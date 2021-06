Le décompte des voix tendu au Pérou voit des candidats très contrastés dans une course nez à nez à la présidence

Avec plus de 90 % des bulletins comptés, Fujimori a obtenu 50,35 % des voix, légèrement en hausse par rapport aux 49,64 de Castillo. La différence était d’environ 114 000 voix – le pays compte plus de 22 millions d’électeurs éligibles – et se rétrécissait au fur et à mesure que le processus de dépouillement se poursuivait.

Les informations des zones rurales du Pérou, qui favorisent Castillo, ont tendance à arriver plus tard pour le traitement, de sorte que les rôles peuvent encore tourner dans la course. Le candidat appelé à ses partisans de « rester vigilants » et de s’assurer que chaque vote est compilé.

Estas son las caricaturas de Carlos Lavida y de Dilbert publicadas en la edición de hoy del diario Gestión. https://t.co/QTUjCmPImQ – Diario Gestion (@Gestionpe) 7 juin 2021

Le décompte cinglant, qui a été prédit par les sondages d’opinion avant le scrutin, perpétue davantage l’incertitude politique dans le pays d’Amérique latine. Les deux candidats offraient aux électeurs des avenirs très différents.

Castillo, organisateur syndical et enseignant rural, est un socialiste de gauche avoué qui veut nationaliser des entreprises dans des secteurs clés de l’économie tels que les mines, l’hydroélectricité et les communications. Il dit que cela aidera le Pérou à reconquérir sa souveraineté économique et à réduire les inégalités de richesse dans le pays.

Fujimori est une fervente défenseure de l’économie néolibérale et d’autres politiques de droite de son père, l’ancien président Alberto Fujimori.

Elle a couru sur une promesse de déréglementer l’économie pour attirer les investissements privés. Également candidate au maintien de l’ordre, elle a déclaré qu’elle pardonnerait à son père, qui purge une peine de prison pour des accusations de corruption et d’atteinte aux droits humains commises pendant son règne.

Le jour des élections est intervenu peu de temps après que la dévastation infligée au Pérou par Covid-19 ait été mise en évidence par la décision du gouvernement de réviser le bilan officiel des décès dus à la maladie. Le chiffre a presque triplé une fois que de nombreux décès sans test confirmé pour l’infection ont été inclus dans le décompte.

Les deux finalistes des élections ont émergé d’un groupe bondé de 18 candidats, qui ont participé au premier tour de l’élection présidentielle en avril. À l’époque, Castillo arrivait en tête avec 18,9 % des voix, contre 13,4 % pour Fujimori.

L’issue du deuxième tour étant indécise, certains ont plaisanté en disant qu’il était grand temps que Juan Guaido se précipite et se déclare le président légitime du Pérou. Le politicien vénézuélien soutenu par les États-Unis a tristement revendiqué la présidence dans son propre pays, mais n’a pas réussi à s’installer à Caracas malgré de nombreuses tentatives.

DERNIÈRES NOUVELLES : En raison de l’incertitude des élections au Pérou, Juan Guaidó s’est autoproclamé président du Pérou. pic.twitter.com/4TNowGvHza – Lefty (@leftyandzesty) 7 juin 2021

Quel que soit le candidat qui prendra finalement la barre, ils ne sont pas certains de rester au pouvoir pendant tout le quinquennat. Martin Vizcarra, qui a battu de justesse Fujimori aux élections de 2016, a été démis de ses fonctions en octobre 2020 après sa deuxième destitution.

