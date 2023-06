Le déclin rapide du Soudan dans la guerre évoque l’effondrement catastrophique de la Somalie

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI – Avec la fuite de ses citoyens et l’incendie de nombreuses villes, le Soudan se précipite vers le type d’effondrement qui a dévasté la Somalie il y a plus de trois décennies lors du déclenchement de sa guerre civile toujours en cours, préviennent les analystes régionaux. « Il est facile d’exagérer les comparaisons, mais il y a des échos frappants de la Somalie », a déclaré Murithi Mutiga, responsable pour l’Afrique du groupe de réflexion International Crisis Group. Il les a cochés : l’intensité des combats dans les zones urbaines, la violence dans la capitale, la fragmentation des forces, le caractère communautaire des combats et la destruction délibérée des infrastructures civiles.

Sept semaines après que les combats ont éclaté entre l’armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide, aucune des deux parties n’a porté un coup fatal. Le mois dernier, l’armée soudanaise a suspendu les pourparlers parrainés par les États-Unis et l’Arabie saoudite, accusant les RSF de violer à plusieurs reprises un accord de cessez-le-feu.

« Les dirigeants des deux côtés voient cela comme se battre pour leur vie… Cela a rendu le travail de la diplomatie tellement plus difficile », a déclaré Mutiga. « Le risque d’effondrement de l’État est particulièrement élevé et il existe également un risque d’infiltration djihadiste – un autre parallèle avec la Somalie. »

Comment les espoirs démocratiques du printemps soudanais ont si horriblement mal tourné

L’effondrement de la Somalie en 1991, après que les seigneurs de la guerre claniques ont renversé un dictateur, puis se sont retournés les uns contre les autres, ont déclenché une famine, l’intervention des soldats de la paix des Nations Unies et de l’armée américaine, et une guerre civile de trois décennies qui a évolué en Al-Qaida- insurrection islamiste liée.

Le Soudan compte plus de six fois la population de la Somalie en 1991. Le Soudan se trouve également à un carrefour stratégique entre l’Afrique et le Moyen-Orient, et entre les déserts non gouvernés du Sahel et l’artère pétrolière et commerciale vitale de la mer Rouge. Le pays a souvent exporté des militants islamistes, et maintenant – en particulier avec RSF décrivant la lutte pour le pouvoir comme un combat contre des éléments islamistes dans l’armée – peut risquer de les importer d’autres pays.

La guerre du Soudan se déroule en grande partie sur deux fronts : des batailles de rue dans la capitale, Khartoum, et des combats teintés d’ethnie dans la région occidentale du Darfour. Les deux théâtres ont été pillé et détruit. Des hôpitaux ont été bombardés, des usines produisant de tout, des aliments pour bébés et des suppléments nutritionnels au Coca-Cola rasées, et des entrepôts d’aide et des marchés alimentaires pillés, puis incinérés.

À Khartoum, les RSF sont retranchées dans les quartiers résidentiels, où les citoyens les accusent de pillages, de viols, d’expulsions et de meurtres. L’armée tente de les déloger avec des frappes aériennes, des mortiers et de l’artillerie. Un bombardement a tué 25 personnes dans un marché la semaine dernière, et un bombardement en a tué 14 autres près d’un camp des RSF dans le sud-est de Khartoum ce week-end, ont déclaré des témoins.

« Soudain, il y a eu des cris et la mort tout autour de nous », a déclaré le vendeur de poulet Gili Yahya, l’une des plus de 100 personnes blessées dans le bombardement du marché de Mayo, situé dans une zone contrôlée par RSF. « Beaucoup de femmes et d’enfants ont été tués. »

Mercredi, l’armée menait des frappes aériennes autour de Yarmouk, un complexe militaro-industriel abritant un dépôt de munitions, des usines et du gaz et du pétrole, a déclaré un habitant Musa Abaker. « Nous n’avons pas vu de tels affrontements depuis le début de la guerre », a-t-il déclaré. « Je peux voir un feu vert. »

Les factions belligérantes du Soudan ciblent les médecins et les militants

La Somalie et le Soudan sont des nations affamées. L’effondrement de la Somalie a déclenché une famine qui a tué environ 220 000 personnes. Des images d’enfants affamés et de miliciens pillant des cargaisons d’aide ont provoqué une intervention militaire américaine qui s’est terminée après l’abattage d’un hélicoptère Black Hawk en 1993. La Somalie est toujours au bord de la famine aujourd’hui.

Le grenier oriental du Soudan est encore largement aux mains des militaires. L’année dernière, les pluies ont apporté une bonne récolte, bien que la guerre d’Ukraine ait doublé les prix des engrais. Cette année, les combats ont à nouveau pratiquement doublé les prix des engrais, et les bureaucrates responsables de l’envoi des semences et des engrais ont disparu après que les ministères sont devenus des champs de bataille.

Plus d’un tiers des Soudanais avaient besoin d’aide alimentaire avant la guerre, et ce chiffre est déjà passé à 40% à cause des combats, a déclaré Leni Christine Kinzli, porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations Unies au Soudan.

Les agences d’aide ont été martelées. Trois employés du PAM ont été tués au Darfour, aux côtés de cinq autres travailleurs humanitaires. La semaine dernière, des hommes armés ont attaqué et pillé l’entrepôt du PAM dans la ville d’El Obeid, emportant 22 000 tonnes métriques, soit assez de nourriture pour nourrir 4,4 millions de personnes pendant un mois. C’est un peu plus de la moitié de la quantité totale de nourriture du PAM volée à travers le pays jusqu’à présent. Des entrepôts ont également été attaqués à Khartoum et dans les villes darfouriennes de Nyala, Kutum, El Geneina et Zalingi.

Le Soudan et la Somalie ont été le théâtre d’attaques ciblées contre des travailleurs humanitaires et des hôpitaux. Jusqu’à présent, 19 médecins soudanais et autres personnels de santé ont été tués, 17 hôpitaux bombardés, 21 autres ont été forcés d’évacuer et 11 ambulances attaquées, a déclaré l’Association soudanaise des médecins américains. Les RSF ont également occupé 43 établissements de santé et pris des médecins sous la menace d’une arme pour soigner leurs blessés, ont indiqué des médecins. Des médecins ont reçu des menaces de mort. Mercredi, les RSF ont attaqué le porte-parole de l’Observatoire soudanais des violations de la guerre, Yasser Mohammed Dafallah, à son domicile, a indiqué le groupe.

L’armée a arrêté des militants du quartier qui tentaient d’aider à organiser des voies de ravitaillement et d’évacuation pour les civils à Bahri et Khartoum ; six sont toujours en prison. Le 27 mai, 10 soldats, dont certains en uniforme, ont arrêté le chirurgien Alaaeldin Nugud, qui avait accusé l’armée d’avoir saisi des fournitures indispensables envoyées par l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré sa mère, Alawiya Hassan. Il a été libéré jeudi. L’OMS n’a pas renvoyé de message sollicitant des commentaires.

« Il y a des échos de la Somalie. … Certaines parties de Khartoum commencent à ressembler à Mogadiscio », a déclaré Rashid Abdi, analyste principal chez Sahan, un groupe de réflexion basé à Nairobi. « Les parties combattantes, en particulier une partie, prennent essentiellement des civils en otage. Les RSF ont décidé de se battre dans les villes car c’est le seul moyen de se protéger. Ils ne sont pas équipés d’armures lourdes ; ils peuvent facilement être débordés à découvert.

L’île de Tutti, dans le centre de Khartoum, est un quartier résidentiel qui n’a qu’un seul pont le reliant au reste de la ville. Un habitant a déclaré qu’entre 12 000 et 15 000 personnes y étaient bloquées après que les RSF ont pris le pont il y a une semaine et ont refusé d’autoriser les familles à partir, affirmant que la route à parcourir n’était pas sûre. Les magasins manquent de nourriture et de médicaments, et le seul moulin à farine a fermé, a déclaré le résident, qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. Six personnes ont été tuées par des balles perdues et de nombreuses autres blessées, a-t-il dit.

Un porte-parole de RSF n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Des mercenaires russes étroitement liés aux généraux belligérants du Soudan

Kholood Khair, directeur fondateur du groupe de réflexion Confluence Advisory basé à Khartoum, a souligné une note positive : la société civile soudanaise est plus expérimentée et enhardie qu’elle ne l’a jamais été. La Somalie n’avait rien de comparable en 1991, dit-elle.