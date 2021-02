Le «décollage rapide» de la variante découverte pour la première fois en Grande-Bretagne menace les États-Unis; La Californie et le Texas signalent moins d’hospitalisations. Dernières mises à jour du COVID-19

La Grande-Bretagne dévoilera lundi son plan pour dénouer l’un des verrouillages COVID-19 les plus stricts au monde.

Les responsables américains de la santé publique suivront de près. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que d’ici avril, B.1.1.7, la variante la plus transmissible du COVID-19 identifiée à l’origine en Grande-Bretagne, sera probablement la variante dominante à l’intérieur des frontières américaines.

Les États-Unis signalent maintenant plus de 1687 cas de variantes de coronavirus qui peuvent se propager plus facilement, éviter certains traitements et immunités, ou les deux. Le rapport intervient alors que les États-Unis s’attendent à dépasser les 500 000 décès lundi, soit plus du double de tout autre pays.

Trevor Bedford, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, a déclaré dans un Fil Twitter Jeudi qu’une baisse régulière des cas de coronavirus américains qui a ramené les niveaux à leur niveau de fin octobre pourrait être menacée par le « décollage rapide de B.1.1.7 ». Il a dit qu’il y a des preuves que la variante B.1.1.7 « atteindra une fréquence de 50% aux États-Unis peut-être d’ici la fin mars ».

Simon Clarke, professeur en microbiologie cellulaire à l’Université de Reading, a déclaré qu’il existe un ensemble de preuves émergentes suggérant que la variante B.1.1.7 est non seulement plus contagieuse mais aussi plus mortelle, une possibilité initialement évoquée par des scientifiques britanniques.

Il a également déclaré qu’il existe des preuves anecdotiques provenant d’hôpitaux, non confirmées par des études, selon lesquelles la variante B.1.1.7 pourrait nuire à plus de personnes plus jeunes. Il a averti qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions fermes.

►Le nombre de patients dans les hôpitaux californiens atteints de COVID-19 est tombé en dessous de 7000, soit une baisse de plus d’un tiers en deux semaines, ont déclaré des responsables de la santé de l’État. L’histoire est similaire au Texas, où les données de l’État dimanche ont montré le plus faible nombre d’hospitalisations (7 146) depuis la mi-novembre.

►Les responsables de la santé d’Idaho ont déclaré dimanche que le nombre moyen de cas sur sept jours dans l’État était tombé en dessous de 250 infections au COVID-19 par jour – une moyenne observée pour la dernière fois en septembre, a rapporté l’Idaho Statesman.

►La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’environ 2 millions des 6 millions de doses de vaccin COVID-19 retardées par les conditions météorologiques hivernales de la semaine dernière avaient été livrées au cours du week-end. Pour le reste, « Nous prévoyons de rattraper rapidement notre retard cette semaine », a déclaré Psaki dimanche sur ABC.

► Cela fait 10 mois que le père d’Abby Adair Reinhard est décédé des suites du COVID-19. La femme de Rochester, New York, dont la chronique de sa mort a suscité l’empathie à l’échelle nationale est toujours aux prises avec cette perte.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,12 millions de cas confirmés de coronavirus et 498 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 111,32 millions de cas et 2,46 millions de décès. Plus de 75,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 63 millions ont été administrées, selon les CDC.

📘 Ce que nous lisons: Des millions de jardins d’enfants ont choisi de ne pas fréquenter l’école publique pendant la pandémie de COVID-19. Voici ce qui se passe maintenant.

Un expert de Hopkins dit que la pandémie pourrait être « presque partie » d’ici avril

Marty Makary, qui enseigne à la Johns Hopkins School of Medicine et à la Bloomberg School of Public Health, affirme que la pandémie pourrait « presque disparaître » en avril.

Makary, dans un article d’opinion publié dans le Wall Street Journal, souligne le taux d’infection en déclin rapide à travers le pays et suggère que les décès par COVID-19 aux États-Unis indiquent « une immunité beaucoup plus large que celle reconnue ». Il note également que l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, estime que 250 millions de doses de vaccin auront été délivrées à environ 150 millions de personnes d’ici la fin du mois de mars.

Makary dit que certains experts médicaux sont d’accord en privé avec sa prédiction, mais ont suggéré de ne pas parler publiquement parce que les gens pourraient devenir complaisants et ne pas prendre de précautions ou pourraient refuser le vaccin. « Il y a des raisons de penser que le pays se dirige vers un niveau d’infection extrêmement bas », a écrit Makary.

Le Dr Anthony Fauci dit que l’utilisation des masques par les États-Unis pourrait s’étendre jusqu’en 2022

Accélérer la distribution des vaccins et continuer à porter des masques et la distance sociale seront des facteurs clés pour freiner la pandémie « historique », a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, principal conseiller en santé de l’administration Biden.

Fauci, s’exprimant sur « l’état de l’Union » de CNN, a déclaré que le pays pourrait « se rapprocher d’un certain degré de normalité » d’ici la fin de l’année, mais que les Américains pourraient encore avoir besoin de porter des masques en 2022.

« Lorsque l’écrasante majorité de la population est vaccinée, je me sentirais à l’aise de dire, vous savez, » nous devons retirer les masques « », a déclaré Fauci. « Mieux nous ferons pour faire passer le vaccin dans les bras des gens … ce sera un autre outil important contre les » pics « .

Experts: « Ce doit être le moment » d’investir dans des traitements contre les futures pandémies

La dernière chose à laquelle les gens voudront penser à la fin de cette pandémie est la prochaine. C’est la nature humaine d’aller de l’avant, de vouloir mettre les coronavirus, les vaccins et la surveillance des maladies derrière nous. Mais de plus en plus de chercheurs disent que le moment est venu de se préparer à ce qui est sûr de venir.

Certains ont commencé des efforts préliminaires pour développer des antiviraux et des anticorps monoclonaux pour prévenir des maladies graves et des vaccins qui pourraient arrêter un nouveau virus dans son élan.

«Soit nous investissons maintenant, soit nous payons beaucoup plus tard», a déclaré Wayne Koff, directeur général de l’organisation à but non lucratif Human Vaccines Project.

– Karen Weintraub

