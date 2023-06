Le déclin des Blue Jays de Toronto pourrait mettre All-Star sur le marché commercial

La récente glissade des Blue Jays de Toronto pourrait mettre des joueurs clés sur le bloc commercial.

Les Blue Jays de Toronto ont actuellement une fiche de 30-27. Ce serait suffisant pour les placer à la première place dans l’AL (ou NL) Central, mais dans l’AL East tant vanté, ce n’est suffisant que pour la quatrième place. Les Jays n’ont probablement pas l’intention de lever le pied de l’accélérateur, mais les circonstances peuvent changer rapidement.

Jeff Passan d’ESPN est allé en profondeur pour couvrir toutes les rumeurs pertinentes menant à la date limite commerciale du 1er août de la MLB, qui commence à se profiler à l’horizon – même à deux mois de distance. Il a choisi Toronto comme équipe à surveiller.

Avec une concurrence aussi féroce dans leur propre division, quelques blessures ou un étirement latéral pourraient faire sortir les Blue Jays du cercle des prétendants. Si de telles circonstances se présentent, le joueur de troisième but All-Star Matt Chapman pourrait être en mouvement.

Rumeurs MLB: les Blue Jays de Toronto pourraient envisager d’échanger Matt Chapman si le record glisse

Passan décrit les plus grands atouts potentiels de Toronto à la date limite des transactions comme des «chauves-souris de location». Si les Jays deviennent des vendeurs, il y a plusieurs frappeurs qui pourraient attirer l’attention de prétendants impatients dans la ligue. Il nomme spécifiquement Kevin Kiermaier et Brandon Belt.

Le nom qui se démarque le plus, cependant, est Matt Chapman, qu’il surnomme « le meilleur non-[Shohei] Ohtani hitter » est prêt à arriver sur le marché cet hiver. Chapman a fait une apparition All-Star avec Oakland en 2019 et il est au milieu d’une autre saison solide au marbre, battant .288 avec sept circuits, 28 points produits et un leader de la ligue 21 doubles en 235 au bâton.

En plus de ses prouesses de frappe, Chapman est trois fois vainqueur du gant d’or dans le coin chaud. Les Jays auraient une longue lignée de prétendants intéressés si Chapman devait être mis à disposition.

Cela dit, il est préférable de freiner les spéculations de Chapman pour le moment. Toronto a toujours un chemin vers la post-saison et ce n’est pas une mince affaire d’avoir un record de victoires de quelque nature que ce soit dans l’ultra-talentueux AL East. Avec Tampa, New York et Baltimore en plein essor, les Jays ont beaucoup de terrain à rattraper, mais cela ne signifie pas que l’équipe n’est pas capable de faire face au groupe actuel. Toronto pourrait même finir par acheter des talents à la date limite, plutôt que de vendre.

La disponibilité soudaine de Chapman constituerait un échange potentiel à succès, mais les Jays se concentrent actuellement sur l’ascension du classement – ​​pas sur le fond.