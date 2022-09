L’EPL a décidé de reporter tous les matchs jusqu’à lundi par respect pour le décès de la reine jeudi. Bien qu’il n’y ait pas eu de vote officiel sur la décision, le conseil d’administration de la ligue a fait l’appel lors d’une réunion vendredi. Les clubs de Premier League ont alors accepté cette décision.

“Nous et nos clubs aimerions rendre hommage aux longs et indéfectibles services de Sa Majesté envers notre pays”, a déclaré Richard Masters, directeur général de la Premier League. “En tant que monarque la plus ancienne, elle a été une source d’inspiration et laisse derrière elle un héritage incroyable après une vie de dévouement.”

“C’est une période extrêmement triste, pas seulement pour la nation”, a poursuivi Masters. “Mais aussi pour les millions de personnes à travers le monde qui l’ont admirée, et nous nous joignons à tous ceux qui pleurent sa disparition.”

En signe de respect envers Sa Majesté la reine Elizabeth II, le tour de match de Premier League de ce week-end sera reporté. – Premier League (@premierleague) 9 septembre 2022

L’EPL n’est pas la seule ligue affectée par le décès de The Queen

Outre les matchs de Premier League, tous les matchs de l’EFL et de la Super League féminine sont également suspendus. La décision a également un impact sur les matchs d’Écosse, d’Irlande du Nord et du Pays de Galles.

Le président écossais de la FA, Rod Petrie, a accepté le report des matchs à la suite de discussions avec ses pairs de la région. “Nous avons parlé avec nos homologues à travers le Royaume-Uni ce matin et lors de discussions avec nos collègues du jeu professionnel en Écosse, il a été convenu que c’était la mesure appropriée à prendre après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II”, a déclaré Petrie.

“Nous travaillerons avec nos clubs et nos membres entre-temps pour nous assurer que les mesures appropriées sont prises tout au long de la période de deuil.”

Le gouvernement britannique a précédemment déclaré que toute décision de reporter des événements appartiendrait aux ligues ou organisations individuelles.

Avec l’annulation jusqu’à lundi, les prochains matchs de Premier League programmés devraient reprendre le vendredi 16 septembre. Il n’y a cependant que deux matchs prévus pour ce jour particulier. Aston Villa accueillera Southampton, tandis que Fulham se rendra dans les Midlands pour affronter Nottingham Forest.