymandering, la pratique de redessiner les limites des districts pour favoriser un parti par rapport à l’autre ou pour supprimer le vote des communautés Couleur.

Dans certains États, le processus est plus juste que d’autres, a-t-il dit, parce qu’ils ne sont pas contrôlés par un seul parti politique ou qu’ils ont institué un comité de redécoupage indépendant, comme au Michigan. Mais pour les autres États, le parti au pouvoir a le contrôle de la carte.

La population américaine a augmenté de 7,4% depuis le dernier recensement, pour atteindre un total de 331 449 281 personnes.

La Californie est l’État le plus peuplé avec 39 538 223 habitants, tandis que le Wyoming est le plus petit État avec 576 851 habitants.

L’Utah était l’État avec la croissance démographique la plus rapide au cours de la dernière décennie, avec une augmentation de 18,4%, tandis que la Virginie-Occidentale a connu la plus grande perte de population, avec une baisse de 3,2%.