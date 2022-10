Le déclin de Cristiano Ronaldo signale le crépuscule de la carrière de la star

Peu de gens peuvent se rapporter à la nature physique et aux réalisations sportives de Cristiano Ronaldo. Pourtant, tout le monde vieillit.

Quiconque entre dans la trentaine souffre des réalités déprimantes qui coïncident avec la maturité. Pour certains, un dos commence à sortir. Ou, un genou devient le bon genou, l’autre est un peu louche. Un match de championnat du dimanche peut donner l’impression d’avoir affronté Mike Tyson dans un combat de 12 rounds.

Cristiano Ronaldo a 37 ans. Il pratique le football au plus haut niveau depuis 20 ans. Son total d’apparitions dépasse 1 100, marquant plus de 800 buts pour le club et le pays. Au cours de cette période, il a remporté 32 trophées majeurs et cinq Ballon d’Or.

Tout simplement, il a une prétention légitime à être le plus grand joueur de l’histoire du jeu.

Succès soutenu

Sa longévité a été incroyable. La longue obsession de Ronaldo pour la perfection le fait consacrer entièrement sa vie à obtenir tout type d’avantage physique possible. C’est-à-dire l’entraînement, le conditionnement, la nutrition, la récupération ou n’importe quoi d’autre. Le Portugais a été le joueur le plus important de son équipe au Real Madrid, à la Juventus et même à Manchester United la saison dernière. Il veut toujours prolonger son record de buts, désireux de jouer chaque minute de chaque match.

Les grands du passé ne sont pas près de maintenir le niveau de performance de Ronaldo au crépuscule des carrières. Francesco Totti jouait encore pour l’AS Roma à 39 ans, mais n’a disputé que 15 matches toutes compétitions confondues en 2015/16. Raul a quitté le Real Madrid pour rejoindre Schalke à l’âge de 33 ans. Kaka a mis fin à ses jours de jeu en MLS, quittant l’AC Milan après un retour décevant à 31 ans. La tendance est évidente. Réduisez le temps de jeu pour rester dans un club européen de haut niveau ou descendez d’un niveau au début de la trentaine.

Le jeu de Ronaldo s’est toujours fortement appuyé sur sa puissance et son athlétisme. Pas plus tard qu’en 2019, CR7 mesurait des sauts aussi hauts que 8 pieds. Son physique musclé fait de lui un adversaire féroce pour tout défenseur. De plus, son rythme à son apogée était comparable à celui d’un sprinter de niveau olympique. Son dévouement et son professionnalisme lui ont permis de maximiser son talent précoce. Il continue d’avoir l’air d’avoir été taillé dans la pierre.

Le déclin de Cristiano Ronaldo

Cette saison, cependant, c’est la première fois que Ronaldo se retrouve régulièrement sur la touche. Compte tenu de son pedigree inégalé, il pense clairement que cela est injustifié. Piétiner dans le tunnel après avoir refusé de se présenter en tant que remplaçant tardif contre Tottenham était le dernier signe de sa frustration et de sa pétulance.

Cependant, peu d’observateurs affirment que Cristiano mérite d’être titulaire automatique dans cette équipe de Manchester United. Les statistiques renforcent son incompatibilité avec une philosophie de coaching qui exige un style de pressing cohérent. Le quatuor attaquant doit se déplacer en symétrie, en complément d’un plan de match global. Ronaldo n’adhère pas à ce style. En fait, il ne l’a jamais fait. Il a toujours été un joueur qui est accueilli parce qu’il était de classe mondiale et digne d’être le point focal de n’importe quelle équipe dans le monde. La différence de style amplifie le déclin de Cristiano Ronaldo.

Alors qu’il reste un spécimen physique impressionnant, il semble finalement avoir succombé à la fatalité de l’âge. Il ne possède plus cette tournure de rythme fulgurante qui était si vitale pour son jeu. Le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League, Alan Shearer, a discuté de Ronaldo avec L’athlétisme:

“Le temps est le seul adversaire que vous ne pouvez jamais battre. Pour tout sportif de haut niveau, ce moment est très difficile à accepter. C’est horrible, vraiment horrible, de vouloir faire quelque chose et d’être poussé à le faire par son cerveau, tout en réalisant que son corps ne peut plus y arriver.

Réticence à céder à l’âge

Cristiano Ronaldo ne veut évidemment pas accepter que ce moment de déclin soit arrivé. La difficulté, c’est que son entraîneur le sait, et les fans peuvent le voir. Le moment est venu bien plus tard pour lui que pour les autres professionnels, y compris même les meilleurs de leur génération. Cela ne rend en aucun cas Ronaldo inefficace, mais cela signifie qu’il a atteint un carrefour dans sa carrière qui nécessite une navigation et une adaptation prudentes.

Ronaldo a un état d’esprit auquel il est difficile de s’identifier et c’est probablement la principale raison pour laquelle il restera comme un grand de tous les temps. En 2021, « je sais que si je me décide à quelque chose, même si les gens disent que je ne peux pas le faire, je vais y arriver. Je me considère comme le meilleur footballeur du monde. Si tu ne crois pas que tu es le meilleur, tu n’atteindras jamais tout ce dont tu es capable. Pas l’état d’esprit d’un joueur qui acceptera un petit rôle.

Son désir reste intact, mais cela l’a amené à jouer avec un désespoir que nous n’avons jamais vu auparavant. Il saisit les occasions, coupe une silhouette de plus en plus exaspérée, et souvent ne se positionne même pas comme attaquant central. S’adressant à RSNG l’année dernière, il a déclaré: “Parfois, dans les matchs où nous perdons, vous voulez tout faire – vous voulez aller sur chaque partie du terrain pour récupérer le ballon et essayer de tout faire vous-même.”

Crise d’identité

Cela sonne vrai pour les matchs qu’il a commencés en Ligue Europa contre Sherriff Tiraspol de Moldavie et Omonia Nicosia de Chypre. C’est une compétition dans laquelle il ne veut pas jouer, il doit donc être incompréhensible pour lui qu’il ait eu du mal lors des quatre matches contre ces équipes. Le voir levant les yeux vers le ciel, hurlant d’exaspération est devenu familier. Son complexe de Messie peut souvent l’amener à prendre des positions plus profondes et à tenter des tirs au but de plus en plus improbables afin d’essayer de sauver l’équipe, ainsi que son ego.

L’identité de Cristiano Ronaldo est liée au fait d’être le meilleur joueur du monde, jouant pour les équipes les plus titrées du monde. Il a précédemment déclaré qu’il pensait pouvoir jouer jusqu’à l’âge de 41 ans et que “je veux seulement jouer jusqu’au point où je peux terminer au sommet”.

Il est difficile de penser et d’agir rationnellement en cas de crise d’identité. La situation actuelle est inédite pour le capitaine du Portugal, et à la veille de la Coupe du monde. Sa rage de ne pas être sélectionné est logique pour lui et sa mentalité unique, et donc une répétition de ces comportements pétulants et de ces performances anxieuses est presque inévitable. Compte tenu du montage financier nécessaire pour acquérir Ronaldo, un passage dans un club d’élite semble peu probable. Son choix peut être de descendre plus bas dans la pyramide du football, de passer à la MLS ou de tenter d’embrasser un nouveau rôle en tant que remplaçant d’impact à Manchester United. Malheureusement, aucune des options ne semblera attrayante pour Cristiano Ronaldo, accentuant le déclin existant.

PHOTO : Images IMAGO / PA