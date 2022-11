Le décès d’un étudiant du SMU confirmé comme une méningite

Le décès d’un étudiant de l’Université Saint Mary’s d’Halifax au cours de la fin de semaine à l’hôpital est un cas confirmé de méningite.

La santé publique de la Nouvelle-Écosse n’en dit pas beaucoup plus sur les personnes décédées ou sur la souche de méningite identifiée, mais le médecin-hygiéniste régional principal, le Dr Ryan Sommers, affirme qu’il n’y a pas d’épidémie.

Le Dr Sommers affirme que la santé publique a contacté plus d’une douzaine de personnes considérées comme des contacts étroits de l’étudiant.

“Et dans les 10 jours suivant leur dernière exposition, nous leur proposerons un antibiotique à prendre, pour aider à éradiquer toute présence de la bactérie qu’ils pourraient avoir”, dit-il.

Le Dr Sommers dit qu’ils pourront également accéder à un vaccin spécifique à la souche.

Pour Alex Ryan, 20 ans, la nouvelle de la mort fait mouche.

“Les cœurs vont à la famille en particulier, mais aussi aux amis et à toutes les autres relations”, déclare Ryan.

Ryan est le codirecteur d’une organisation de sensibilisation, “B for Kai”, qui a débuté après que son meilleur ami, Kai Matthews, est décédé d’une méningite en mai dernier à l’âge de 19 ans.

À l’époque, Matthews était étudiant à l’Université Acadia. Il est décédé 30 heures après avoir développé une forte fièvre et des frissons dus à une méningite méningococcique de type B, la souche la plus mortelle.

Cette souche n’est pas couverte par le programme public de vaccination de la Nouvelle-Écosse.

Après sa mort, la famille et les amis de Matthew ont commencé à faire campagne pour un meilleur accès au vaccin MenB, en organisant des cliniques de vaccination sur les campus et en faisant pression sur les établissements postsecondaires pour couvrir le vaccin par le biais des plans de santé des étudiants.

Le vaccin est maintenant couvert pour les étudiants de l’Université Dalhousie, de St. Francis Xavier et du NSCC. Jeudi, un porte-parole de SMU a déclaré à CTV News que le plan de santé de son association étudiante comprend également le vaccin MenB.

« J’adorerais cocher la case pour que cela soit couvert dans toutes les universités et écoles postsecondaires du Canada », déclare Ryan. “Je pense que c’est à portée de main, et là où nous n’en sommes qu’à un an de B pour Kai, le montant que nous avons accompli, je pense que c’est tout à fait faisable.”

“Il s’agit simplement de continuer avec ce que nous avons fait jusqu’à présent.”

La méningite bactérienne se propage par contact direct avec la salive et les sécrétions nasales, lors d’activités telles que le partage de nourriture et de boissons, d’ustensiles ou de verres, de brosses à dents et de baisers.

Le Dr Sommers dit que pour toutes les souches, les effets peuvent être graves, 10 % des cas étant mortels. Selon lui, 10 à 20 % des patients supplémentaires peuvent souffrir d’effets importants tels qu’une perte auditive ou des lésions cérébrales.

L’un des défis de la maladie, ajoute-t-il, est que les symptômes peuvent progresser en quelques heures.

“Les grands drapeaux rouges à surveiller sont une forte fièvre, une nuque très raide et la présence d’une éruption cutanée”, dit-il. “Alors les gens devraient consulter un médecin dès que possible.”

D’autres symptômes comprennent des maux de tête intenses, une sensibilité à la lumière et des changements dans la vigilance.

Les vaccins couverts par les programmes provinciaux d’immunisation comprennent le vaccin monovalent contre le méningocoque C à l’âge de 12 mois et le vaccin quadrivalent contre le méningocoque A, C, Y, W135 pour les enfants d’âge scolaire.

La province dit qu’elle n’a pas l’intention d’ajouter le vaccin MenB au programme.

« Nous prenons tous nos conseils auprès du Comité consultatif national de l’immunisation », explique le Dr Sommers. “Pour le moment, ils ne recommandent le vaccin MenB que pour des individus à haut risque très particuliers, ou s’il y a eu une épidémie.”

En 2015, des centaines d’étudiants de l’Université Acadia ont été vaccinés contre la souche B dans le cadre d’un programme gratuit de deux doses après qu’une éclosion à l’école de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, a causé la mort d’un étudiant.

Plus tôt cette même année, la santé publique de la Nouvelle-Écosse a élargi les types de méningite couverts dans son programme de vaccination scolaire après le décès de Rylee Sears, 16 ans, de Lower Sackville, en Nouvelle-Écosse.

“Il devrait absolument être inclus dans les soins de santé”, déclare Alex Ryan, dans le cadre de son appel à rendre le vaccin MenB plus largement disponible, afin de prévenir d’autres décès.