Le déclin du soutien des députés néo-démocrates à Jagmeet Singh soulève des questions

Quelle est la qualité de 81 % ?

C’est un solide « B moins » si nous parlons des résultats des tests.

Mais lorsqu’il s’agit de diriger un parti fédéral, cela signifie qu’environ un député sur cinq n’est pas sûr de devoir conserver son emploi.

Ce week-end, 81 pour cent des délégués du NPD ont voté contre l’obligation de tenir une course à la direction. Cela a donné à Jagmeet Singh le niveau de soutien le plus bas pour un chef du NPD depuis le congrès de 2016, lorsque plus de la moitié des délégués ont voté en faveur de la destitution de Thomas Mulcair.

« Pour moi, c’était un peu une surprise », a déclaré Karl Bélanger, président de Traxxion Strategies. « Je m’attendais à ce que (Singh) se situe davantage autour de la barre des 90 pour cent. »

Bélanger était l’un des principaux conseillers de Mulcair et ne pense pas que cette révision du leadership mènera à des appels à la démission de Singh.

«Mais c’est clairement un signal qu’il a probablement une dernière chance», a déclaré Bélanger.

Ce coup devrait se jouer quelque temps avant l’automne 2025, car Singh devra produire une augmentation significative des 25 sièges fédéraux dont dispose actuellement son parti.

« Les néo-démocrates doivent élire davantage de députés néo-démocrates lors des prochaines élections », a déclaré Kathleen Monk, ancienne directrice des communications du défunt chef du NPD, Jack Layton. « Et nous devons également réaliser des gains dans les régions du pays dont nous sommes actuellement exclus, comme l’Atlantique et la Saskatchewan. »

Depuis que la « vague orange » de 2011 a déferlé sur le Québec – propulsant le NPD dirigé par Layton à 103 sièges et au statut d’opposition officielle – les néo-démocrates ont vu leurs espoirs de former un gouvernement décliner.

Lors de ce congrès à Hamilton, il y avait un message vidéo du chef du NPD du Manitoba, Wab Kinew, tout juste après sa victoire contre la progressiste-conservatrice Heather Stephenson.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et la chef de l’opposition officielle de l’Ontario, Marit Stiles, ont également prononcé des discours.

Le parti espérait envoyer le message que les dirigeants du NPD peuvent défier et vaincre les conservateurs, même si Singh n’a jusqu’à présent pas été en mesure de reproduire le succès provincial du parti au niveau fédéral.

Le chef du NPD affirme que 81 pour cent reste un mandat solide, mais comprend qu’il y a place à amélioration.

« Le message que j’ai reçu », a déclaré Singh. « C’est très typique, quelque chose dont je suis fier, en tant que néo-démocrate, qui consiste à toujours exiger plus. »

Là où Singh promet d’utiliser son accord d’approvisionnement et de confiance avec les libéraux comme levier, pour y parvenir.

FRUSTRATION CROISSANTE VIS-À-VIS DES PROGRÈS PERÇUS DANS L’ACCORD D’APPROVISIONNEMENT ET DE CONFIANCE

Les délégués du NPD craignent que les libéraux fassent du bourrage de dernière minute et ne soient peut-être pas prêts à adopter une loi sur l’assurance-médicaments avant la date limite des accords, à la fin décembre.

Il existe au sein du parti une volonté de faire pression sur les libéraux et d’établir une ligne dure.

« C’est l’affaire, n’est-ce pas ? Les libéraux ont dit qu’ils feraient A, B et C en échange de notre soutien », a déclaré Robin Steudel, un délégué venu du Yukon pour assister au congrès. « Le soutien a été apporté et ils doivent maintenant se mobiliser. »

Steudel croit, comme beaucoup d’autres délégués, que le NPD doit faire pression pour obtenir davantage de concessions.

« Vous rédigez cet accord, vous le concluez, et ensuite vous devez continuer à insister. Le travail ne s’arrête pas vraiment le jour où l’accord est signé », a déclaré le délégué du Nord.

Le chef du NPD a avoué ses propres frustrations aux députés lors du congrès.

« Lorsque nous avons fait le choix de conclure cet accord et de travailler ensemble, nous savions qu’il y aurait des critiques », a déclaré Singh dans une vidéo préenregistrée diffusée lors de la convention, avant son discours.

« Nous savions que les gens seraient contrariés que nous travaillions avec le premier ministre Trudeau et franchement, certains jours, je suis contrarié parce que je ne suis pas d’accord avec tout ce que fait le premier ministre ».

Bien qu’il s’agisse du premier accord fédéral du genre entre les deux partis, ce n’est pas la première fois que le NPD travaille aux côtés d’un premier ministre libéral.

En 1972, David Lewis, alors chef du NPD, a soutenu le gouvernement minoritaire de Pierre Elliot Trudeau en échange de priorités progressistes, notamment la création de Petro-Canada, en tant que société d’État.

Mais lorsque Lewis a déclenché des élections contre le budget de 1974, ce sont les libéraux de Pierre Trudeau qui ont été récompensés par un gouvernement majoritaire.

C’est une préoccupation que certains députés néo-démocrates ont à propos de l’accord actuel avec les libéraux de Justin Trudeau.

« Certaines de ces politiques et programmes ne vous sont pas attribués », a déclaré Bélanger.

Ils respectent également un calendrier que la plupart des néo-démocrates trouvent trop lent.

« Singh et l’équipe du NPD accomplissent des tâches difficiles, en faisant pression pour des lois, des politiques et de nouveaux programmes qui sont historiques mais aussi difficiles », a déclaré Monk.

« Il est facile pour les gens de critiquer, mais à bien des égards, Singh a déjà dépassé ce que Jack Layton avait tenté. Les néo-démocrates forcent en fait le parti au pouvoir à adopter des programmes qui étaient les mêmes que par le passé.

« Les libéraux ne pouvaient même pas parler du crédit d’impôt pour la TPS et du projet de loi anti-briseurs de grève », a ajouté Monk.

Monk a déclaré qu’elle s’attend à ce que Singh et son équipe continuent de faire face à des résistances internes au sein du parti concernant l’accord.

Samedi, les délégués ont appuyé une résolution d’urgence visant à accroître la pression sur les libéraux autour d’un programme national de médicaments sur ordonnance.

« Le NPD déclarera publiquement que le maintien de la confiance et de l’approvisionnement dépend d’une législation gouvernementale qui s’engage clairement en faveur d’un programme d’assurance-médicaments universel, complet et entièrement public », peut-on lire dans le document.

Les votes de la convention ne sont pas contraignants, donc Singh et son caucus ont toujours le dernier mot sur les propositions politiques qui seront adoptées.

Une ligne délicate à suivre pour le chef, comme le craignent les membres de la base, le NPD et les libéraux sont laissés dans le rétroviseur des conservateurs selon de récents sondages.