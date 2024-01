Le déclin de la population chinoise s’accélère à mesure que l’économie atteint ses objectifs de croissance

Le déclin de la population chinoise s’est accéléré en 2023 alors que son économie a connu une croissance à l’un des taux les plus bas depuis des décennies, ce qui souligne les défis persistants pour la deuxième économie mondiale liés au ralentissement de l’immobilier, à la déflation et aux pressions démographiques.

Le produit intérieur brut a augmenté de 5,2 pour cent l’année dernière, dépassant la croissance de seulement 3 pour cent en 2022, lorsque l’économie était contrainte par les restrictions draconiennes zéro Covid de Pékin, et dépassant l’objectif officiel du gouvernement d’environ 5 pour cent, déjà la référence la plus basse en décennies.

Mais la population a chuté pour la deuxième année consécutive, à mesure que les décès augmentaient et que les naissances diminuaient. Wang Feng, expert en démographie chinoise à l’Université de Californie à Irvine, a déclaré que le déclin de 2 millions de personnes révélait « l’empreinte du Covid-19 », qui s’est propagé à travers le pays début 2023 après que les autorités ont levé à la hâte les mesures anti-pandémiques.

Les analystes ont déclaré que les données mettaient en évidence le défi pour le président Xi Jinping, qui a entamé l’année dernière un troisième mandat de cinq ans sans précédent, de parvenir à une reprise économique plus forte.

Le secteur immobilier, embourbé depuis trois ans dans une crise de la dette, a continué de souffrir en 2023, selon les statistiques officielles publiées mercredi. L’investissement dans le développement immobilier a chuté de 9,6 pour cent l’année dernière par rapport à l’année précédente, tandis que les prix des logements neufs en décembre ont diminué de 0,4 pour cent par rapport au mois précédent, soit la plus forte baisse depuis février 2015.

Les actions chinoises ont perdu du terrain suite à la publication des données. L’indice Hang Seng China Enterprises à Hong Kong a baissé de 3 pour cent pour s’établir à environ 10 pour cent ce mois-ci, tandis que l’indice Hang Seng Mainland Properties a chuté de 4,7 pour cent. L’indice CSI 300 des actions cotées à Shanghai et Shenzhen a perdu 1,1 pour cent, tandis que l’indice plus large Hang Seng a perdu 3,1 pour cent.

La population de la Chine est tombée à 1,4 milliard en 2023, alors que 11 millions de décès ont dépassé les 9 millions de naissances, et les démographes prévoient de nouvelles baisses à mesure que la population vieillit rapidement. Le nombre de décès l’année dernière était de près de 600 000 de plus qu’en 2022, dépassant l’augmentation de plus de 200 000 entre 2021 et 2022.

“Il est très probable que l’augmentation rapide du nombre de décès provienne de la fin chaotique du zéro-Covid, qui a conduit à de nombreux décès supplémentaires”, a déclaré Wang de l’Université de Californie.

La population, qui a diminué pour la première fois en 60 ans en 2022, est le résultat d’une politique des années 1980 qui limitait la plupart des couples à un seul enfant, bien en dessous de la moyenne de 2,1 nécessaire pour rester stable. Le taux de mortalité national était de 7,87 pour 1 000 habitants en 2023, le plus élevé depuis le début des années 1970, et en hausse par rapport à 7,37 l’année dernière.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a anticipé mardi la publication des données officielles, en annonçant mardi le chiffre global de la croissance du PIB lors du Forum économique mondial de Davos. Li a salué l’accent mis par les décideurs politiques sur le « renforcement des moteurs internes » plutôt que sur le déclenchement de mesures de relance massives, ce que certains experts appellent à relancer la croissance.

Les économistes ont déclaré que le taux de croissance annuel avait probablement été flatté jusqu’à 2 points de pourcentage en raison d’une comparaison avec la faible croissance de la pandémie et ont suggéré que Pékin devrait faire davantage cette année pour stabiliser le marché immobilier et stimuler la consommation afin d’atténuer les pressions déflationnistes.

Le PIB du quatrième trimestre était supérieur de 1 pour cent à celui du troisième trimestre et en hausse de 5,2 pour cent sur un an, juste en dessous des prévisions des analystes de 5,3 pour cent.

Les investissements en actifs fixes, à l’exclusion des ménages ruraux, ont augmenté de 3 pour cent en 2023 par rapport à l’année précédente, avec des investissements dans les infrastructures en hausse de 5,9 pour cent et dans le secteur manufacturier en hausse de 6,5 pour cent. L’investissement privé a chuté de 0,4 pour cent, mais hors immobilier, il a augmenté de 9,2 pour cent, a indiqué le Bureau national des statistiques.

Les investissements dans les domaines stratégiques prioritaires par Pékin ont également augmenté plus rapidement. L’investissement dans la fabrication de véhicules et d’équipements aérospatiaux, par exemple, a augmenté de 18,4 pour cent.

Les ventes au détail, indicateur de la consommation, ont augmenté de 7,4 pour cent en décembre sur un an, contre 8 pour cent prévus par les analystes et 10 pour cent de croissance en novembre, tandis que la production industrielle a augmenté de 6,8 pour cent le mois dernier contre un an plus tôt, au-dessus des attentes. de 6,6 pour cent.

Les analystes ont déclaré qu’il n’était pas clair si les autorités prévoyaient un programme plus complet pour stabiliser les attentes du marché. Pékin a indiqué à la fin de l’année dernière qu’il donnait la priorité à la croissance et à la sécurité plutôt qu’à la réforme lors de la conférence annuelle centrale de travail économique du Parti communiste.

«Les discours récents des plus hauts dirigeants chinois cherchent à trianguler le message selon lequel l’économie est sur la bonne voie et qu’aucune mesure de relance panique n’est nécessaire, mais [that] le gouvernement comprend toujours les préoccupations des entreprises et des ménages et est prêt à agir si nécessaire », a déclaré Eswar Prasad, chercheur principal au groupe de réflexion Brookings Institution.

Mais les données révèlent une économie qui connaît « au mieux une croissance modérée, caractérisée par une faible demande intérieure et des pressions déflationnistes persistantes », a-t-il ajouté. « Il semble prématuré de dire que l’économie est tirée d’affaire. »

Reportage supplémentaire de William Sandlund à Hong Kong