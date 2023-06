Le décompte anticipé des voix pour l’élection présidentielle au Guatemala indique un 2e tour à venir

GUATEMALA CITY (AP) – Les résultats préliminaires et partiels de l’élection présidentielle au Guatemala ont indiqué la probabilité d’un second tour de scrutin, mais n’ont pas indiqué qui seraient les deux candidats lors du second tour du 20 août.

Avec environ la moitié des votes comptés juste après minuit dimanche, le Tribunal suprême électoral a rapporté que l’ancienne première dame Sandra Torres pour le parti conservateur UNE et Bernardo Arévalo pour le mouvement Seed de gauche étaient en tête, mais les deux étaient en dessous de 20% des voix. .

C’est loin du seuil de 50% nécessaire pour gagner au premier tour. D’autres candidats n’étaient pas assez loin derrière pour être écartés non plus. Les votes nuls d’un électorat frustré ont conduit tous les candidats au début du décompte.

Torres, regardant les résultats depuis une salle de conférence d’un hôtel du centre-ville, a déclaré aux journalistes que quel que soit son adversaire lors d’un second tour, elle sortirait victorieuse. Elle a reconnu le nombre élevé de bulletins nuls et a déclaré que cela indiquait le manque de confiance des citoyens dans le processus.

Au centre central de calcul des votes, Arévalo a concédé avoir été surpris par les premiers retours. « Nous allons au deuxième tour », a-t-il déclaré.

Le vote est intervenu au milieu de la dérive inquiétante du Guatemala vers l’autoritarisme. Les électeurs inquiets pour la sécurité, l’éducation et l’emploi espéraient que même si le prochain président ne représentait pas l’élément de changement qu’ils espéraient, il reconnaîtrait au moins l’importance des institutions du pays et stopperait l’érosion qui s’est produite sous le président Alejandro Giammattei.

En quatre ans, le Guatemala est passé d’une poursuite agressive de réseaux d’acteurs corrompus à une persécution incessante des procureurs et des juges mêmes qui l’ont propulsé. Plus de deux douzaines de personnalités de la justice ont fui le pays.

Avec eux en exil, le gouvernement s’est alors tourné vers d’autres voix critiques, y compris les médias. Plus tôt ce mois-ci, un tribunal a condamné le fondateur du journal José Rubén Zamora à six ans de prison pour blanchiment d’argent, dans ce que les groupes de liberté de la presse ont décrié comme Giammattei faisant taire un éminent critique.

Alors que la campagne présidentielle commençait plus tôt cette année, les autorités électorales et les tribunaux ont écarté du scrutin trois candidats de premier plan – de gauche et de droite, mais tous promettant de perturber le statu quo.

Interdits de participer, ils ont appelé leurs partisans à voter nuls.

« C’est la manière démocratique de rejeter le système », a déclaré Roberto Arzú, qui a brièvement mené une campagne conservatrice pour la loi et l’ordre avant que les autorités ne le déclarent inéligible pour avoir prétendument lancé sa campagne prématurément.

Il a dit avoir dit aux observateurs électoraux étrangers en visite que c’était gentil de leur part de venir regarder le décompte des voix, mais que « la fraude a déjà été commise ».

Les autres candidats exclus populaires étaient la gauche Thelma Cabrera du peuple indigène Mam et Carlos Pineda, un populiste conservateur menant une campagne d’outsider et menant dans les sondages jusqu’à ce que sa candidature soit annulée un mois avant le vote.

La performance plus forte que prévu du Seed Movement – ​​un parti de gauche dont le candidat à la présidentielle Arévalo n’avait pas figuré parmi les principaux candidats dans les derniers sondages – a peut-être été la plus grande surprise au début du décompte. Arévalo est le fils de Juan José Arévalo, l’un des deux seuls présidents de gauche de l’ère démocratique du Guatemala.

Edgar Gutiérrez, analyste politique et ancien ministre des Affaires étrangères du Guatemala, a déclaré avant le vote que certains des plus susceptibles de se qualifier pour un second tour promettraient au moins un minimum d’amélioration par rapport à Giammattei.

« Cette fois, le problème est de sauver l’État de droit et de reconstruire les institutions, car si nous ne le faisons pas, vous ne pourrez pas résoudre tous les problèmes sous-jacents », a déclaré Gutiérrez.

Le problème n’est pas isolé au Guatemala en Amérique centrale.

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, est allé à l’extrême pour écraser toute opposition, terrorisant d’abord avec ses forces de sécurité, persécutant les ennemis par une législation ciblée, puis emprisonnant et exilant toute voix critique.

Nayib Bukele d’El Salvador est extrêmement populaire dans son pays, mais a concentré le pouvoir au Congrès et dans le système judiciaire, affaiblissant le système de freins et contrepoids. Plus d’un an après avoir suspendu certains droits fondamentaux, le gouvernement a emprisonné plus de 60 000 personnes accusées de liens avec les puissants gangs de rue du pays.

Au Honduras, un éminent chien de garde du gouvernement a fui le pays avec sa famille ce mois-ci, des semaines après que son organisation a publié un rapport exprimant son inquiétude quant au fait que le président Xiomara Castro ait dispersé des proches dans tout le gouvernement à des postes clés.

« Tout ce qui se passe en Amérique centrale est ceci, un désenchantement de la démocratie, le discrédit des institutions démocratiques par excellence », a déclaré Gutiérrez. «Donc, les gens à cause de cela quittent le Guatemala. Ils émigrent parce que la démocratie ne produit pas de résultats.

___

La vidéojournaliste AP Fernanda Pesce a contribué à ce reportage.

Sonia Pérez D. et Christopher Sherman, Associated Press