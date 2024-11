Le déclin cognitif ralentit grâce à la remédiation cognitive chez les adultes à risque

VENDREDI 1er novembre 2024 (HealthDay News) – Pour les personnes âgées à risque de déclin cognitif, en particulier celles atteintes d’un trouble dépressif majeur rémittent (rMDD), avec ou sans déficience cognitive légère (MCI), remédiation cognitive (RC) plus transcrânienne La stimulation par courant continu (tDCS) est efficace pour ralentir le déclin cognitif, selon une étude publiée en ligne le 30 octobre dans JAMA Psychiatrie.

Tarek K. Rajji, MD, du Campbell Family Mental Health Research Institute à Toronto, et ses collègues ont examiné l’efficacité de la CR plus tDCS ciblant le cortex préfrontal chez les personnes âgées atteintes de rMDD, de MCI ou des deux. Au total, 486 personnes âgées ont donné leur consentement ; 375 ont reçu au moins une séance d’intervention.

Les chercheurs ont découvert que la CR et le tDCS ralentissaient le déclin cognitif chez les personnes âgées atteintes de rMDD ou de MCI au cours d’un suivi médian de 48,3 mois (différence de score z ajustée au mois 60, 0,21 ; intervalle de confiance à 95 %, 0,07 à 0,35). La CR et la tDCS n’ont pas amélioré de manière significative la cognition dans l’analyse primaire pré-planifiée (différence du score z ajusté au mois 2, 0,06 ; intervalle de confiance à 95 %, −0,006 à 0,12). Un effet faible et non significatif a été observé pour la CR et le tDCS sur le retard de la progression de la cognition normale vers le MCI ou du MCI vers la démence (rapport de risque, 0,66 ; intervalle de confiance à 95 %, 0,40 à 1,08). Les effets du traitement ont été observés sur la fonction exécutive et la mémoire verbale dans des analyses planifiées ; des interactions ont été observées avec le diagnostic et APOE ε4, indiquant un effet plus important pour les personnes atteintes de rMMD et pour APOE ε4 non porteurs.

« Notre essai a démontré l’efficacité d’une thérapie combinée de CR et de tDCS pour ralentir le déclin cognitif dans un échantillon à haut risque », écrivent les auteurs.

Plusieurs auteurs ont révélé des liens avec l’industrie biopharmaceutique.

Résumé/Texte intégral (un abonnement ou un paiement peut être requis)