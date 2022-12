Le déclin de l’économie cubaine provoque une migration “historique” vers les États-Unis

BARACOA, Cuba — Roger García Ordaz ne cache pas ses nombreuses tentatives de fuite.

Il a tenté de quitter Cuba 11 fois sur des bateaux en bois, en polystyrène et en résine, et a un tatouage pour chaque tentative ratée, dont trois accidents de bateau et huit fois récupérés en mer par les garde-côtes américains et renvoyés chez eux.

Des centaines de bateaux branlants faits maison sont partis cette année des rives de Baracoa, un village de pêcheurs à l’ouest de La Havane où vit M. García, 34 ans – tellement que les habitants appellent la ville “Terminal Three”.

“Bien sûr, je vais continuer à me jeter à la mer jusqu’à ce que j’y arrive”, a-t-il déclaré. “Ou si la mer veut me prendre la vie, qu’il en soit ainsi.”

Les conditions de vie à Cuba sous le régime communiste ont longtemps été précaires, mais aujourd’hui, l’aggravation de la pauvreté et du désespoir a déclenché le plus grand exode de la nation insulaire des Caraïbes depuis l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro il y a plus d’un demi-siècle.