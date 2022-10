Le déclin de la population de baleines noires de l’Atlantique Nord ralentit, mais leur nombre a tout de même diminué au cours de la dernière année

Le déclin d’une espèce de baleine en voie de disparition a ralenti l’année dernière, puisqu’elle a perdu environ 2 % de sa population, mais les scientifiques préviennent que l’animal fait toujours face à des menaces existentielles et qu’il perd trop rapidement ses femelles reproductrices.

La population de baleines noires de l’Atlantique Nord était de plus de 480 individus en 2010 et a chuté de plus de 25 % au cours de la décennie suivante. Le North Atlantic Right Whale Consortium, un groupe de scientifiques, de représentants du gouvernement et de membres de l’industrie, a déclaré lundi que la population était tombée à environ 340 l’année dernière.

C’est une baisse de huit animaux par rapport à l’année précédente, alors que la population était initialement considérée comme encore moins nombreuse. Les baleines sont vulnérables aux collisions avec les navires et à l’enchevêtrement dans les engins de pêche commerciale, et elles ont souffert d’une mauvaise reproduction et d’une mortalité élevée ces dernières années.

“La réalité est que nous constatons toujours des niveaux insoutenables d’impacts humains sur l’espèce”, a déclaré Heather Pettis, chercheuse scientifique au Anderson Cabot Center for Ocean Life du New England Aquarium et administratrice exécutive du North Atlantic Right Whale Consortium.

“Nous blessons encore ces animaux à un point où il ne s’agit pas seulement de survie. C’est une question de santé, c’est une question de reproduction.”

Starboard, une femelle baleine franche de l’Atlantique Nord, est décédée en 2017 après avoir été empêtrée dans des engins de pêche. (Peter Duley/Administration nationale des océans et de l’atmosphère)

Les baleines franches vivent au large de la côte est et migrent chaque année des aires de mise bas au large de la Géorgie et de la Floride vers les aires d’alimentation au large des côtes du Canada atlantique et de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. étaient chassés pour leur huile et leur viande.

Les baleines sont répertoriées comme en voie de disparition en vertu de la loi américaine sur les espèces en voie de disparition depuis plus de 50 ans, mais elles ont mis du temps à se rétablir. Au Canada, l’espèce est considéré comme à risque.

La population était encore plus faible en 1990, alors qu’elle était de 264, a déclaré Pettis. L’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les baleines noires aujourd’hui est que le nombre de baleines femelles capables de se reproduire semble diminuer.

Les baleines deviennent plus petites

Un article paru ce mois-ci dans la revue scientifique Frontiers in Marine Science ont rapporté que la population estimée de baleines franches femelles est passée de 185 en 2014 à 142 en 2018. La plus forte baisse a été observée chez les femelles reproductrices, et seulement 72 étaient estimées en vie au début de 2018, selon l’article.

Les baleines semblent devenir plus petites, ce qui nuit à leur capacité à se reproduire, Peter Corkeron, président du Kraus Marine Mammal Conservation Program au Cabot Center et l’un des auteurs de l’article.

“Le monde a besoin de plus de grosses baleines”, a déclaré Corkeron.

Le sort de la baleine noire est devenu un problème majeur pour la pêche commerciale aux États-Unis et au Canada, en particulier pour l’industrie américaine du homard, qui est basée principalement dans le Maine. Au Canada, on s’inquiète de l’industrie du crabe des neiges. Les baleines sont particulièrement susceptibles de s’emmêler dans le genre de lignes sous-marines verticales fixes utilisées pour pêcher les homards et les crabes.

Le réchauffement des océans est également une préoccupation. Les baleines sont aidées par un réseau de zones protégées conçues pour leur permettre de manger les minuscules organismes dont elles se nourrissent sans risque d’enchevêtrement et de collision. Cependant, le réchauffement des eaux a provoqué le déplacement de leur nourriture et ils l’ont suivi dans des zones non protégées où ils sont plus vulnérables, ont déclaré des scientifiques.

Des groupes de conservation ont plaidé pour des restrictions de vitesse des navires et des réglementations de pêche plus strictes pour sauver les baleines.

“Ces derniers chiffres de population confirment que l’espèce continue d’être au bord de l’extinction fonctionnelle et que les mesures actuelles pour la sauver sont insuffisantes”, a déclaré Sarah Sharp, vétérinaire au Fonds international pour la protection des animaux. “Néanmoins, il y a de l’espoir à l’horizon. Des solutions existent bel et bien.”