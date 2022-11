Le décompte du Nevada entre dans le jour 4 avec le Sénat et le poste de gouverneur en ligne

LAS VEGAS (AP) – Avec le contrôle du Sénat américain en jeu, le dépouillement prolongé du Nevada a duré un quatrième jour alors que les responsables électoraux ont compté des milliers de votes avant la date limite de samedi pour accepter enfin les courriers entrants.

La sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto courait légèrement derrière le républicain Adam Laxalt, mais avec les dizaines de milliers de bulletins non comptés restants provenant principalement des noyaux urbains de l’État, sa campagne a exprimé l’optimisme qu’elle pourrait dépasser son challenger. Laxalt, quant à lui, a régulièrement prédit qu’il resterait en tête alors que le décompte s’éternisait.

Le Sénat étant également divisé, le Nevada est l’une des trois races indéterminées qui détermineront quel parti contrôle la chambre. Si l’un ou l’autre des partis remporte l’État plus la course en Arizona, il aura une majorité avant même un second tour en décembre en Géorgie entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker. Si les sièges de l’Arizona et du Nevada sont répartis entre les partis, le contrôle du Sénat sera décidé en Géorgie.

Le décompte du Nevada a pris plusieurs jours en partie à cause du système de vote par correspondance créé par la législature de l’État en 2020 qui oblige les comtés à accepter les bulletins de vote portant le cachet de la poste le jour du scrutin s’ils arrivent jusqu’à quatre jours plus tard. Même après la fin des décomptes ce week-end, les électeurs ont jusqu’à la fin de la journée de lundi pour «régler» – ou résoudre les problèmes administratifs avec – leurs bulletins de vote par correspondance, permettant à ceux-ci d’être ajoutés au décompte final.

Le Nevada, un État swing étroitement divisé, est l’un des plus diversifiés sur le plan racial du pays, un État de la classe ouvrière dont les habitants ont été particulièrement touchés par l’inflation et d’autres troubles économiques.

Environ les trois quarts des électeurs du Nevada ont déclaré que le pays se dirigeait dans la mauvaise direction, et environ 5 sur 10 ont qualifié l’économie de problème le plus important auquel le pays est confronté, selon AP VoteCast, une enquête auprès de 2 100 électeurs de l’État.

Les électeurs ont vu l’économie négativement, avec VoteCast trouvant près de 8 sur 10 disant que les conditions économiques ne sont pas si bonnes ou mauvaises. Seulement environ 2 sur 10 ont qualifié l’économie d’excellente ou de bonne. Et environ un tiers des électeurs ont déclaré que leurs familles accusaient un retard financier.

Mais cela ne s’est pas nécessairement traduit par de la colère contre le président Joe Biden ou son parti. Environ la moitié considéraient l’inflation comme le problème le plus important auquel les États-Unis étaient confrontés, mais ils étaient également divisés sur la question de savoir s’ils pensaient que la hausse des prix était due aux politiques de Biden ou à des facteurs indépendants de sa volonté.

Le Nevada est également un État connu pour vivre et laisser vivre, et Cortez Masto et d’autres démocrates ont fait de la préservation du droit à l’avortement une pièce maîtresse de leurs campagnes. Selon VoteCast, 7 personnes sur 10 souhaitaient que la procédure reste légale dans tous les cas ou dans la plupart des cas.

Les républicains, cependant, ont martelé sans relâche l’argument économique, affirmant qu’il était temps de changer de direction. Ils ont également cherché à capitaliser sur les frustrations persistantes concernant les fermetures pandémiques qui ont dévasté l’économie centrée sur le tourisme de Las Vegas en 2020. Le gouverneur démocrate Steve Sisolak suivait son challenger, le républicain Joe Lombardo, jeudi, bien que cette course soit également trop tôt pour appeler .

Jeudi matin, l’Associated Press a déclaré le républicain Stavros Anthony vainqueur de la course au lieutenant-gouverneur, tandis que le républicain Andy Mathews a été élu contrôleur d’État.

Le seul membre du Congrès républicain de l’État, Mark Amodei, a facilement été réélu dans son district essentiellement rural du nord du Nevada. L’AP n’a pas encore appelé les gagnants des trois autres sièges de district du Congrès de l’État, actuellement détenus par des démocrates.

___

L’écrivain de l’Associated Press Scott Sonner à Las Vegas a contribué à ce rapport.

___

Nicholas Riccardi et Ken Ritter, Associated Press