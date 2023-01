Le déclin de la population chinoise est-il vraiment important ? — Nouvelles du monde RT

Pékin doit bien jouer ses cartes et éviter le blocus high-tech de Washington pour prospérer malgré la baisse de son nombre

Cette semaine, la Chine a annoncé sa première baisse de la population nationale depuis 1961, le nombre total de personnes dans le pays diminuant d’environ 865 000.

Une telle baisse a été longue à venir, notamment en raison de l’héritage de la politique de l’enfant unique à partir de 1978 et du développement économique continu du pays. Cette année, l’Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde, enlevant un repère psychologique important à Pékin. Mais à quel point le déclin démographique imminent en Chine est-il vraiment important ? Et cela aura-t-il un impact sur la lutte de la Chine contre les États-Unis pour l’influence géopolitique ? La réponse est : pas vraiment à condition qu’elle puisse réussir la transition de son économie et prendre les bonnes mesures. Après tout, ce déclin ne se produit pas dans le vide.

La baisse des taux de fécondité est un produit de la modernité, un changement dans la façon dont l’humanité vit et fonctionne, et un reflet de nos vies économiques. Il y a quelque temps, la taille des familles était plus grande parce que la vie était différente. Les femmes ne faisaient généralement pas partie de la main-d’œuvre et plus d’enfants signifiait généralement plus de mains pour aider la famille, en particulier pour les agriculteurs des communautés agricoles. Dans un tel monde, les parents n’avaient pas à payer pour que leurs enfants soient scolarisés à l’université. Au lieu de cela, la vie professionnelle pour beaucoup a commencé à l’adolescence. Ceci, combiné à un plus grand accent sur la religion et moins de contrôle des naissances, signifiait que les gens avaient généralement plus d’enfants.

À l’ère moderne, cependant, non seulement avoir un grand nombre d’enfants n’est plus considéré comme une nécessité économique, mais c’est maintenant considéré comme un fardeau économique. Cela a conduit à des familles plus petites. La plupart des couples travaillent désormais tous les deux, et chaque enfant de la famille entraîne un coût financier et une obligation. Dans les pays développés, les enfants ne commencent plus à travailler à un jeune âge mais fréquentent généralement l’université, ce qui nécessite un investissement et un soutien parental. Lorsqu’ils atteignent l’âge adulte et commencent à travailler, ils ne contribuent plus à l’unité familiale mais deviennent effectivement des individus qui gagnent pour eux-mêmes.















Ce sont des changements qui se font sentir dans le monde entier, et la Chine, qui s’est rapidement transformée d’une société agraire paysanne en une société urbaine industrialisée, ne fait pas exception. Cela a provoqué une chute spectaculaire du taux de fécondité national. Bien que la politique de l’enfant unique ait sans aucun doute contribué à cette diminution, la nature fondamentale du changement est démontrée par le fait que l’annulation de la politique n’a fait aucune différence dans la baisse des taux de natalité. Les Chinois travaillent de longues heures et ont des engagements importants, la vie urbaine coûte cher et, en tant que société révolutionnaire qui, depuis l’ère Mao, a rapidement assimilé les femmes au marché du travail, les femmes sont également profondément engagées dans leur vie professionnelle et ont peu d’intérêt à être “pleines”. -temps’ mères.

Compte tenu de ces facteurs, les politiques visant à inverser le déclin de la population – à moins d’encourager l’immigration – semblent rares. Mais la question est de savoir si cela fera une différence économique pour la Chine ? Les économistes occidentaux soutiennent qu’une population qui diminue et vieillit signifie une main-d’œuvre en diminution (autrefois inégalée en taille) et, par extension, une productivité plus faible. Cela signifie la disparition à long terme de la Chine en tant qu ‘«usine du monde» et en tant que géant industriel, car des pays comme l’Inde, avec une main-d’œuvre plus jeune et moins chère, deviennent des destinations plus appropriées. Cependant, cela ne signifie pas que la Chine est économiquement condamnée. Cela signifie plutôt qu’elle doit réussir à devenir une économie à revenu élevé, de haute technologie et axée sur la consommation avant qu’il ne soit trop tard.

Ceci, bien sûr, n’est pas une tâche facile, et la plupart des analystes américains pensent que Pékin n’a qu’une petite fenêtre pour maximiser ses propres capacités. Ils se rendent compte que la Chine ne peut pas être éternellement un fabricant à bas coûts et que son développement continu nécessite de remonter la chaîne de valeur. C’est pourquoi la politique américaine d’endiguement de la Chine implique des tentatives de bloquer l’avancée de la Chine dans les technologies de pointe. Après tout, il faut considérer que la Chine n’est évidemment pas le seul pays asiatique à faible taux de fécondité confronté à un déclin démographique. La réalité est que les situations démographiques sont bien pires en Corée du Sud et au Japon. La différence est cependant que ces pays sont déjà pleinement développés et prospèrent grâce à la fabrication haut de gamme, ainsi qu’à la consommation. Les États-Unis espèrent bloquer efficacement la capacité de la Chine à atteindre ce stade et la laisser coincée dans le “piège du revenu moyen,” le rendant incapable d’avancer davantage en raison de défauts économiques structurels. C’est pourquoi certaines des voix chinoises les plus pessimistes, telles que Hal Brands, affirment que les tensions américano-chinoises continueront d’augmenter et qu’une guerre potentielle pourrait être plus probable à long terme, car la Chine perçoit que ses opportunités d’éviter un déclin s’estompent avant que l’économie et les tendances démographiques vont à son encontre. Comment la Chine compensera-t-elle ces défis démographiques ? Quelles politiques adoptera-t-il ? Nous devrons simplement attendre et voir.