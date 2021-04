Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York.

«C’est le mouvement rapide vers le bas pour soulager la nature de surachat du marché», a déclaré Scott Redler, directeur stratégique de T3Live.com. Il suit les techniques à court terme du marché. « Un repli normal peut voir 3 983 à 4 000 et être toujours en bonne santé. »

Les actions sont maintenant dans une période agitée, et les analystes techniques disent que cela ressemble à un recul à court terme.

Il a dit que s’il semble que la vente sera superficielle, il n’est toujours pas certain que ce sera le cas.

Redler a déclaré que la moyenne mobile sur 50 jours à 3985 était un niveau de support intermédiaire depuis novembre, et que le S&P 500 ne s’était pas échangé en dessous depuis plus d’une session environ.

Les stratèges ont déclaré que 4000 pourraient fournir un soutien au S&P 500.

« C’est une pause qui rafraîchit », a déclaré Ari Wald, responsable de l’analyse technique chez Oppenheimer.

« Cela ne change pas nos perspectives à plus long terme selon lesquelles le marché haussier est toujours intact. C’est une série de consolidation de l’usine après une montée en puissance du S&P 500 », a-t-il ajouté.

Redler a déclaré que la vente de noms à forte croissance, y compris les sociétés d’acquisition à vocation spéciale et les actions d’énergie propre, et la volatilité des crypto-monnaies ont été considérées comme des avertissements potentiels d’un déclin plus large du marché – mais cela reste à voir.

« Si tel devait être le cas, ce serait vraiment la façon dont les noms FAANG, qui ont été forts ces deux dernières semaines, rapporteront au cours des prochains jours », a déclaré Redler.

La première des sociétés FAANG à rapporter était Netflix, qui a publié ses résultats après la clôture de mardi. Le titre a plongé après avoir signalé de nouveaux abonnés de 3,98 millions, bien en dessous des 6,4 millions attendus.

D’autres noms FAANG – Alphabet, Amazon et Facebook – rapportent la semaine prochaine.

« Les trois ou quatre prochains jours ici décideront si nous allons au S&P 4 000, qui ne fera que tester l’évasion précédente », a déclaré Redler. Il a déclaré que Netflix pourrait peser sur les technologies à forte croissance.

La liquidation du marché correspond à la tendance saisonnière prévue pour les échanges d’avril, où le S&P 500 est généralement plus élevé, mais la première moitié du mois est la période la plus forte. L’indice est jusqu’à présent en hausse d’environ 4% pour le mois.

«Il a été suracheté soudainement», a déclaré Quincy Krosby, stratège en chef du marché chez Prudential Financial. « C’est sain de voir la vente. De toute évidence, vous êtes toujours préoccupé par une vente plus profonde, mais ce n’est probablement pas le cas. »

Elle a dit que c’était un changement de ton lorsque les acheteurs ne venaient pas tout de suite acheter la trempette.

« Le fait est que nous avons un marché de surachat qui entre dans la vente lorsque nous examinons certaines des mesures que nous utilisons », a déclaré Krosby. «Ensuite, vous avez commencé à vous inquiéter de la guérison. Vous avez des inquiétudes à propos de Covid. Vous avez des inquiétudes concernant les vaccins.

Certains des secteurs défensifs ont surperformé récemment. Les services publics ont augmenté de 0,8% au cours des deux dernières sessions et de plus de 9% le mois dernier. Les fiducies de placement immobilier ont été les plus performantes pour la semaine jusqu’à présent, en hausse de 1,5%.

La consommation discrétionnaire, la finance et l’énergie sont toutes en baisse de plus de 2% jusqu’à présent cette semaine.

Krosby a déclaré qu’elle était préoccupée par la surperformance des services publics défensifs, mais a constaté que les sociétés d’électricité qui bénéficieront des dépenses d’infrastructure sont celles dont les prix sont plus élevés.