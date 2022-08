Le déclin de la popularité de Trump pourrait nuire à sa société de médias sociaux, prévient DWAC

Digital World Acquisition Corp., la société d’acquisition à vocation spéciale qui a accepté de rendre public Trump Media and Technology Group, a averti lundi que des dommages potentiels à la popularité de l’ancien président Donald Trump pourraient nuire à son entreprise.

L’avertissement est arrivé un dépôt de titres qui a fixé une assemblée des actionnaires le 6 septembre pour déterminer s’il convient de retarder la date limite de réalisation d’une fusion avec la société Trump, propriétaire de l’application Truth Social. DWAC a également déclaré qu’il pourrait être liquidé si la fusion n’était pas réalisée.

La date limite est actuellement fixée au 8 septembre. La société envisage de la prolonger d’un an jusqu’au 8 septembre 2023.

“Si le président Trump devient moins populaire ou s’il y a de nouvelles controverses qui nuisent à sa crédibilité ou au désir des gens d’utiliser une plate-forme qui lui est associée, et dont il tirera un avantage financier, les résultats d’exploitation de TMTG, ainsi que le résultat de la le regroupement d’entreprises proposé, pourrait être affecté négativement”, a déclaré DWAC dans le dossier.

Trump fait actuellement l’objet de plusieurs enquêtes, y compris celles relatives à la suppression de dossiers de la Maison Blanche et à l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. Il a lancé Truth Social après avoir été banni de Twitter pour ses tweets le jour de l’insurrection.

DWAC a déclaré qu’il craignait que la valeur de l’accord ne soit affectée par des dommages à la réputation de l’ancien président.

Le dossier cite également des enquêtes indiquant que la demande de Truth Social pourrait être limitée. “Selon The Hill, seulement 30% des personnes interrogées utiliseraient un site de médias sociaux associé au président Trump”, indique le dossier. « De plus, selon un sondage publié dans The New York Post, seulement 60 % des républicains utiliseraient une telle plateforme.

Trump Media and Technology Group n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le dossier de DWAC. Un appel à Patrick Orlando, PDG de DWAC, est allé à la messagerie vocale.

Le DWAC, en faisant pression pour la prolongation du délai, a également cité les enquêtes en cours de la Securities and Exchange Commission et du ministère de la Justice sur son accord avec Trump Media.

“Notre incapacité à obtenir les approbations réglementaires requises dans le cadre du regroupement d’entreprises ou à résoudre certaines enquêtes en cours dans les délais requis peut nous obliger à liquider”, indique le dossier.

DWAC a retardé son rapport sur les résultats la semaine dernière.

Les actions de DWAC ont peu changé lundi matin, mais elles ont chuté de façon spectaculaire par rapport à leurs sommets d’octobre, lorsque l’accord avec Trump a été annoncé.