Le déclin de l’activité des usines en Chine se prolonge sur un quatrième mois

La lueur du coucher du soleil est vue au-dessus des bâtiments et d’une grande roue le 13 mai 2022 à Pékin, en Chine.

L’activité des usines chinoises s’est contractée pour un quatrième mois consécutif en juillet, tandis que l’activité non manufacturière a ralenti à son plus faible niveau cette année, la deuxième économie mondiale luttant pour relancer la dynamique de croissance dans le sillage de la faiblesse de la demande mondiale.

L’indice officiel des directeurs d’achat du secteur manufacturier s’est établi à 49,3 en juin — contre 49,0 en juin, 48,8 en mai et 49,2 en avril — selon les données du Bureau national des statistiques publié lundi. La lecture de juillet était légèrement meilleure que la prévision médiane de 49,2 dans un sondage Reuters.

Les chiffres de lundi ont également montré que la Chine affichait son PMI non manufacturier officiel le plus faible cette année, à 51,5 en juillet – contre 53,2 en juin, 54,5 en mai et 56,4 en avril. Il s’agit d’une quatrième baisse mensuelle consécutive.

Une lecture PMI supérieure à 50 indique une expansion de l’activité, tandis qu’une lecture inférieure à ce niveau suggère une contraction.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez revenir pour d’autres mises à jour.