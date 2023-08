Le décompte des voix en Équateur indique un ruissellement probable entre l’allié de l’ancien président et le fils du magnat de la banane

GUAYAQUIL, Équateur (AP) – Les Équatoriens ont mis de côté leurs craintes de quitter leur domicile au milieu d’une violence sans précédent et ont voté pour un nouveau président dimanche lors d’une élection spéciale qui a été fortement gardée par la police et les soldats en partie à cause de l’assassinat d’un candidat à la présidentielle ce mois-ci.

Aucun candidat n’a reçu suffisamment de soutien pour être déclaré vainqueur, les premiers résultats pointant vers un gauchiste soutenu par un ex-président fugitif susceptible de faire face à un second tour avec le fils d’un magnat de la banane. Derrière eux se trouvait le remplaçant de Fernando Villavicencio, qui a été tué le 9 août alors qu’il quittait un rassemblement de campagne.

Les autorités ont déployé plus de 100 000 policiers et soldats pour protéger le vote contre davantage de violence. Le général Fausto Salinas, commandant général de la police nationale, a déclaré qu’une personne avait été arrêtée pour faux vote, deux pour harcèlement et résistance à l’arrestation et plus de 20 pour port illégal d’armes.

Avec environ 88% des votes comptés dimanche soir, les résultats du Conseil national électoral avaient la gauche Luisa González en tête avec environ 33% de soutien. L’ancien législateur Daniel Noboa était deuxième avec environ 24%. Pour l’emporter, un candidat avait besoin de 50 % des voix, ou d’avoir au moins 40 % avec une avance de 10 points sur l’adversaire le plus proche.

Christian Zurita était à la troisième place avec 16 %. Son nom ne figurait pas sur le bulletin de vote, mais il a remplacé Fernando Villavicencio, dont le meurtre ce mois-ci a mis à nu les craintes des gens face à une violence sans précédent dans un pays qu’ils considéraient comme pacifique jusqu’à il y a trois ans.

« Pour moi, c’est un honneur d’être à la troisième place de ces élections », a déclaré Zurita. « Nous avons de quoi être fiers. Cette candidature a été une lumière pour le pays car elle est basée sur la stature morale de ceux d’entre nous qui se sont battus pour ce pays et qui sont même morts (pour lui).

La favorite des sondages d’opinion était González, une avocate et ancienne législatrice dont la campagne a mis en évidence son affiliation au parti de Correa. L’ancien président reste influent même si en 2020 il a été reconnu coupable de corruption et condamné par contumace à huit ans de prison. Il vit dans la Belgique natale de sa femme depuis 2017.

Noboa, 35 ans, était le plus jeune des huit candidats et n’était pas apparu plus haut que la cinquième place dans les sondages avant les élections. Il est le fils d’Alvaro Noboa, qui a bâti sa fortune sur une énorme entreprise de culture et d’exportation de bananes et a tenté à plusieurs reprises de remporter la présidence équatorienne.

Entouré de supporters, le jeune Noboa a déclaré aux journalistes dimanche soir qu’il n’avait pas atteint son objectif car il n’avait pas encore remporté la présidence. « Demain, il faudra recommencer à travailler en campagne. Il y a un ruissellement.

L’élection a été déclenchée après que le président Guillermo Lasso, un ancien banquier conservateur, a dissous l’Assemblée nationale par décret en mai pour éviter d’être destitué pour des allégations selon lesquelles il n’est pas intervenu pour mettre fin à un contrat défectueux entre la société publique de transport de pétrole et un pétrolier privé. entreprise. Il a décidé de ne pas se présenter aux élections spéciales.

Le vainqueur du second tour du 15 octobre ne gouvernera que pour le reste du mandat inachevé de Lasso, c’est-à-dire moins de deux ans.

La plus haute autorité électorale du pays, Diana Atamaint, a signalé qu’aucun incident violent n’avait affecté les centres de vote et a qualifié l’élection de « pacifique et sûre » après la fermeture des bureaux de vote.

Le vote en Équateur est obligatoire pour la plupart des électeurs, et beaucoup d’entre eux ont pesé le risque de se faire voler contre une amende et les inconvénients auxquels ils pourraient être confrontés s’ils ne votaient pas.

« Personne ne vote pour le plaisir. Nous devons sortir (pour voter) », a déclaré Isaac Pérez, un magasinier de 31 ans, après avoir voté à l’Université de Guayaquil.

Pérez a été volé deux fois dans des bus de transport en commun et ne pense pas qu’aucun des candidats ne résoudra les problèmes sociaux du pays.

« Je ne pense pas que quiconque va changer quoi que ce soit. Lundi, il faudra encore aller travailler pour subvenir aux besoins de sa famille », a-t-il dit.

Les Équatoriens avaient déjà du mal à donner un sens au crime violent que leur pays sud-américain autrefois calme a connu au cours des trois dernières années, puis Villavicencio a été assassiné alors qu’il quittait un rassemblement de campagne à Quito, la capitale. Son meurtre a accru les craintes des gens de passer du temps ailleurs que chez eux et d’être victimes de vols, d’enlèvements, d’extorsions, d’homicides ou de tout autre crime devenu monnaie courante.

Le meurtre de Villavicencio était le troisième et le plus important d’une série de meurtres de dirigeants politiques cette année. Six hommes colombiens ont été arrêtés en lien avec son meurtre.

En plus d’une demande universelle de sécurité, le nouveau président devra s’attaquer à une économie qui peine à se remettre de la pandémie de coronavirus. La Banque centrale du pays a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 de 3,1 % à 2,6 %, une performance économique annuelle qui, selon les analystes, sera encore plus faible.

« Ceux d’entre nous qui ont des enfants espèrent une meilleure économie », a déclaré Karina Navarro, 44 ​​ans. « Si l’économie se développe, des emplois seront créés et il y aura un effet domino. Cela améliorera la crise en termes d’agressions, de vols, de meurtres.

Navarro, un comptable, a voté à Samborondón, une zone de classe supérieure avec des communautés fermées séparées de Guayaquil par une rivière. « Honnêtement, je ne sors plus parce qu’ils volent même dans les communautés fermées », a-t-elle déclaré.

Les électeurs élisaient également une nouvelle Assemblée nationale et décidaient de deux mesures de vote – l’une sur l’opportunité d’arrêter l’extraction de pétrole dans une partie de la jungle amazonienne et l’autre sur l’opportunité d’autoriser l’exploitation de minéraux tels que l’or, l’argent et le cuivre dans les forêts du Choco andin autour de Quito.

Dimanche, les enfants ont rejoint les parents et les grands-parents qui ont voté à l’Université de Guayaquil.

Jamndrye Correa, 18 ans, a voté pour la première fois à la présidence. Il a dit qu’il avait voté en pensant au crime et à la violence.

« La délinquance est très avancée. Tout le monde a peur du crime », a déclaré Correa, un étudiant qui a été victime d’un vol sous la menace d’une arme il y a environ deux ans devant son domicile.

___

Les journalistes d’Associated Press Gonzalo Solano et Gabriela Molina ont contribué à ce reportage depuis Quito, en Équateur.

Regina García Cano, Associated Press