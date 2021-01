Axios

Trudeau souligne la «déception» avec Keystone XL lors du premier appel officiel avec Biden

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé vendredi sa « déception » face à l’ordre exécutif du président Biden d’annuler les permis pour le pipeline Keystone XL, dans une lecture du premier appel officiel du président avec un dirigeant étranger. l’oléoduc destiné à transporter du pétrole brut de l’Alberta au Nebraska. Biden, cependant, a fait campagne pour l’annulation du pipeline Keystone XL. Ce qu’il dit: lors d’une conférence de presse plus tôt vendredi, Trudeau a déclaré: «Nous avons tellement d’alignement – pas seulement moi et le président Biden, mais les Canadiens et le président Biden.» Il a ajouté: «Je suis très J’ai hâte de travailler avec le président Biden », selon le New York Times. * Lors de l’appel, cependant, Trudeau « a soulevé la déception du Canada face à la décision des États-Unis sur le pipeline Keystone XL », selon la lecture. * « Le Premier ministre a souligné les importants avantages économiques et de sécurité énergétique de nos relations bilatérales dans le domaine de l’énergie ainsi que son soutien aux travailleurs de l’énergie. » Vue d’ensemble: le projet de gazoduc était à l’origine d’un prix de 8 milliards de dollars et devait porter environ 830 000 barils de pétrole brut tous les jours du Canada au Nebraska, selon le Washington Post. * Bien que le président Obama ait rejeté le pipeline, le président Trump lui a donné le feu vert une fois en fonction. * Les poursuites ont ralenti la construction du projet tout au long de l’administration Trump. * Deux communautés amérindiennes ont poursuivi le gouvernement au sujet du pipeline l’année dernière, accusant le gouvernement de ne pas consulter les tribus sur le tracé proposé du pipeline, qui traverse les terres tribales. * L’abrogation de ses permis est l’une des nombreuses « premières étapes critiques pour faire face à la crise climatique, créer de bons emplois syndicaux et faire progresser la justice environnementale, tout en renversant les politiques néfastes de l’administration précédente », selon l’administration Biden. Les dirigeants ont discuté de la collaboration sur les vaccins COVID et du flux de fournitures médicales essentielles, des efforts pour travailler avec les peuples autochtones et des plans pour lutter contre le changement climatique par le biais de la transmission transfrontalière d’électricité propre et des émissions nettes nulles. * « Les deux dirigeants ont placé la lutte contre le changement climatique, la défense des droits de l’homme et le renforcement des institutions internationales au cœur de leurs plates-formes », écrit le Times. * « Les dirigeants ont réitéré leur ferme engagement envers les institutions multilatérales et l’alliance », selon la lecture. Flashback: En 2017, Trudeau a vanté l’oléoduc Keystone XL, en disant: « Aucun pays ne trouverait 173 milliards de barils de pétrole dans le sol et les laisserait simplement La ressource sera développée. Notre travail est de veiller à ce que cela se fasse de manière responsable, sûre et durable. » Allez plus loin: Biden parle du climat lors d’appels avec des dirigeants étrangers Soyez intelligent: inscrivez-vous GRATUITEMENT à la newsletter la plus influente d’Amérique.