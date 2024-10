Le déclin des héroïnes vedettes du cinéma Telugu

De nombreux héros vedettes de l’industrie cinématographique Telugu se préparent pour de nouveaux projets, mais il semble y avoir une absence notable d’« héroïnes vedettes » dans ces films à venir. Même si des actrices populaires comme Sreeleela, Kriti Shetty, Mrunal Thakur et Pooja Hegde ont fait leur marque, elles ne sont pas prises en compte pour la plupart des projets de grande envergure actuellement en développement.

La sélection des héroïnes des grands films a toujours été une tâche difficile, surtout maintenant que la tendance du cinéma pan-indien prend de l’ampleur. Les cinéastes recherchent de nouveaux visages capables de plaire à un public plus large tout en garantissant une forte alchimie à l’écran avec les protagonistes masculins.

Par exemple, la collaboration de NTR avec Prashanth Neel pour son 31ème film a suscité l’intérêt, mais il y a encore une incertitude concernant son actrice principale. Des noms comme Rashmika Mandanna et plusieurs actrices de Bollywood ont fait surface, mais rien n’a été confirmé. De même, les projets à venir de Nani, notamment le film du réalisateur Dasara et un autre, sont également sous surveillance car des rumeurs suggèrent qu’il pourrait travailler avec une actrice de milieu de gamme au lieu d’une star bien connue comme Janhvi Kapoor pour respecter le budget.

Par ailleurs, le très attendu film de Mahesh Babu avec Rajamouli est toujours à la recherche d’un protagoniste féminin, les murmures d’acteurs internationaux étant à l’étude. De même, le nouveau projet de Prabhas avec Hanu devrait comporter deux héroïnes, mais seul le nouveau venu Imanvi Esmail a été finalisé jusqu’à présent. Pour Spirit, ils n’ont pas encore verrouillé le leader.

Devinez quoi, les réalisateurs et producteurs de presque tous les films ci-dessus ne recherchent pas les « héroïnes vedettes » disponibles dans l’industrie pour les caster. Ils courent après les nouveaux venus et les sensations comme Bhagyasri Bhorse. Avec quelques flops frappant durement des starlettes populaires comme Sreeleela et Kriti, elles ne reçoivent sûrement pas non plus de grosses offres à Tollywood pour le moment. Nous pourrions dire qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas d’héroïnes vedettes dans l’industrie Telugu comme Samantha et Kajal dirigeaient Tollywood il y a dix ans.

